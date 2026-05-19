Φωτονικός επεξεργαστής εξαλείφει την υποκλοπή δεδομένων και επιταχύνει την AI

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (UPenn) κατασκεύασαν ένα καινοτόμο φωτονικό chip πυριτίου (SiPh) που χρησιμοποιεί κύματα φωτός αντί για ηλεκτρισμό.

Η αρχιτεκτονική είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την εκτέλεση πολλαπλασιασμών διανυσμάτων-μητρών, τη θεμελιώδη μαθηματική διαδικασία για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Λόγω της φύσης της φωτονικής επεξεργασίας, οι υπολογισμοί εκτελούνται χωρίς την ανάγκη προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων (RAM), καθιστώντας το chip πρακτικά απαραβίαστο από κυβερνοεπιθέσεις.

Ο σχεδιασμός είναι άμεσα συμβατός με τις υπάρχουσες εμπορικές γραμμές παραγωγής ημιαγωγών, επιτρέποντας τη μαζική παραγωγή και ενσωμάτωση με παραδοσιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η ραγδαία εξέλιξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και της παραγωγικής AI έχει αναδείξει ένα κρίσιμο τεχνολογικό εμπόδιο: τη γεωμετρική αύξηση των απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ και κατανάλωση ενέργειας. Οι παραδοσιακοί επεξεργαστές (CPU) και οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), βασισμένοι στη μεταφορά ηλεκτρονίων, προσεγγίζουν τα φυσικά όρια της θερμικής διαχείρισης και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (UPenn) παρουσίασαν μια τεχνολογική λύση που παρακάμπτει τους περιορισμούς του παραδοσιακού πυριτίου, χρησιμοποιώντας το φως ως μέσο υπολογισμού.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα φωτονικό chip πυριτίου (Silicon-Photonics - SiPh), το οποίο σχεδιάστηκε με αποκλειστικό σκοπό τη βελτιστοποίηση των πολλαπλασιασμών διανυσμάτων-μητρών. Οι συγκεκριμένες μαθηματικές πράξεις αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης, εκπαίδευσης και λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων.

Το νέο φωτονικό chip πυριτίου χρησιμοποιεί το φως αντί για τον ηλεκτρισμό για την εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων. Μεταβάλλοντας το πάχος του πυριτίου σε νανοκλίμακα, οι ερευνητές ελέγχουν τη διάδοση του φωτός, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλασιασμών διανυσμάτων-μητρών. Αυτή η διαδικασία επιταχύνει θεαματικά την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η αρχιτεκτονική των νανοδομών πυριτίου

Ο πυρήνας της καινοτομίας δεν εντοπίζεται απλώς στη χρήση φωτός, αλλά στον τρόπο χειρισμού του εντός της κλίμακας του chip. Αντί να χρησιμοποιήσουν υλικά σταθερού πάχους, οι ερευνητές της UPenn τροποποίησαν το ύψος του στρώματος πυριτίου, φτάνοντας σε διαστάσεις μόλις 150 νανομέτρων. Αυτές οι απειροελάχιστες υψομετρικές διαφορές λειτουργούν ως οπτικά εμπόδια, αναγκάζοντας το φως να σκεδαστεί με απόλυτα ελεγχόμενο και προκαθορισμένο τρόπο.

Καθώς τα φωτεινά σήματα —τα οποία φέρουν την κωδικοποιημένη πληροφορία— διέρχονται μέσα από αυτές τις γεωμετρικές μεταβολές, οι αλληλεπιδράσεις των κυμάτων εκτελούν πρακτικά τις μαθηματικές εξισώσεις. Το αποτέλεσμα εξάγεται με την ταχύτητα του φωτός.

Απόλυτη ασφάλεια μέσω απουσίας μνήμης

Ένα από τα σημαντικότερα, αλλά συχνά παραγνωρισμένα, ζητήματα στην επεξεργασία δεδομένων μέσω ΑΙ είναι η ιδιωτικότητα. Στους παραδοσιακούς υπολογιστές, τα δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν από τον αποθηκευτικό χώρο στην κύρια μνήμη (RAM) και από εκεί στην κρυφή μνήμη του επεξεργαστή για να πραγματοποιηθούν οι πράξεις. Αυτή η συνεχής διακίνηση δεδομένων δημιουργεί πολλαπλά σημεία ευπάθειας, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν κακόβουλοι χρήστες για υποκλοπή.

Το φωτονικό chip του UPenn επιλύει αυτό το πρόβλημα εκ σχεδιασμού. Επειδή οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και εν κινήσει, μέσω της σκέδασης του φωτός, δεν υφίσταται ανάγκη για λειτουργική μνήμη. Πρακτικά, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται πουθενά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Aflatouni, αυτή η αρχιτεκτονική εγγυάται ότι κανείς δεν μπορεί να χακάρει μια μνήμη που απλώς δεν υπάρχει, καθιστώντας την τεχνολογία ιδανική για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ιατρικών αρχείων ή απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Εμπορική βιωσιμότητα και βιομηχανική κλιμάκωση

Το σύνηθες πρόβλημα με τις ακαδημαϊκές έρευνες στον τομέα των ημιαγωγών είναι η αδυναμία μαζικής παραγωγής τους με λογικό κόστος. Η ομάδα του UPenn φρόντισε να σχεδιάσει το φωτονικό chip με γνώμονα τους υπάρχοντες περιορισμούς των εμπορικών εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών. Ο σχεδιασμός είναι πλήρως συμβατός με τις τρέχουσες μεθόδους κατασκευής CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

Αυτό σημαίνει ότι τα εργοστάσια μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις φωτονικές δομές απευθείας στις γραμμές παραγωγής τους, δίπλα στα κλασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι μελλοντικοί επεξεργαστές γραφικών (GPU) ή οι εξειδικευμένοι επιταχυντές AI (όπως οι TPUs της Google) θα μπορούσαν να λειτουργούν υβριδικά: χρησιμοποιώντας φωτονικά τμήματα για τα βαριά μαθηματικά της μηχανικής μάθησης και συμβατικά ηλεκτρονικά τμήματα για τις λειτουργίες ελέγχου και τη διασύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα.

