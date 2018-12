Looney Tunes: World of Mayhem, διαθέσιμο δωρεάν για Android και iOS

Από τον περασμένο Αύγουστο είχε γίνει η επίσημη ανακοίνωση του Looney Tunes: World of Mayhem και όσοι ενδιαφερόταν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν προεγγραφή για να ειδοποιηθούν μόλις κυκλοφορούσε το παιχνίδι στο κατάστημα Google Play. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο, αλλά πλέον είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους.

Στο Looney Tunes: World of Mayhem οι gamers μπορούν να παίξουν είτε μόνοι τους, είτε αντίπαλοι με άλλους παίκτες. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθείς το campaign mode με διάφορες αποστολές για να σταματήσεις την επέλαση του Marvin the Martian στο δάσος, στο Διάστημα και σε άλλες περιοχές. Στο PvP mode, μπορείς να παίζεις online με άλλους αντιπάλους με σκοπό να τους κερδίσεις στη μάχη και να πάρεις στα χέρια σου τον θησαυρό τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο gamer διαχειρίζεται μια ομάδα 4 χαρακτήρων σε turn-based μάχες, επιλέγοντας τους πασίγνωστες ήρωες των Looney Tunes, όπως ο Bugs Bunny, ο Daffy Duck, ο Tweety και ο Elmer Fudd. Κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του όπλο και τις δικές του ικανότητες, όπως αμόνια, βράχους και την ασύγκριτη τεχνολογία της ACME, αλλά στην πορεία μπορείς να βρίσκεις άλλα όπλα και να πραγματοποιείς level-up των χαρακτήρων. Όταν δεν συμμετέχεις σε μάχες, μπορείς να χτίζεις τη δική σου Toontown.

Looney Tunes: World of Mayhem - [Google Play Link]

Looney Tunes: World of Mayhem - [App Store Link]

