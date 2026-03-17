Σύνοψη

Η Hisense κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω για το 2025, συγκεντρώνοντας το 57,1% του μεριδίου αγοράς.

Στην κατηγορία των Laser TV, η εταιρεία διατηρεί την παγκόσμια ηγεσία της για έβδομη συνεχή χρονιά, καταγράφοντας μερίδιο 70,3%.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη τροφοδοτείται από την πρωτοπορία της Hisense στην τεχνολογία RGB MiniLED, η οποία εξασφαλίζει ανώτερο έλεγχο φωτεινότητας σε γιγάντιες οθόνες.

Η εταιρεία διευρύνει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της μέσω στρατηγικών επενδύσεων, αποτελώντας επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.

Πώς η Hisense κυριάρχησε στην αγορά των τηλεοράσεων 100+ ιντσών;

Σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία αποστολών που δημοσίευσε η Omdia για το 2025, η Hisense κατέλαβε την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στο τμήμα των τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω, ελέγχοντας το 57,1% της αγοράς. Η επίδοση αυτή καταγράφεται για τρίτη συνεχή χρονιά, καλύπτοντας την περίοδο 2023–2025.

Η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει την κυριαρχία της στις στρατηγικά σημαντικές κατηγορίες μεγάλων οθονών. Σε αυτές τις κατηγορίες, η κλίμακα παραγωγής και η τεχνολογική υπεροχή διαδραματίζουν απολύτως καθοριστικό ρόλο. Παράλληλα, στην κατηγορία των Laser TV, η Hisense διατήρησε την κορυφαία θέση της για το 2025, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς 70,3% και σημειώνοντας επτά συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιας ηγεσίας. Αυτά τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη Hisense ως την κορυφαία μάρκα παγκοσμίως στις τηλεοράσεις 100’’+ και Laser TV, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία με εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Η τεχνολογική υπεροχή του RGB MiniLED

Η διαρκής αυτή πρωτιά στην παγκόσμια αγορά στηρίζεται στη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών εικόνας. Κορυφαία θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η τεχνολογία RGB MiniLED. Ως πρωτοπόρος στον συγκεκριμένο τομέα, η Hisense έχει οδηγήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας RGB MiniLED από τα αρχικά στάδια της έρευνας έως την εμπορική της εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. Αυτή η τεχνολογική μετάβαση προσφέρει πιο έντονα χρώματα, δραστικά καλύτερο έλεγχο φωτεινότητας και μεγαλύτερη άνεση θέασης, χαρακτηριστικά κρίσιμα για την κατηγορία των γιγάντιων οθονών.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της διεθνούς έκθεσης CES 2026 από την Omdia, η τεχνολογία RGB MiniLED επισημαίνεται πλέον ως ο βασικός μοχλός για την επόμενη φάση ανάπτυξης της βιομηχανίας τηλεοράσεων. Η Omdia αναμένει ταχεία επέκταση αυτής της τεχνολογίας από το 2026, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στροφή της αγοράς προς τις τεχνολογίες όπου η Hisense κατέχει ήδη μακροχρόνια ηγετική θέση.

Το οικοσύστημα οθονών και το FIFA World Cup 2026

Κοιτάζοντας προς τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να συνεχίσει την ηγεσία της στις παγκόσμιες πωλήσεις. Επί του παρόντος, είναι η μόνη εταιρεία τεχνολογίας που συνδυάζει στην προϊοντική της γκάμα όλες τις προηγμένες τεχνολογίες οθόνης: RGB MiniLED, TriChroma Laser και MicroLED. Αυτός ο συνδυασμός της επιτρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Η Hisense, έχοντας ιδρυθεί το 1969, αποτελεί σήμερα έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο ηγέτη με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων πολυμέσων, έξυπνων λύσεων πληροφορικής και οικιακών συσκευών.

Η εταιρεία δεν εστιάζει αποκλειστικά στην τεχνολογική ανάπτυξη (R&D), αλλά επενδύει σταθερά στην αύξηση της διεθνούς της αναγνωρισιμότητας μέσω κορυφαίων αθλητικών συνεργασιών. Ως επίσημος χορηγός του επερχόμενου FIFA World Cup 2026, η Hisense ενισχύει άμεσα τη σύνδεσή της με το παγκόσμιο κοινό, προωθώντας τη νέα γενιά τηλεοράσεων υψηλής ποιότητας. Η καινοτομία στις μεγάλες οθόνες μετατρέπει τη θέαση αθλητικών γεγονότων σε premium εμπειρία, θέτοντας ουσιαστικά τα νέα οπτικά πρότυπα για τη βιομηχανία.

Με τη ματιά του Techgear

Η αναφορά της Omdia για το 2025 επιβεβαιώνει μια κρίσιμη αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά που παρατηρούμε και στην ελληνική αγορά: οι ultra-large τηλεοράσεις (100"+) μεταβαίνουν από τη σφαίρα του niche προϊόντος στον πυρήνα του οικιακού κινηματογράφου. Η επίδοση του 57,1% στην κατηγορία των 100 ιντσών και το εντυπωσιακό 70,3% στις Laser TVs αποδεικνύουν πως η στρατηγική επιλογή της Hisense να επιμείνει στο RGB MiniLED απέδωσε καρπούς.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος συχνά τοποθετεί τηλεοράσεις μεγάλου μεγέθους σε φωτεινά σαλόνια, η τεχνολογία RGB MiniLED εξασφαλίζει τη βέλτιστη φωτεινότητα και αντίθεση που απαιτούνται, ξεπερνώντας τους περιορισμούς άλλων πάνελ. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Hisense είναι η μόνη κατασκευάστρια που υποστηρίζει ταυτόχρονα RGB MiniLED, TriChroma Laser και MicroLED, της δίνει ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων τεχνολογίας.