Το Starfield έρχεται στο PlayStation μαζί με ένα τεράστιο νέο expansion!

Η Bethesda προχωρά στον ριζικό επανασχεδιασμό της εμπειρίας του Starfield, ανακοινώνοντας επίσημα το επόμενο κεφάλαιο του sci-fi RPG της. Μετά από μήνες αναμονής και διαρκών ενημερώσεων, το στούντιο αποκάλυψε το νέο story expansion με την ονομασία "Terran Armada", το οποίο θα συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δωρεάν αναβάθμιση συστήματος που έχει δεχθεί ο τίτλος μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα για την αποκλειστικότητα του παιχνιδιού στο οικοσύστημα του Xbox αλλάζουν οριστικά, καθώς αξιόπιστα ρεπορτάζ από μεγάλα δίκτυα επιβεβαιώνουν την επικείμενη άφιξή του στο PlayStation 5 της Sony.

Πότε κυκλοφορεί το Starfield στο PS5 και τι περιλαμβάνει το νέο update;

Το Starfield αναμένεται να κυκλοφορήσει στο PS5 στις 7 Απριλίου, περιλαμβάνοντας τη βασική έκδοση και τα expansions. Η νέα δωρεάν αναβάθμιση της Bethesda ενσωματώνει πραγματικό διαστημικό ταξίδι, ανανεωμένο σύστημα New Game+ μέσω της συσκευής Quantum Entanglement, και το νέο story expansion "Terran Armada" που εστιάζει στις δυνάμεις της παλαιάς Γης.

Terran Armada: Η επιστροφή στις ρίζες της Γης

Το νέο expansion, "Terran Armada", στρέφει την προσοχή των παικτών στο παρελθόν της ανθρωπότητας και στις στρατιωτικές δυνάμεις της παλαιάς Γης. Ενώ το προηγούμενο expansion, Shattered Space, εμβάθυνε στα μυστικά του House Va'ruun και επικεντρώθηκε σε μια αυστηρά hand-crafted εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο πλανήτη, το Terran Armada φαίνεται να διευρύνει ξανά την κλίμακα. Οι παίκτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες απειλές και να ανακαλύψουν τεχνολογίες που είχαν χαθεί κατά την έξοδο της ανθρωπότητας από το ηλιακό μας σύστημα.

Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες που σχετίζονται με την εξέλιξη του χαρακτήρα είναι η συσκευή Quantum Entanglement Device. Οι παίκτες μπορούν πλέον να κατασκευάσουν αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος τους επιτρέπει να διατηρήσουν τον εξοπλισμό τους όταν μεταβαίνουν στο New Game+. Αυτή η αλλαγή επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα της κοινότητας, καθώς η προηγούμενη δομή ανάγκαζε τους παίκτες να χάσουν τα πάντα, από θρυλικά όπλα μέχρι προσεκτικά σχεδιασμένα διαστημόπλοια. Παράλληλα, οι ικανότητες των Starborn μπορούν πλέον να αναβαθμιστούν χωρίς να απαιτείται η μετάβαση σε νέο σύμπαν.

Ολική Αναβάθμιση: Όπλα, Outposts και Quality of Life

Η δωρεάν αναβάθμιση που θα συνοδεύσει το expansion φέρνει ριζικές αλλαγές στον πυρήνα του gameplay. Η Bethesda υπόσχεται την εισαγωγή πραγματικού διαστημικού ταξιδιού, δίνοντας έμφαση στην ομαλότερη μετάβαση μεταξύ των πλανητών και περιορίζοντας την εξάρτηση από τα μενού και τις οθόνες φόρτωσης που χαρακτήριζαν την αρχική έκδοση του 2023.

Στον τομέα του εξοπλισμού, η προσθήκη ενός συστήματος re-roll για τα όπλα δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να αλλάζουν τα θρυλικά εφέ του οπλισμού τους, μειώνοντας δραματικά την τυχαιότητα (RNG) στο endgame loot. Επιπλέον, εισάγονται δύο νέα επίπεδα ποιότητας πάνω από το υπάρχον "Advanced", προσφέροντας ισχυρότερα κίνητρα για εξερεύνηση στα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας. Οι νέοι τροποποιητές των εχθρών θα απεικονίζονται πλέον με ειδικά εικονίδια δίπλα στην μπάρα υγείας τους, τα οποία θα αναλύονται πλήρως μέσω της χρήσης του scanner.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο σύστημα κατασκευής βάσεων (Outposts). Η προσθήκη κοινόχρηστων αποθηκευτικών χώρων (shared containers) επιτρέπει την άμεση μεταφορά πόρων μεταξύ διαφορετικών βάσεων, καταργώντας την ανάγκη για τα περίπλοκα και συχνά δυσλειτουργικά cargo links. Ένα νέο σύστημα βάσης δεδομένων θα βοηθά στην καλύτερη ιχνηλάτηση και διαχείριση των Outposts, ενώ η δυνατότητα απόκτησης εξωγήινων κατοικίδιων προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο παραμετροποίησης. Τέλος, στον τεχνικό τομέα, έχουν προστεθεί νέες επιλογές προσβασιμότητας και κάμερας, όπως η δυνατότητα διαρκούς προβολής της κάμερας προσεδάφισης και η ρύθμιση απομακρυσμένου POV κατά την πτήση.

Η μετάβαση στο PlayStation 5: Η στρατηγική της Microsoft

Τα δεδομένα της αγοράς επιβεβαιώνουν την αλλαγή πορείας της Microsoft. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή, προσφέροντας Standard και Premium εκδόσεις. Οι τιμές αναμένεται να είναι πλήρως ανταγωνιστικές με τις αντίστοιχες του οικοσυστήματος του Xbox.

Η κίνηση αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της στρατηγικής που ξεκίνησε η Microsoft νωρίτερα, μεταφέροντας τίτλους όπως το Sea of Thieves και το Hi-Fi Rush στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Η προσέγγιση "Play Everywhere" στοχεύει στην αύξηση των εσόδων από το λογισμικό, αξιοποιώντας την τεράστια βάση παικτών του PlayStation 5. Οι κάτοχοι της κονσόλας της Sony θα παραλάβουν πρακτικά την "Definitive" έκδοση του τίτλου, η οποία περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις απόδοσης, τους νέους χάρτες που προστέθηκαν το 2024, τη δυνατότητα παραμετροποίησης του εσωτερικού των πλοίων, την υποστήριξη mods μέσω του Creation Kit, και φυσικά τα δύο expansions (Shattered Space και Terran Armada).