Elder Scrolls 6: Υπομονή γιατί είμαστε ακόμα μακριά από την κυκλοφορία του

Για όσους περιμένουν το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του Elder Scrolls, η αναμονή συνεχίζεται. Ο Todd Howard, επικεφαλής της Bethesda Game Studios και δημιουργικός νους πίσω από τη σειρά, επιβεβαίωσε σε νέα συνέντευξη στο GQ ότι το Elder Scrolls 6 βρίσκεται μεν σε πλήρη ανάπτυξη και είναι ήδη playable, αλλά η κυκλοφορία του δεν πρόκειται να γίνει σύντομα.

«Το παιχνίδι είναι ακόμα πολύ μακριά», είπε ο Howard, προσθέτοντας πως το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να ζητήσει υπομονή από τους φαν. «Σας συνιστώ υπομονή. Δεν θέλω οι παίκτες να αισθάνονται άγχος ή απογοήτευση. Θα έρθει η στιγμή του, αλλά δεν είναι τώρα».

Ο Howard εξήγησε ότι το Elder Scrolls 6 αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό αντικείμενο της καθημερινής του ενασχόλησης στο στούντιο.

Κάναμε ένα μεγάλο playtest μόλις χθες. Και κάθε φορά που παίζουμε, καθόμαστε και αναρωτιόμαστε: “Τι είναι αυτό; Τι χρειάζεται ακόμα; Πού βρισκόμαστε;”. Τα σπουδαία παιχνίδια δεν φτιάχνονται, παίζονται. Η οθόνη δεν λέει ψέματα.

Η Bethesda ανακοίνωσε το Elder Scrolls 6 στο E3 του 2018 — περισσότερο από επτά χρόνια πριν — και έκτοτε κρατά σιγή ιχθύος. Κανένα gameplay, κανένα trailer, καμία ουσιαστική λεπτομέρεια. Όπως αποκάλυψε ο πρώην developer Bruce Nesmith, ο Howard είχε δεχτεί πιέσεις από τους φαν να επιβεβαιώσει ότι το παιχνίδι «όντως υπάρχει». «Ο κόσμος ερχόταν με δαυλούς και πιρούνια», είπε χαρακτηριστικά ο Nesmith. Ο Howard παραδέχτηκε πως έχει αναρωτηθεί πολλές φορές αν η πρόωρη ανακοίνωση ήταν λάθος. «Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει πιο χαλαρά».

Το στούντιο είχε στο παρελθόν πολύ διαφορετική στρατηγική. Το Fallout 4, για παράδειγμα, ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2015 και κυκλοφόρησε πέντε μήνες αργότερα. Το Skyrim αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2010 και κυκλοφόρησε μέσα στο επόμενο έτος. Μετά όμως, με το Starfield, τα πράγματα άλλαξαν: το παιχνίδι ανακοινώθηκε το 2018 και έφτασε στα ράφια μόλις το 2023.

Ο Howard παραδέχεται ότι, μετά την τεράστια επιτυχία του Skyrim, η ομάδα χρειαζόταν ένα «δημιουργικό reset». Αντί να προχωρήσουν κατευθείαν σε ένα νέο Elder Scrolls, επέλεξαν να πειραματιστούν με διαφορετικούς κόσμους: Fallout 4 το 2015, Fallout 76 το 2018 και, φυσικά, το διαστημικό RPG Starfield το 2023. Παράλληλα, η Bethesda δεν σταμάτησε να επανακυκλοφορεί το Skyrim σε κάθε δυνατή πλατφόρμα, κάτι που το έκανε σχεδόν meme στη gaming κοινότητα.

Πιο πρόσφατα, η Bethesda επέβλεψε το Oblivion Remastered, μια νέα έκδοση του κλασικού The Elder Scrolls IV, αναπτυγμένη από τη Virtuos και κυκλοφορημένη τον Απρίλιο του 2025 χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση. Το λεγόμενο «shadow drop» αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία: το παιχνίδι έγινε το πέμπτο πιο εμπορικό της χρονιάς στις ΗΠΑ. Ο Howard δήλωσε ότι θα ήθελε να επαναλάβει αυτή την τακτική.

Μου αρέσει να ανακοινώνω κάτι και απλώς να το κυκλοφορώ. Η ιδανική εκδοχή — και δεν λέω ότι αυτό θα γίνει — είναι να περάσει καιρός, και μια μέρα το παιχνίδι απλώς να εμφανιστεί.

Αν και ο Howard επιμένει ότι το Elder Scrolls 6 είναι σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, η ομάδα φαίνεται να μην βιάζεται. Η Bethesda παραμένει απασχολημένη με συνεχή υποστήριξη του Fallout 76, εμπνευσμένου πλέον και από τη σειρά του Prime Video, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω στο Fallout 5 και, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα remaster του Fallout 3.

Η στρατηγική της εταιρείας είναι προφανώς μακροπρόθεσμη. Το Elder Scrolls 6 θεωρείται το επόμενο μεγάλο single-player RPG της Bethesda μετά το Starfield, ένας τίτλος που θα κρίνει και τη μελλοντική της πορεία υπό την ομπρέλα της Microsoft. Με δεδομένο ότι τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς επαναπροσδιόρισαν τα open-world RPGs, οι προσδοκίες είναι τεράστιες.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Howard, το στούντιο προτιμά να επενδύσει χρόνο παρά να βιαστεί να κυκλοφορήσει κάτι ημιτελές. «Κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα Elder Scrolls, θέλουμε να είναι το παιχνίδι που θα κρατήσει για δεκαετίες», ανέφερε στο GQ. Και κρίνοντας από το πόσο ακόμα παίζεται το Skyrim, σχεδόν 14 χρόνια μετά, ίσως ξέρει ακριβώς τι κάνει.

Για την ώρα, οι φαν του Tamriel θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα: να περιμένουν υπομονετικά — όπως ζήτησε ο Todd Howard — μέχρι η οθόνη, όπως λέει κι ο ίδιος, «να μην μπορεί πια να πει ψέματα».

