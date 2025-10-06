Glide: Το έξυπνο μπαστούνι με τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τη ζωή των τυφλών

Μια startup εταιρεία από το Σιάτλ, η Glidance, εργάζεται πάνω σε μια καινοτόμο συσκευή που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης κινούνται στον χώρο. Το προϊόν της, με την ονομασία Glide, δεν είναι ένα συνηθισμένο μπαστούνι, αλλά μια «έξυπνη» συσκευή με ρόδες, αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη να καθοδηγεί, να προειδοποιεί και να διορθώνει την πορεία του χρήστη με ασφάλεια και ακρίβεια.

Η βάση του Glide στηρίζεται σε δύο λαστιχένιες ρόδες διαμέτρου 7,5 ιντσών και έναν μπροστινό προφυλακτήρα, ενώ στο κέντρο διαθέτει έναν τηλεσκοπικό άξονα που ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια εργονομική λαβή με πλήκτρα ελέγχου, ηχεία, μικρόφωνο και σύστημα απτικής ανάδρασης που επιτρέπει στο άτομο να «αισθάνεται» τις οδηγίες μέσα από δονήσεις. Επιπλέον, το Glide ενσωματώνει στερεοσκοπική κάμερα με δυνατότητα ανίχνευσης βάθους έως 15 μέτρων, αισθητήρες εγγύτητας για τον εντοπισμό εμποδίων ή ανωμαλιών στο έδαφος, καθώς και έναν επεξεργαστή που αναλύει σε πραγματικό χρόνο το περιβάλλον γύρω από τον χρήστη.

Η συσκευή λειτουργεί με δύο βασικές λειτουργίες: Directed και Freestyle. Στην πρώτη, το Glide αναλαμβάνει πλήρη καθοδήγηση βήμα προς βήμα, παρέχοντας φωνητικές οδηγίες μέσα από ενσωμάτωση με πλατφόρμες όπως το Google Maps ή μέσω διαδρομών που ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να «διδάξει» στο σύστημα περπατώντας τις μία φορά. Η λειτουργία Freestyle, από την άλλη, επικεντρώνεται στην ελεύθερη πλοήγηση, επιτρέποντας στο άτομο να κινείται αυτόνομα, ενώ η συσκευή παρακολουθεί την πορεία, εντοπίζει εμπόδια και επεμβαίνει διακριτικά για να εξασφαλίσει σωστή κατεύθυνση και ασφάλεια.

Η Glidance δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία Freestyle, καθώς θεωρείται η πιο πρακτική και χρήσιμη για την καθημερινότητα. Κατά τη χρήση, οι ρόδες κινούνται ελεύθερα, ακολουθώντας τον ρυθμό βαδίσματος, όμως μπορούν να στραφούν αυτόματα αριστερά ή δεξιά για να διορθώσουν την πορεία ή να φρενάρουν όταν χρειάζεται. Το Glide χρησιμοποιεί φωνητικές ειδοποιήσεις και δονήσεις για να προειδοποιεί για στροφές, εμπόδια, σκάλες, πεζοδρόμια, περάσματα, ακόμα και για αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Παράλληλα, είναι ικανό να αναγνωρίζει πόρτες, διαβάσεις και ανελκυστήρες, επιτρέποντας μια πιο φυσική και απρόσκοπτη κίνηση στον αστικό χώρο.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη, με βάρος περίπου 3,5 κιλά, και διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις έξι ώρες χρήσης με μία μόνο φόρτιση. Όταν ο χρήστης χρειάζεται να ανέβει σκάλες ή να περάσει από ανώμαλο έδαφος, το Glide μπορεί εύκολα να σηκωθεί και να μεταφερθεί στο χέρι, όπως ένα κοινό μπαστούνι.

Αυτή τη στιγμή, η Glidance πραγματοποιεί δοκιμές πεδίου με εθελοντές στην περιοχή του Σιάτλ, ενώ σχεδιάζει να ξεκινήσει περιορισμένη διανομή σε πελάτες που έχουν ήδη προπαραγγείλει τη συσκευή, από την άνοιξη του 2026. Η τιμή πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1.499 δολάρια, ενώ θα υπάρχει και μηνιαία συνδρομή 30 δολαρίων που θα καλύπτει τις ενημερώσεις λογισμικού και την πρόσβαση στο ιδιόκτητο σύστημα πλοήγησης με τεχνητή νοημοσύνη.

Για τον Amos Miller, ιδρυτή και CEO της Glidance, το Glide δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό προϊόν, αλλά μια προσωπική αποστολή. Ο ίδιος έχασε την όρασή του σε νεαρή ηλικία λόγω γενετικής πάθησης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με τύφλωση ή μερική απώλεια όρασης. Με εμπειρία δεκαετιών στον χώρο της υποστηρικτικής τεχνολογίας, ο Miller βλέπει το Glide ως το επιστέγασμα της προσπάθειάς του να προσφέρει στους τυφλούς κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο μετακίνησης: μια νέα αίσθηση ανεξαρτησίας, ασφάλειας και αυτοπεποίθησης.

«Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να καθοδηγούμε τους ανθρώπους, αλλά να τους δίνουμε πίσω την ελευθερία τους», δηλώνει ο Miller.

Αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας, το Glide θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία υποβοήθησης για τα άτομα με οπτική αναπηρία.

[via]