Η Hisense παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων 2026 με RGB MiniLED και Lifestyle TVs

Σύνοψη

Η Hisense παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων 2026 με επίκεντρο τα πάνελ 2ης γενιάς RGB MiniLED και τις Lifestyle τηλεοράσεις.

Η τεχνολογία RGB MiniLED χρησιμοποιεί ξεχωριστά κόκκινα, πράσινα και μπλε LEDs για πλούσια χρωματική απόδοση και ακριβή έλεγχο φωτισμού.

Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν native panel 180Hz για αναβαθμισμένη εμπειρία στο gaming, τις ταινίες και τα αθλητικά.

Η εταιρεία λανσάρει τις προτάσεις CanvasTV και DécoTV που συνδυάζουν την τεχνολογία οθόνης με την υψηλή αισθητική για το σύγχρονο σαλόνι.

Η Hisense παραμένει No.1 παγκοσμίως στις τηλεοράσεις 100 ιντσών και άνω (2023-2026) και αποτελεί Επίσημο Χορηγό του FIFA World Cup 2026™.

Η Hisense παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων 2026, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία της προηγμένης εικόνας και της σύγχρονης οικιακής ψυχαγωγίας. Με έμφαση στην προηγμένη τεχνολογία εικόνας, τη μεγάλη οθόνη και τον σχεδιασμό για το σύγχρονο σπίτι, η εταιρεία στοχεύει στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς οικιακής ψυχαγωγίας. Η νέα σειρά έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε μοντέλα που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, αισθητική και ευελιξία.

Τι νέο φέρνει η 2η γενιά RGB MiniLED της Hisense;

Στο επίκεντρο της νέας σειράς 2026 βρίσκεται η 2η γενιά των RGB MiniLED της Hisense, η οποία αξιοποιεί ξεχωριστά κόκκινα, πράσινα και μπλε LEDs για να επιτύχει πιο ακριβή έλεγχο του φωτισμού και πιο πλούσια χρωματική απόδοση. Η εταιρεία συνεχίζει να ηγείται της καινοτομίας στην επόμενη γενιά τηλεοράσεων ως πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η χρωματική ακρίβεια πλαισιώνεται από σημαντικές αναβαθμίσεις στον ρυθμό ανανέωσης. Τα νέα μοντέλα διαθέτουν native panel 180Hz, ένα χαρακτηριστικό που συμβάλλει καθοριστικά στην καθαρότητα της εικόνας και στη ρεαλιστικότερη απεικόνιση. Η ενσωμάτωση του πάνελ 180Hz εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση της κίνησης, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης για απαιτητικό περιεχόμενο όπως οι ταινίες δράσης, οι σειρές, το αθλητικό περιεχόμενο και το gaming. Αυτή η τεχνική προδιαγραφή τοποθετεί τη νέα σειρά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους χρήστες που απαιτούν απόλυτη ομαλότητα κατά την αναπαραγωγή.

Η κυριαρχία στις μεγάλες οθόνες

Η νέα σειρά της Hisense αναδεικνύει τη σημασία της μεγάλης οθόνης στην καθημερινή ψυχαγωγία στο σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, η Hisense κατατάσσεται No.1 παγκοσμίως στην κατηγορία τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω για την περίοδο 2023–2026.

Βασιζόμενη σε αυτή την ηγετική θέση, η εταιρεία φέρνει την αίσθηση του home cinema πιο κοντά στο σύγχρονο σαλόνι. Η στρατηγική δίνει ξεκάθαρη έμφαση στη μεγαλύτερη κλίμακα, στη λεπτομέρεια και στην αίσθηση παρουσίας που αναζητά ο θεατής από το αγαπημένο του περιεχόμενο. Η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων ή κινηματογραφικών παραγωγών σε διαγώνιους άνω των 100 ιντσών μεταβάλλει ριζικά την εμπειρία του οικιακού χρήστη.

Lifestyle TVs: CanvasTV και DécoTV

Παράλληλα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Hisense επενδύει στη νέα γενιά Lifestyle TVs. Η λογική πίσω από αυτή την κατηγορία αφορά μοντέλα που δεν λειτουργούν μόνο ως τεχνολογικές συσκευές, αλλά και ως στοιχεία που ενσωματώνονται αρμονικά στην αισθητική του σπιτιού.

Η εταιρεία παρουσιάζει τις προτάσεις CanvasTV και DécoTV. Αυτές οι σειρές αναδεικνύουν τη στρατηγική της Hisense να προσφέρει λύσεις τηλεόρασης για διαφορετικά στυλ ζωής, ανάγκες θέασης και χώρους, συνδυάζοντας τον σχεδιασμό με τις τεχνολογίες RGB MiniLED, MiniLED και QLED. Η συγχώνευση της βιομηχανικής σχεδίασης υψηλής αισθητικής με κορυφαία πάνελ απεικόνισης δημιουργεί μια νέα υποκατηγορία στην αγορά, στοχεύοντας σε καταναλωτές που δεν επιθυμούν η τηλεόραση να μοιάζει με ένα απλό τεχνολογικό εξάρτημα όταν είναι απενεργοποιημένη.

Αθλητικές χορηγίες και παγκόσμια παρουσία

Η Hisense αποτελεί επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, συνδέοντας άμεσα την τεχνολογική καινοτομία με μεγάλες στιγμές ψυχαγωγίας. Η στρατηγική επένδυση σε διεθνείς αθλητικές συνεργασίες ενισχύει τη σύνδεσή της με το παγκόσμιο κοινό.

Με έτος ίδρυσης το 1969, η Hisense αποτελεί παγκοσμίως αναγνωρισμένο ηγέτη στον τομέα των οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, διατηρώντας παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων πολυμέσων, οικιακών συσκευών και έξυπνων λύσεων πληροφορικής. Η νέα σειρά τηλεοράσεων 2026 αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την επόμενη γενιά οικιακής ψυχαγωγίας.