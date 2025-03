Indiana Jones and the Great Circle, φαίνεται ότι θα κυκλοφορήσει για το PS5 μέσα στον Απρίλιο

Το Indiana Jones and the Great Circle, το τελευταίο παιχνίδι της MachineGames, κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους στις πλατφόρμες PC και Xbox. Με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο αρχαιολόγο όλων, το adventure game αφηγείται μια πρωτότυπη ιστορία που ακολουθεί τους παίκτες σε όλο τον κόσμο να κατατροπώνουν πολλούς Ναζί το 1937.

Αν και το παιχνίδι ανακοινώθηκε για την πλατφόρμα PlayStation πέρυσι ως μέρος των συνεχιζόμενων σχεδίων της Microsoft για πολλαπλές πλατφόρμες, δεν έχει ακόμη οριστεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για αυτή τη μεταφορά. Μια νέα αναφορά φαίνεται όμως να ρίχνει φως σε αυτό το θέμα, αποκαλύπτοντας ότι εσωτερικά σχεδιάζεται μια κυκλοφορία τον προσεχή Απρίλιο.

Η αναφορά προέρχεται από τον αξιόπιστο insider και dataminer Billbil-kun, ο οποίος κατάφερε να προσδιορίσει την ημερομηνία κυκλοφορίας του Indiana Jones and the Great Circle PlayStation 5 στις 17 Απριλίου 2025. Εκτός από την άφιξη ως ψηφιακή έκδοση, το παιχνίδι λέγεται ότι θα κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή στο PlayStation 5, όπως και στο Xbox. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο η Standard όσο και η Premium έκδοση θα διατεθούν για τους κατόχους του PS5. Ο leakster δεν μπόρεσε να αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με την Collector's Edition για το PS5.

Φαίνεται ότι η Microsoft επαναφέρει και την προώθηση Advanced Access στο PS5 για αυτή την καθυστερημένη έκδοση. Ο Billbil-kun λέει ότι παρόλο που όσοι αγοράσουν την κανονική έκδοση στο PS5 θα μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι στις 17 Απριλίου, όσοι αγοράσουν την Premium Edition θα αποκτήσουν σύμφωνα με πληροφορίες πρόσβαση δύο ημέρες νωρίτερα, ξεκινώντας από τις 15 Απριλίου. Μην ξεχνάτε ότι η Premium Edition παρέχει επίσης πρόσβαση στο expansion της ιστορίας The Order of Giants όταν κυκλοφορήσει, ένα ψηφιακό artbook και τη στολή Temple of Doom κατευθείαν από την ταινία.



