Indiana Jones and the Great Circle, έρχεται στο PS5 στις 17 Απριλίου!

Η Microsoft και η Bethesda φέρνουν το Indiana Jones and the Great Circle στο PS5 στις 17 Απριλίου. Το παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του για πρώτη φορά στο Xbox και το PC στις 9 Δεκεμβρίου, με τη Microsoft να υπόσχεται κυκλοφορία στο PS5 την άνοιξη.

Η Bethesda διαθέτει την κανονική και την premium έκδοση του Indiana Jones and the Great Circle στο PS5, ενώ η premium έκδοση παρέχει δύο ημέρες πρώιμης πρόσβασης από τις 15 Απριλίου. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν από σήμερα, ενόψει του ντεμπούτου του Indiana Jones στο PS5 τον επόμενο μήνα.

Η κυκλοφορία του Indiana Jones and the Great Circle στο PS5 αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Microsoft να φέρει περισσότερα παιχνίδια του Xbox σε αντίπαλες πλατφόρμες. Η Microsoft ξεκίνησε για πρώτη φορά την κυκλοφορία προηγούμενων αποκλειστικών τίτλων του Xbox, όπως τα Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves και Grounded στο PS5 πέρυσι, και το 2025 θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερους τίτλους που θα εμφανιστούν τόσο στο PS5 όσο και στο Switch 2 της Nintendo.

Το Forza Horizon 5 έρχεται στην αντίπαλη κονσόλα της Sony στις 29 Απριλίου, λίγο μετά το Age of Empires II: Definitive Edition και το Age of Mythology: Retold που κυκλοφόρησαν στο PS5 νωρίτερα αυτό το μήνα. Το Doom: The Dark Ages καταφθάνει επίσης στο Xbox και το PS5 στις 15 Μαΐου.



