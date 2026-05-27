Lisuan LX 7G100: Η κινεζική GPU των 12GB GDDR6 με επιδόσεις επίπεδου RTX 3060

Σύνοψη

Η Lisuan Tech κυκλοφόρησε την κάρτα γραφικών LX 7G100, η οποία βασίζεται στην in-house αρχιτεκτονική "TrueGPU Tiantu" και κατασκευάζεται στα 6nm από την TSMC.

Οι ανεξάρτητες μετρήσεις τοποθετούν τις επιδόσεις της στα ακριβή επίπεδα της παλαιότερης NVIDIA GeForce RTX 3060.

Ενσωματώνει 12GB μνήμης GDDR6, 192 TMUs και 96 ROPs, με τη μέγιστη κατανάλωση (TDP) να φτάνει τα 225W.

Κοστολογείται στα 450 ευρώ στην κινεζική αγορά, ωστόσο κατέγραψε 30.000 προπαραγγελίες τις πρώτες 48 ώρες της κυκλοφορίας της.

Προσφέρει συμβατότητα με σύγχρονα παιχνίδια (όπως το Cyberpunk 2077) χάρη στην υποστήριξη DirectX 12, αλλά στερείται επιτάχυνσης hardware ray tracing.

Η βιομηχανία ημιαγωγών της Κίνας καταγράφει σταθερά βήματα αυτονόμησης από τις δυτικές τεχνολογίες, με την εταιρεία Lisuan Tech να παρουσιάζει το νεότερο καταναλωτικό της προϊόν. Η κάρτα γραφικών LX 7G100 αποτελεί τον πρώτο ουσιαστικό καρπό της προσπάθειας της εταιρείας να εισέλθει στην απαιτητική αγορά του PC gaming, υποσχόμενη να υποστηρίξει σύγχρονους τίτλους AAA. Η υλοποίηση βασίζεται σε in-house σχεδιασμό, προσπαθώντας να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδρυμένη το 2021 από πρώην μηχανικούς της S3 Graphics, η Lisuan Tech ανέπτυξε μια λύση η οποία στοχεύει αποκλειστικά την εγχώρια αγορά.

Η κάρτα γραφικών Lisuan LX 7G100 βασίζεται στην in-house αρχιτεκτονική "TrueGPU Tiantu" και τον πυρήνα 7G106 (6nm, TSMC). Αποδίδει 24 TFLOPS (FP32) και ενσωματώνει 12GB μνήμης GDDR6. Στα gaming benchmarks, η απόδοσή της αντιστοιχεί με ακρίβεια στην NVIDIA GeForce RTX 3060, απέχοντας ουσιαστικά δύο γενιές από τις σύγχρονες υλοποιήσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά

Διαδικασία Κατασκευής: TSMC 6nm DUV

TSMC 6nm DUV Μνήμη: 12GB GDDR6 (192-bit δίαυλος)

12GB GDDR6 (192-bit δίαυλος) Δομή Πυρήνα: 192 TMUs, 96 ROPs

192 TMUs, 96 ROPs Κατανάλωση (TDP): 225W (απαιτείται 1x 8-pin connector)

225W (απαιτείται 1x 8-pin connector) Έξοδοι Εικόνας: 4x DisplayPort 1.4a (Υποστήριξη 8K στα 60Hz, DSC, HDR, δεν διαθέτει θύρα HDMI)

Αρχιτεκτονική TrueGPU Tiantu και απουσία Ray Tracing

Η Lisuan Tech προωθεί τον πυρήνα 7G106 ως μια αποκλειστικά δική της δημιουργία –από το instruction set έως τα computing cores– αποφεύγοντας την τακτική του rebadging προϊόντων τρίτων κατασκευαστών. Η επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου των 6nm από την TSMC επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί ώριμες γραμμές παραγωγής χωρίς να παραβιάζει τους περιορισμούς εξαγωγών που υφίστανται για τα πιο προηγμένα nodes (όπως τα 3nm).

Η GPU υποστηρίζει βασικά APIs, όπως το DirectX 12, το Vulkan 1.3, το OpenGL 4.6 και το OpenCL 3.0. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρή υποστήριξη σε επίπεδο hardware decoding/encoding (AV1 και HEVC έως 8K ανάλυση στα 60FPS). Απουσιάζει ωστόσο το hardware Ray Tracing, συνεπώς η κάρτα δεν καλύπτει τα πρότυπα του DirectX 12 Ultimate.

Επιδόσεις στο gaming

Κατά την αρχική της ανακοίνωση, η LX 7G100 προωθήθηκε από το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας ως δυνητικός ανταγωνιστής της RTX 4060. Οι πρώτες ανεξάρτητες δοκιμές και οι μετρήσεις ανέδειξαν τα πραγματικά όρια του hardware: ο πυρήνας συμπεριφέρεται με επιδόσεις επιπέδου RTX 3060 ή παλαιότερων καρτών, όπως η Radeon RX 6600 XT.

Στο Cyberpunk 2077, με ρυθμίσεις ανάλυσης 1080p, η κάρτα αποδίδει κατά μέσο όρο 88 FPS, ενώ σε παλαιότερους, λιγότερο απαιτητικούς τίτλους όπως το Grand Theft Auto V επιτυγχάνει τα 150 FPS σε μέγιστες ρυθμίσεις. Η Lisuan Tech εξέδωσε, μάλιστα, και έναν εκτενή οδηγό βελτιστοποίησης για 40 τίτλους (συμπεριλαμβανομένων των Black Myth: Wukong και Resident Evil 4 Remake). Για να διατηρηθούν ικανοποιητικά frame rates, η εταιρεία προτείνει τη χρήση τεχνολογιών upscaling, όπως το AMD FSR, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στη raw (ακατέργαστη) απόδοση. Το δικό της σύστημα upscaling (NRSS), αντίστοιχο του DLSS, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Το θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τους reviewers, είναι η εξασφάλιση πιστοποίησης WHQL από τη Microsoft, η οποία εγγυάται τη σταθερότητα των οδηγών (drivers) αποτρέποντας τα συχνά crashes κατά την εκτέλεση των παιχνιδιών.

Τιμή και η διαθεσιμότητα

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής της Lisuan LX 7G100 στην κινεζική αγορά ανέρχεται περίπου στα 450 ευρώ. Προς το παρόν, η διαθεσιμότητα περιορίζεται αποκλειστικά στην Ασία μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, χωρίς επίσημο πλάνο κυκλοφορίας ή παροχής τεχνικής υποστήριξης για τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρά τη δυσαναλογία μεταξύ τιμής και απόδοσης, η Lisuan Tech κατέγραψε 30.000 προπαραγγελίες τις πρώτες 48 ώρες της διάθεσης του προϊόντος.

