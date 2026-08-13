Lord of the Rings: War in the North – Επέστρεψε με remaster από την Aspyr σε κονσόλες και PC

Η επιστροφή στον τεράστιο και εξαιρετικά πλούσιο κόσμο του J.R.R. Tolkien αποτελεί πάντα ένα σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του gaming, ωστόσο η Aspyr επιφύλασσε μια απρόσμενη ανακοίνωση που δεν είχε διαρρεύσει εκ των προτέρων, επιβεβαιώνοντας πως τα παραδοσιακά action RPGs διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινότητας.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει με μεγάλη επιτυχία τη μεταφορά ιστορικών τίτλων στα σύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε και διέθεσε ταυτόχρονα το The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition, επαναφέροντας το κλασικό παιχνίδι της Snowblind Studios στις κονσόλες τρέχουσας γενιάς και στα PCs.

Η αρχική έκδοση του τίτλου είχε κυκλοφορήσει την περίοδο όπου κυριαρχούσαν το PlayStation 3 και το Xbox 360, καταφέρνοντας γρήγορα να αποκτήσει ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό χάρη στην πιστή απεικόνιση του σύμπαντος της Μέσης Γης και το βαθύ συνεργατικό στοιχείο που τη χαρακτήριζε. Η απόφαση της Aspyr να προχωρήσει σε ένα remaster χωρίς προηγούμενες ανακοινώσεις ή πολύμηνες διαφημιστικές εκστρατείες εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας. Την ίδια ακριβώς λογική είδαμε να εφαρμόζεται στα πρόσφατα Tomb Raider 1-3 Remastered και Star Wars: Battlefront Classic Collection, με τα πρακτικά αποτελέσματα να δικαιώνουν τις επιλογές του στούντιο.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες της Aspyr, η έκδοση Legacy Edition διατηρεί απολύτως ανέπαφο τον πυρήνα του αρχικού παιχνιδιού, προσθέτοντας ωστόσο ιδιαίτερα κρίσιμες βελτιώσεις που καθιστούν την περιήγηση στις παγωμένες περιοχές του Βορρά πολύ πιο άνετη με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα. Η πιο σημαντική αναβάθμιση αφορά αναμφίβολα τον τεχνικό τομέα. Η απεικόνιση στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο προσφέρει την απαραίτητη ομαλότητα στις μάχες σώμα με σώμα, οι οποίες τείνουν να γίνονται εξαιρετικά χαοτικές όταν η οθόνη γεμίζει με δεκάδες ορκ και trolls.

Η πλοκή του τίτλου εκτυλίσσεται παράλληλα με τα γεγονότα της βασικής τριλογίας. Όσο ο Frodo και ο Samwise κατευθύνονται προς το Mount Doom, οι παίκτες αναλαμβάνουν να σταματήσουν τον Agandaûr, έναν σκοτεινό Númenórean και πιστό υπηρέτη του Sauron, ο οποίος συγκεντρώνει έναν τεράστιο στρατό στα ερείπια του Fornost. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, με τον καθένα να διαθέτει το δικό του ξεχωριστό στυλ μάχης, ξεχωριστό εξοπλισμό και αποκλειστικό skill tree που εξελίσσεται σταδιακά.

Ο Eradan, ένας Dúnedain Ranger, ειδικεύεται στη χρήση του τόξου και των επιθέσεων ακριβείας μέσω stealth. Η Andriel, μια Elven Loremaster, αναλαμβάνει το στρατηγικό κομμάτι υποστηρίζοντας την ομάδα με ξόρκια θεραπείας και καταστροφικές area-of-effect επιθέσεις. Τέλος, ο Farin, ένας Dwarven Champion, λειτουργεί ως ο απόλυτος αμυντικός άξονας της ομάδας, προσφέροντας απαράμιλλη αντοχή στα χτυπήματα και σαρωτικές επιθέσεις με τα βαριά όπλα του.

Μία από τις πλέον χρηστικές προσθήκες στο συγκεκριμένο remaster είναι η δυνατότητα της άμεσης εναλλαγής (hot-swap) μεταξύ των ηρώων. Ενώ στο παρελθόν η επιλογή χαρακτήρα αποτελούσε μια δεσμευτική διαδικασία κατά την έναρξη του επιπέδου, πλέον ο παίκτης μπορεί να προσαρμόζει τη στρατηγική του ανάλογα με τον τύπο των εχθρών που αντιμετωπίζει. Το περιβάλλον διεπαφής χρήστη (UI) έχει επανασχεδιαστεί ριζικά και πλέον ενσωματώνει ευδιάκριτες μπάρες υγείας, mana και πόντων εμπειρίας (EXP) για όλα τα μέλη της ομάδας, καταργώντας τη σύγχυση που επικρατούσε στην αρχική έκδοση. Επιπλέον, το νέο σύστημα auto-save λύνει ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των παικτών του 2011, ενώ η υποστήριξη γυροσκοπικού ελέγχου στις εκδόσεις του PlayStation 5 και του Nintendo Switch βελτιώνει αισθητά την ακρίβεια στις μακρινές ρίψεις με το τόξο.

Το The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στα μεγάλα ψηφιακά καταστήματα (PlayStation Store, Xbox Store, Steam, Epic Games Store, GOG) και η τιμή του ανέρχεται στα 19,99 ευρώ.