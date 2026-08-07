Quake Dawn of the Machine: Το νέο, δωρεάν campaign 19 επιπέδων για τα 30 χρόνια του θρυλικού FPS

Σύνοψη

Η id Software συνεργάζεται ξανά με την πολυβραβευμένη MachineGames για να γιορτάσουν την τριακοστή επέτειο του Quake μέσω της δωρεάν κυκλοφορίας του μεγάλου expansion με την ονομασία "Dawn of the Machine".

Το συγκεκριμένο πακέτο περιεχομένου προσθέτει ένα απόλυτα συνεκτικό campaign το οποίο αποτελείται από 19 ολοκαίνουργιους χάρτες, πλαισιωμένο από έναν νέο χάρτη αποκλειστικά σχεδιασμένο για deathmatch αναμετρήσεις.

Ενσωματώνεται μια πρωτοποριακή δομή λούπας στο gameplay, η οποία επιτρέπει στον παίκτη να διατηρεί τις αναβαθμίσεις υγείας και πυρομαχικών σε κάθε προσπάθεια, ενώ παράλληλα η χρήση ρούνων ξεκλειδώνει εναλλακτικές διαδρομές στα επίπεδα.

Το οπλοστάσιο εμπλουτίζεται σημαντικά με την προσθήκη εργαλείων όπως το Super Axe που εξαπολύει κεραυνούς και το Laser Cannon, τα οποία κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την εξόντωση των νέων, εξαιρετικά θανάσιμων παραλλαγών εχθρών όπως το Rocket Ogre και το Demo Dog.

Η νέα ενημέρωση διατίθεται άμεσα και χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τους κατόχους του παιχνιδιού σε PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch και το Nintendo Switch 2 (μέσω backwards compatibility), ενώ προσθέτει τεράστια αξία για τους συνδρομητές του Xbox Game Pass.

Η συμπλήρωση τριάντα ετών από την αρχική κυκλοφορία του Quake αποτελεί ένα κομβικό σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του gaming, καθώς πρόκειται για τον τίτλο που καθόρισε σε τεράστιο βαθμό την μετέπειτα πορεία των first-person shooters και εδραίωσε την έννοια του γρήγορου, ανταγωνιστικού τρισδιάστατου gaming.

Προκειμένου να τιμήσουν κατάλληλα αυτή την εξαιρετικά σημαντική επέτειο, η id Software και η Bethesda συνεργάστηκαν εκ νέου με τους έμπειρους δημιουργούς της MachineGames, την ομάδα που βρίσκεται πίσω από τα σύγχρονα Wolfenstein αλλά και τα εξαιρετικά επιτυχημένα προηγούμενα expansions του Quake, Dimension of the Machine και Dimensions of the Past. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας φέρει την ονομασία Dawn of the Machine και προσφέρεται ως μια εντελώς δωρεάν αναβάθμιση για όλους τους κατόχους του βασικού τίτλου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό των εταιρειών προς την αφοσιωμένη κοινότητα που συντηρεί τον μύθο του παιχνιδιού εδώ και τρεις δεκαετίες.

Το αφηγηματικό υπόβαθρο του Dawn of the Machine τοποθετεί τον πρωταγωνιστή, τον θρυλικό Ranger, εγκλωβισμένο μέσα σε μια ατελείωτη ψευδαίσθηση πολλών διαστάσεων, όπου αναγκάζεται να βιώνει τον ίδιο βίαιο κύκλο μαχών ξανά και ξανά, πεθαίνοντας χιλιάδες φορές στην προσπάθειά του να βρει μια διέξοδο διαφυγής. Ο μοναδικός τρόπος για να σπάσει αυτός ο ατέρμονος κύκλος μαρτυρίου είναι ο εντοπισμός και η ολοκληρωτική καταστροφή μιας οντότητας που είναι γνωστή στους αρχαίους κόσμους ως The Nightmare Machine. Η MachineGames έχει δημιουργήσει μια σκοτεινή, σχεδόν κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, με τα 19 νέα επίπεδα του campaign να χαρακτηρίζονται από τον γνωστό, λαβυρινθώδη σχεδιασμό της εταιρείας, ο οποίος ανταμείβει την εξερεύνηση και τιμωρεί την παραμικρή απροσεξία κατά τη διάρκεια των συμπλοκών.

