LG XBOOM Go: Τα νέα ηχεία συνδυάζουν την διασκέδαση με την μέγιστη φορητότητα

Σε συνεργασία με την Hospital Records, τη νούμερο 1 δισκογραφική εταιρεία drum and bass στο Ηνωμένο Βασίλειο, η LG δημιούργησε 4 βίντεο που δείχνουν πως τα ηχεία XBOOM Go είναι φτιαγμένα για να είναι δίπλα στον χρήστη και να το διευκολύνουν κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, στο βίντεο του PK7 αποδεικνύεται πως ο φωτισμός που διαθέτουν τα ηχεία της σειράς XBOOM Go ρυθμίζονται ανάλογα με τη διάθεση καθώς τα χρώματα πάλλονται ανάλογα με το ρυθμό του ήχου, ενώ το PK7 με τις αστραφτερές λωρίδες φωτισμού ( Multicolor lighting ) δημιουργούν ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό εφέ φωτισμού.

Η σειρά ηχείων XBOOM Go της LG έχει γίνει συνώνυμο του δυνατού και αληθινού ήχου για πάρτι σε οποιονδήποτε χώρο. Τα νέα μοντέλα ηχείων Bluetooth XBOOM Go ( PK7 / PK5 / PK3 ) συνδυάζουν τη διασκέδαση με τη μέγιστη φορητότητα έτσι ώστε κάθε στιγμή να βρίσκονται στη διάθεσή σας.

This entry was posted in Gadgets Speakers . Bookmark the permalink