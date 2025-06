Η Sony γιορτάζει τα 15 χρόνια του PS Plus και δίνει δωρεάν το Diablo IV!

Το PlayStation Plus συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας, και η Sony Interactive Entertainment ευχαριστεί θερμά την κοινότητα των παικτών για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Από την έναρξή του, στις 29 Ιουνίου 2010, μέχρι σήμερα, η υπηρεσία έχει εξελιχθεί σε έναν βασικό πυλώνα της εμπειρίας PlayStation, φέρνοντας στους συνδρομητές της όχι μόνο παιχνίδια αλλά και πληθώρα προνομίων. Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, η εταιρεία ετοιμάζει μια σειρά εορταστικών δράσεων για το καλοκαίρι, ξεκινώντας με τις κυκλοφορίες του Ιουλίου για τους συνδρομητές του PlayStation Plus. Τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα από την 1η Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου.

Η πρώτη και πλέον πολυαναμενόμενη προσθήκη είναι το Diablo IV, διαθέσιμο σε PS5 και PS4. Το νέο κεφάλαιο της εμβληματικής σειράς δράσης RPG υπόσχεται ατελείωτες μάχες με δαίμονες, εξερεύνηση σκοτεινών μπουντρούμιων και συλλογή επικών αντικειμένων. Οι παίκτες μπορούν να ζήσουν την εμπειρία μόνοι ή με φίλους, με δυνατότητα συνεργασίας τόσο τοπικά όσο και online. Το παιχνίδι διαθέτει ένα ευρύ σύστημα παραμετροποίησης χαρακτήρων, ενώ υποστηρίζει cross-play και cross-progression, επιτρέποντας μια ενιαία εμπειρία σε όλες τις πλατφόρμες.

Στη συνέχεια έρχεται το The King of Fighters XV για PS5 και PS4, το οποίο συνεχίζει την παράδοση της δημοφιλούς σειράς fighting games που ξεκίνησε το 1994. Με 39 χαρακτήρες που συνδυάζουν κλασικές, επιστρεφόμενες και νέες μορφές, το παιχνίδι διατηρεί τον τριμερή μηχανισμό μάχης και εισάγει ένα νέο σύστημα μάχης και rollback netcode για καλύτερη απόκριση στα online matches. Η κυκλοφορία μέσω PS Plus περιλαμβάνει και το Classic Leona DLC, που επαναφέρει την εμφάνιση της Leona από το KoF ’96.

Η τρίτη πρόταση για τον μήνα είναι το Jusant, ένα ιδιαίτερο action-puzzle παιχνίδι αποκλειστικά για PS5. Πρόκειται για ένα ταξίδι γεμάτο αναρρίχηση, εξερεύνηση και στοχασμό. Οι παίκτες καλούνται να φτάσουν στην κορυφή ενός μυστηριώδους πύργου, χρησιμοποιώντας εργαλεία, εναλλακτικές διαδρομές και παρατηρητικότητα για να αποκαλύψουν τα μυστικά ενός χαμένου πολιτισμού.

Παράλληλα με τις κυκλοφορίες του μήνα, η Sony ανακοινώνει και διάφορες επετειακές δράσεις για τον εορτασμό των 15 ετών του PlayStation Plus:

Από σήμερα, οι συνδρομητές PS Plus Premium μπορούν να δοκιμάσουν το WWE 2K25 μέσα από Game Trial. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες εικονικής πάλης.

Ακόμα, διατίθεται δοκιμαστική πρόσβαση στο Monster Hunter Wilds, με τους παίκτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της απόλυτης κυνηγετικής εμπειρίας από τις 30 Ιουνίου.

Από τις 27 έως 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο προσφορών στο PlayStation Store αποκλειστικά για τα μέλη του PlayStation Plus, με εκπτώσεις σε τίτλους όπως Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII και Star Wars Outlaws.

Οι παίκτες μπορούν επίσης να αποκτήσουν χωρίς επιπλέον κόστος ένα ειδικό Valorant Pack, το οποίο περιλαμβάνει καλλωπιστικά αντικείμενα όπως sprays, player cards και Radianite Points.

Από τις 28 Ιουνίου, ξεκινά και το επετειακό τουρνουά PlayStation Plus 15th Anniversary Cup, με δημοφιλή παιχνίδια όπως EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 και άλλα. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε 1v1 αναμετρήσεις για δώρα όπως εικονικό νόμισμα, avatars και Sony Pictures Core Movie Credits.

Μέχρι τις 12 Αυγούστου, οι Premium συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε έκπτωση 15% για έως και 2.000 ταινίες από τη βιβλιοθήκη του Sony Pictures Core, απευθείας από τις κονσόλες τους.

Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο 28-29 Ιουνίου θα διεξαχθεί Online Multiplayer Weekend, κατά το οποίο όλοι οι παίκτες θα έχουν πρόσβαση στο online παιχνίδι ακόμα και χωρίς ενεργή συνδρομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 15 αυτών ετών, η Sony έχει επενδύσει στο να προσφέρει στους παίκτες πρόσβαση σε ποιοτικές εμπειρίες gaming μέσω του PlayStation Plus. Από την εποχή του Instant Game Collection έως σήμερα, έχουν προστεθεί πάνω από 500 παιχνίδια στη λίστα των μηνιαίων τίτλων.

Η ανανεωμένη υπηρεσία που παρουσιάστηκε πριν από τρία χρόνια έφερε επίσης τον Game Catalog για τα μέλη Extra και Premium/Deluxe, με πρόσφατες δημοφιλείς επιλογές να περιλαμβάνουν τίτλους όπως Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales και The Last of Us Part I.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του εορτασμού μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του PlayStation Plus.