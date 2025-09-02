Logitech G PLAY Days - Ενα μεγάλο gaming event και φανταστικές προσφορές

Η Logitech G, κορυφαίος καινοτόμος σε τεχνολογίες gaming, streaming και sim racing, προσκαλεί gamers, creators και πρωτοπόρους της βιομηχανίας απ’ όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο Logitech G PLAY, μια ζωντανή γιορτή με θέμα τα “Breakthroughs in Play.”

ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ

Το Logitech G PLAY είναι μια παγκόσμια στιγμή για το gaming – ένα livestream στο κανάλι της Logitech G στο YouTube, αφιερωμένο στο μέλλον του παιχνιδιού. Θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα σχεδιασμένα για όλους τους gamers, συνδυάζοντας ανακοινώσεις και διαδραστική ψυχαγωγία.

Η φετινή, 3η κατά σειρά, μεγάλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Callao Cinema στη Μαδρίτη, το οποίο θα μεταμορφωθεί για μια νύχτα σε σκηνή gaming πρεμιέρας. Το event θα ξεκινήσει με ένα “blue carpet” στο στυλ της Logitech G, με παρουσιαστές την Queen Mary (Mary Ruiz) και τον Archar0m, όπου creators και fans θα συναντηθούν κάτω από το κεντρικό θέμα “Breakthroughs in Play.”

ΠΟΤΕ

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025



Flagship Event στη Μαδρίτη: 17:00 – 22:00 CET



Livestream: 19:00 CET στο YouTube κανάλι της Logitech G





Μετά τη Μαδρίτη, το Logitech G PLAY συνεχίζεται με ένα ακόμη μεγάλο event στη Σαγκάη, στις 19 Σεπτεμβρίου.

ΓΙΑΤΙ

Το Logitech G PLAY είναι μια γιορτή της παγκόσμιας gaming και streaming κοινότητας και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Logitech G να επεκτείνει συνεχώς τα όρια του παιχνιδιού. Συνεχίζοντας την παράδοση των events σε Παρίσι (2024) και Βερολίνο (2022), η φετινή διοργάνωση φέρνει νέες καινοτομίες και συνεργασίες με κορυφαίους συνεργάτες.

«Στο Logitech G PLAY δεν αποκαλύπτουμε μόνο τι έρχεται στο μέλλον του gaming· γιορτάζουμε και τους ανθρώπους που το κάνουν δυνατό: τους gamers, τους συνεργάτες και τους creators μας», δήλωσε ο Yalcin Yilmaz, VP Logitech Europe & Asia Pacific Developed. «Από μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες της Ισπανίας, φέρνουμε τη συγκίνηση μιας πρεμιέρας με στυλ gaming, εξερευνώντας τις επόμενες μεγάλες στιγμές στο play».

Περισσότεροι από 80 γνωστοί gaming creators όπως οι Ben Rowlands, mrDzinold, SpuddGaming, PAGO, DanucD, IzakOOO, Hinkowicz, All The Gear και TheGrefg θα συμμετάσχουν, μεταφέροντας τη μοναδική τους ενέργεια και προσφέροντας live στιγμές σε κοινό που ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια. Για τους φίλους του sim racing, θα υπάρξει ειδικό session από τον γνωστό car enthusiast SebDelanney.

«Το gaming είναι πάθος, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές – και αυτό ακριβώς θα ζήσουν οι fans στο Logitech G PLAY. Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την immersive εμπειρία μαζί τους», δήλωσε ο TheGrefg.

Με τους πιο εμπνευσμένους gaming creators, δυνατούς συνεργάτες και τις καινοτομίες της Logitech G σε design και engineering, το Logitech G PLAY συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον του gaming.

#LogitechGPLAY #KeepPlaying

LOGITECH G PLAY DAYS

Παράλληλα με το flagship event, ξεκινούν τα Logitech G PLAY Days. Από 17 έως 29 Σεπτεμβρίου, οι gamers θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές σε συνεργασία με retailers και σε ειδικές activations/διαγωνισμούς με creators της Logitech G. Με εκπτώσεις έως και 40% σε premium gaming gear – από ποντίκια και πληκτρολόγια έως headsets και τιμονιέρες – οι fans θα μπορούν να γιορτάσουν το PLAY τόσο online όσο και στα καταστήματα.