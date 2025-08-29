Logitech

Logi Work Days με απίθανες προσφορές για την επιστροφή στο γραφείο

Sotiris Lemonis
Η επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές μπορεί να φαντάζει βουνό - αμέτρητα emails γεμάτο πρόγραμμα και η μετακίνηση πίσω στο γραφείο. Κι όμως, υπάρχει τρόπος να ανυπομονείς για το back-to-work. Το κλειδί είναι να δουλεύεις πιο έξυπνα: με μικρές αλλαγές στη ροή εργασίας σου και νέες συνήθειες ευεξίας που κάνουν την κάθε μέρα πιο άνετη και δημιουργική.

high-resolution-jpg-wave-keys-life-off-white-009b.jpg

Για να εμπνεύσει και να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση, η Logitech γιορτάζει τις Logi Work Days με αποκλειστικές προσφορές σε απαραίτητα εργαλεία εργασίας από 1 έως 12 Σεπτεμβρίου 2025.

«Οι Logi Work Days δεν είναι απλώς μια προωθητική ενέργεια – είναι μια πρόσκληση για περισσότερη παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και άνεση», δηλώνει ο Yalcin Yilmaz, Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής Ευρώπης & Ασίας – Αναπτυγμένες Αγορές για τη Logitech. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εργασίας, ενώ συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο και ευχάριστο τρόπο ζωής».

high-resolution-png-wave-keys-for-business-brio-505-envr-2.jpg

Από εργονομικά essentials και ισχυρούς συνδυασμούς, μέχρι φορητές λύσεις και productivity powerhouses οι Logi Work Days έχουν την κατάλληλη πρόταση για κάθε στιλ δουλειάς:

  • Βάλε τάξη στο γραφείο και απογείωσε την παραγωγικότητα σου με το MX Keys Mini – ένα κομψό, compact πληκτρολόγιο που προσφέρει άνεση και ακρίβεια, ενώ ξεδιπλώνει τις δυνατότητές σου με το λογισμικό Logi Options+.
  • Δώσε προτεραιότητα στην άνεση: Ακολούθησε τα tips ευεξίας και στήσε ένα εργονομικό workspace με το πληκτρολόγιο Wave Keys, που προσφέρει 57% περισσότερη στήριξη στους καρπούς* και το ιδανικό του ταίρι, το εργονομικό ποντίκι Lift Vertical.
  • Δούλεψε από παντού με στυλ και ελευθερία: Το Combo Touch μετατρέπει το iPad σε δυνατό εργαλείο για δουλειά εν κινήσει – από το τρένο μέχρι το αγαπημένο σου καφέ.
mx-keys-mini-lifestyle-5.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες και να δεις όλες τις προσφορές των Logi Work Days, επισκέψου το https://www.logitech.com/el-gr

*Σε σύγκριση με παραδοσιακό πληκτρολόγιο Logitech χωρίς στήριγμα παλάμης.

