Τέλος στον Νόμο του Moore: Η HUAWEI παρουσίασε τον Νόμο Tau (τ) και τους νέους επεξεργαστές Kirin!

Σύνοψη

Η HUAWEI παρουσίασε επίσημα στο διεθνές συνέδριο IEEE ISCAS 2026 τον Νόμο Tau (τ), ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού ημιαγωγών που αντικαθιστά τη γεωμετρική σμίκρυνση του Νόμου του Moore με τη χρονική βελτιστοποίηση.

Η νέα αρχιτεκτονική "LogicFolding" ελαχιστοποιεί τον χρόνο μετάδοσης σήματος (latency) και την απόσταση καλωδίωσης, αυξάνοντας την πυκνότητα των τρανζίστορ αποκλειστικά μέσω του σχεδιασμού, χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε μικρότερους κατασκευαστικούς κόμβους.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή επεξεργαστών με επιδόσεις και πυκνότητα αντίστοιχη με την κλίμακα των 1.4nm έως το 2031, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στη χρήση εξοπλισμού λιθογραφίας.

Οι πρώτοι εμπορικοί επεξεργαστές Kirin που θα ενσωματώνουν τη νέα αρχιτεκτονική LogicFolding θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2026, τροφοδοτώντας την επερχόμενη σειρά smartphones HUAWEI Mate 90.

Καθώς η σμίκρυνση των τρανζίστορ κάτω από τα 3 νανόμετρα καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή, η τυφλή εξάρτηση από τον παραδοσιακό Νόμο του Moore εμφανίζει σημάδια στασιμότητας. Ο Γκόρντον Μουρ είχε διατυπώσει την πρόβλεψη ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα μικροτσίπ θα διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Ωστόσο, η μετάβαση προς τα 2nm ανέδειξε σοβαρά προβλήματα, όπως τα φαινόμενα κβαντικής σήραγγας, απαιτώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό λιθογραφίας EUV (Extreme Ultraviolet) της ASML.

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE ISCAS 2026 (International Symposium on Circuits and Systems) στη Σαγκάη, η He Tingbo, πρόεδρος του τμήματος ημιαγωγών της HUAWEI και διευθύντρια της Επιστημονικής Επιτροπής, αποκάλυψε την απάντηση της εταιρείας: τον Νόμο Tau (τ).

Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων προτείνει την οριστική εγκατάλειψη της εμμονής με τη γεωμετρική σμίκρυνση προς όφελος της χρονικής σμίκρυνσης. Η HUAWEI επιχειρεί να αυξήσει την υπολογιστική ισχύ αναδιαρθρώνοντας την αρχιτεκτονική του ίδιου του chip, εξισορροπώντας την έλλειψη πρόσβασης σε εργοστάσια αιχμής λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, με ριζοσπαστικές λύσεις στο επίπεδο του σχεδιασμού.

Τι είναι ο Νόμος Tau (τ) και πώς ξεπερνά τους περιορισμούς κατασκευής;

Ο Νόμος Tau (τ) είναι το νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο της HUAWEI, το οποίο αντικαθιστά τη φυσική σμίκρυνση των τρανζίστορ με την ελαχιστοποίηση του χρόνου μετάδοσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LogicFolding, το σύστημα μειώνει το μήκος καλωδίωσης στις κρίσιμες διαδρομές, ρίχνοντας δραστικά το ωμικό και χωρητικό φορτίο (RC delay), αυξάνοντας έτσι την πυκνότητα και την απόδοση ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό κόμβο (node).

Η εφαρμογή του Νόμου Tau βασίζεται στη μαθηματική μείωση της χρονικής σταθεράς (tau, τ). Σε επίπεδο κυκλώματος, η αρχιτεκτονική LogicFolding λειτουργεί προσεγγίζοντας το κύκλωμα ως ένα τρισδιάστατο πλέγμα, αναδιπλώνοντας τις λογικές πύλες με τρόπο που ελαχιστοποιεί τη φυσική απόσταση μεταξύ τους. Το ωμικό και χωρητικό φορτίο (αντιστάσεις και πυκνωτές), που συσσωρεύεται φυσιολογικά καθώς τα ηλεκτρόνια διασχίζουν το πυρίτιο, μειώνεται αισθητά.

Τα στοιχεία που παρέθεσε η εταιρεία στο IEEE ISCAS 2026 δεν αποτελούν θεωρητικά μοντέλα. Η He Tingbo αποκάλυψε ότι η HUAWEI, μέσα στην τελευταία εξαετία, έχει ήδη σχεδιάσει και βγάλει σε μαζική παραγωγή 381 διαφορετικά chips βασισμένα στις αρχές του Νόμου Tau. Τα ολοκληρωμένα αυτά κυκλώματα καλύπτουν όλο το φάσμα της τεχνολογίας, από τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 5G δικτύων και καταναλωτικά ηλεκτρονικά, μέχρι Data Centers για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI computing).

Ο στόχος των 1.4nm έως το 2031 και τα γεωπολιτικά δεδομένα

Η αμερικανική στρατηγική τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στην παραδοχή πως η στέρηση πρόσβασης σε προηγμένες μεθόδους κατασκευής κάτω των 5nm θα έθετε αυτόματα όριο στην απόδοση των κινεζικών συστημάτων. Ο Νόμος Tau (τ) λειτουργεί ως παράκαμψη αυτού του εμποδίου. Με την ανάπτυξη του LogicFolding, η HUAWEI θέτει ως δημόσιο στόχο να κατασκευάσει chips υψηλών επιδόσεων, τα οποία μέχρι το έτος 2031 θα προσφέρουν πυκνότητα τρανζίστορ ισοδύναμη με τη διαδικασία παραγωγής των 1.4 νανομέτρων (14 Ångströms).

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου σημαίνει ότι η εταιρεία θα εξισώσει την απόδοση των επεξεργαστών της με τις αντίστοιχες προτάσεις αιχμής των TSMC και Samsung Foundry, χωρίς να χρησιμοποιεί τον ίδιο εξελιγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό. Η ανακοίνωση έφερε άμεσες ανακατατάξεις στο χρηματιστήριο της Κίνας, πυροδοτώντας ράλι στις μετοχές των εγχώριων εταιρειών ημιαγωγών, όπως η SMIC και η Hua Hong Semiconductor, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο έως και 20%. Η αγορά προεξοφλεί ότι η κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα, μειώνοντας το ρίσκο της κατασκευαστικής υστέρησης.

Η έλευση των νέων Kirin επεξεργαστών το φθινόπωρο του 2026

Το καταναλωτικό κοινό δεν θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι το 2031 για να δει την τεχνολογία στην πράξη. Η πρώτη εμπορική εφαρμογή της αρχιτεκτονικής LogicFolding επιβεβαιώθηκε για το φθινόπωρο του 2026. Η επόμενη γενιά των επεξεργαστών Kirin θα ενσωματώνει πλήρως το νέο πρότυπο, συμπίπτοντας χρονικά με την παρουσίαση της σειράς smartphone HUAWEI Mate 90 τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, η έλευση ενός εναλλακτικού επεξεργαστή που υπόσχεται συγκρίσιμες επιδόσεις με τις κορυφαίες προτάσεις των Qualcomm, MediaTek και Apple αλλάζει την ισορροπία. Εάν η απόδοση του νέου Kirin επαληθεύσει τους ισχυρισμούς της εταιρείας, η πίεση προς τους δυτικούς κατασκευαστές θα αυξηθεί, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στη high-end κατηγορία.

