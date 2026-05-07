Επίσημα τα Snapdragon 6 Gen 5 και 4 Gen 5: 90fps gaming και Wi-Fi 7 στα οικονομικά smartphones

Σύνοψη

Η Qualcomm παρουσίασε τα νέα Snapdragon 6 Gen 5 και 4 Gen 5, εστιάζοντας σε gaming επιδόσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το Snapdragon 4 Gen 5 φέρνει για πρώτη φορά 90fps gaming στην εισαγωγική σειρά, με 77% ταχύτερη Adreno GPU και διπλό ενεργό 5G (Dual SIM Dual Active).

Το Snapdragon 6 Gen 5 (4nm) ενσωματώνει προηγμένη συνδεσιμότητα με Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 21% ταχύτερα γραφικά και AI λειτουργίες όπως το Intelligent Night Vision.

Το νέο Snapdragon Smooth Motion UI εξασφαλίζει έως 43% ταχύτερο άνοιγμα εφαρμογών και αισθητά λιγότερα «σπασίματα» οθόνης κατά την πλοήγηση.

Αναμένονται σύντομα σε νέα smartphones από εταιρείες όπως οι Xiaomi (Redmi), Motorola, OPPO και Realme.

Η Qualcomm ανανεώνει δυναμικά την πλατφόρμα της για τις εισαγωγικές και μεσαίες κατηγορίες smartphones, αποκαλύπτοντας επίσημα τα νέα SoCs (System-on-Chips) Snapdragon 6 Gen 5 και Snapdragon 4 Gen 5. Στόχος της εταιρείας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινής εμπειρίας χρήσης, εστιάζοντας σε στοιχεία που πραγματικά ενδιαφέρουν τους καταναλωτές: την ομαλότητα του μενού, τη διάρκεια της μπαταρίας, την απόδοση στα παιχνίδια και την ταχύτητα δικτύωσης. Η μετάβαση σε αυτά τα νέα chips αναμένεται να μειώσει αισθητά το χάσμα επιδόσεων μεταξύ των ναυαρχίδων και των πιο προσιτών συσκευών.

Snapdragon Smooth Motion UI: Τέλος στα «σπασίματα»

Ένα από τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά που μοιράζονται και οι δύο επεξεργαστές είναι η τεχνολογία Snapdragon Smooth Motion UI. Πρόκειται για μια βαθιά βελτιστοποίηση σε επίπεδο λογισμικού και υλικού που στοχεύει στην εξάλειψη των καθυστερήσεων (stuttering) κατά την πλοήγηση. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, μεταφράζεται σε άμεση απόκριση. Ειδικότερα, το Snapdragon 4 Gen 5 προσφέρει 43% ταχύτερες εκκινήσεις εφαρμογών και 25% λιγότερα «σπασίματα» οθόνης, ενώ το 6 Gen 5 καταγράφει 20% ταχύτερο άνοιγμα εφαρμογών και 18% λιγότερο stutter (τα ποσοστά διαφέρουν καθώς η σειρά 6 ήταν ήδη ταχύτερη εξαρχής).

Snapdragon 4 Gen 5: Το gaming γίνεται προσιτό

Το Snapdragon 4 Gen 5 αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη της ανακοίνωσης, καθώς φέρνει χαρακτηριστικά υψηλότερης κατηγορίας στα απόλυτα budget smartphones. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται σε δύο πυρήνες υψηλής απόδοσης στα 2.4GHz και έξι πυρήνες εξοικονόμησης ενέργειας στα 2.0GHz.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η Adreno GPU, η οποία προσφέρει μια εντυπωσιακή αύξηση επιδόσεων της τάξης του 77% σε σύγκριση με το Snapdragon 4 Gen 4. Χάρη σε αυτή την αναβάθμιση, η σειρά 4 υποστηρίζει για πρώτη φορά gaming στα 90 FPS, προσφέροντας ρευστή κίνηση σε δημοφιλείς τίτλους. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, συναντάμε Release 17 5G με υποστήριξη Dual SIM Dual Active (επιτρέποντας σε δύο κάρτες SIM να χρησιμοποιούν 5G ταυτόχρονα και να επιλέγουν αυτόματα το καλύτερο δίκτυο). Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη aptX Adaptive για ασύρματη αναπαραγωγή ήχου χωρίς απώλειες (96kHz) και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 10%, δίνοντας στους χρήστες επιπλέον 1 ώρα αναπαραγωγής βίντεο.

Snapdragon 6 Gen 5: Η χρυσή τομή της μεσαίας κατηγορίας

Ανεβαίνοντας κατηγορία, το Snapdragon 6 Gen 5 κατασκευάζεται με την προηγμένη λιθογραφία των 4nm. Ενσωματώνει τέσσερις πυρήνες υψηλής απόδοσης στα 2.6GHz και τέσσερις αποδοτικούς πυρήνες στα 2.0GHz. Εδώ η έμφαση δίνεται στη σταθερότητα και τις προηγμένες λειτουργίες.

Η νέα Adreno GPU προσφέρει 21% ταχύτερη επεξεργασία γραφικών, ενώ υποστηρίζεται από το Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0. Αυτό το σύστημα διαχειρίζεται έξυπνα τους πόρους του συστήματος, εξοικονομώντας ενέργεια στα απλά γραφικά και δίνοντας τη μέγιστη ισχύ μόνο σε απαιτητικές σκηνές. Παράλληλα, εργαλεία όπως το Game Super Resolution (για upscaling γραφικών) και το Frames Per Second 3.0 διατηρούν τον ρυθμό καρέ σταθερό κατά τη διάρκεια πολύωρου gaming.

Σημαντική είναι η ενσωμάτωση του "Intelligent Night Vision", ενός AI συστήματος που καθαρίζει τον θόρυβο και βελτιώνει τον φωτισμό σε φωτογραφίες και βίντεο υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού (υποστηρίζοντας λήψεις έως 32MP και 100x ψηφιακό zoom). Από πλευράς δικτύωσης, το 6 Gen 5 εξοπλίζεται με τεχνολογίες ναυαρχίδας: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και 5G τεχνολογίας FDD (Frequency Division Duplex), που διασφαλίζει ότι η αποστολή και λήψη δεδομένων δεν "ανταγωνίζονται" για το ίδιο εύρος ζώνης.