Το πιο εντυπωσιακό και καινοτόμο στοιχείο που εισάγει το Dawn of the Machine στη μακρόχρονη ιστορία του franchise είναι η εφαρμογή μιας δομής λούπας που δανείζεται έντονα roguelite χαρακτηριστικά, ανανεώνοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κανείς την ολοκλήρωση του campaign. Ο χρόνος ουσιαστικά αναδιπλώνεται στον εαυτό του, με αποτέλεσμα κάθε επιστροφή στα ίδια περιβάλλοντα να προσφέρει μια διαφοροποιημένη εμπειρία. Καθώς οι παίκτες ανακαλύπτουν και ενεργοποιούν συγκεκριμένους ρούνους, προηγουμένως σφραγισμένες πύλες και κρυφά μονοπάτια ανοίγουν, αποκαλύπτοντας νέους εχθρούς, διαφορετικές γεωμετρικές προκλήσεις και πολύτιμα μυστικά. Σε αντίθεση όμως με τα αυστηρά roguelikes που αφαιρούν την πρόοδο έπειτα από κάθε θάνατο, η συγκεκριμένη υλοποίηση επιτρέπει τη μόνιμη διατήρηση των αναβαθμίσεων στη συνολική υγεία και τη χωρητικότητα των πυρομαχικών του παίκτη, εξασφαλίζοντας ότι κάθε λούπα καθιστά τον Ranger ισχυρότερο και ικανότερο να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις των ανώτερων επιπέδων.

Η αύξηση του βαθμού δυσκολίας καθιστά απολύτως απαραίτητη την άριστη γνώση του διευρυμένου οπλοστασίου και της συμπεριφοράς των νέων εχθρών που έχουν προστεθεί στο παιχνίδι. Η ομάδα ανάπτυξης σχεδίασε θανατηφόρες παραλλαγές κλασικών αντιπάλων, παρουσιάζοντας πλάσματα όπως το Rocket Ogre, το εξαιρετικά γρήγορο Demo Dog και το επιβλητικό Blood Shambler, τα οποία απαιτούν εντελώς διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης. Κάθε παραλλαγή εισάγει νέες, θανατηφόρες συμπεριφορές που κυμαίνονται από συντριπτική ισχύ πυρός ικανή να καταστρέψει τον παίκτη από απόσταση, μέχρι εκρηκτικές παγίδες θανάτου που ενεργοποιούνται όταν τα τέρατα εξοντωθούν. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές, οι παίκτες έχουν πλέον στη διάθεσή τους το εντυπωσιακό Super Axe, ένα melee όπλο που εξαπολύει καταστροφικούς κεραυνούς έπειτα από διαδοχικά επιτυχημένα χτυπήματα, αλλά και το Laser Cannon, ένα όπλο ακριβείας που ρίχνει βλήματα τα οποία εξοστρακίζονται στις σκληρές επιφάνειες και διαπερνούν τους εχθρούς από πολλαπλές γωνίες, καθιστώντας το ιδανικό για μάχες μέσα στους στενούς διαδρόμους των κάστρων.

Εκτός από το καθαρό περιεχόμενο του campaign, το μεγάλο αυτό επετειακό update εστιάζει εξίσου στη συντήρηση της ιστορίας του τίτλου και στη βελτίωση της τεχνικής του απόδοσης. Η προσθήκη του "id Vault" λειτουργεί ως ένα ψηφιακό μουσείο όπου οι θαυμαστές μπορούν να εξερευνήσουν μια πλούσια συλλογή από υλικό παρασκηνίων, στοιχεία ανάπτυξης που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στην τελική έκδοση, καθώς και να παίξουν χάρτες που προέρχονται από τα αρχικά, πειραματικά στάδια δημιουργίας του Quake.

Παράλληλα, οι τεχνικές διορθώσεις σε όλες τις πλατφόρμες είναι θεαματικές. Έχει βελτιωθεί δραστικά η παρεμβολή της κάμερας, μειώνοντας αισθητά την καθυστέρηση εισόδου και εξαλείφοντας το φαινόμενο όπου η οπτική γωνία φαινόταν να αποσυντονίζεται από τα εφέ των όπλων. Στον τομέα των γραφικών, αφαιρέθηκε η ρίψη σκιών από τα βλήματα των Hell Knights προκειμένου να καθαρίσει η οπτική πληροφορία, ενώ επιβλήθηκε όριο στις δυναμικές πηγές φωτός που προέρχονται από τους εχθρούς, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η απόδοση (framerate) σε σκηνές με έντονη δράση. Επίσης, προστέθηκαν νέες ρυθμίσεις προσβασιμότητας με μεγαλύτερες γραμματοσειρές και ένα επίσημο μενού με cheats για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν τον κόσμο του παιχνιδιού χωρίς την πίεση της επιβίωσης.

Η διαθεσιμότητα του Dawn of the Machine καλύπτει ολόκληρο το σύγχρονο οικοσύστημα του gaming, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Microsoft για ευρεία προσβασιμότητα. Η δωρεάν ενημέρωση είναι ήδη διαθέσιμη για τα Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, τα PC (μέσω του Microsoft Store και του Steam), το Nintendo Switch, καθώς και το Nintendo Switch 2, αξιοποιώντας την τεχνολογία backwards compatibility. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έκδοση για την πλατφόρμα της Epic Games Store και το GOG δεν υποστηρίζει ακόμα το νέο περιεχόμενο, με τη συμβατότητα του cross-play να επηρεάζεται προσωρινά σε αυτές τις περιπτώσεις.