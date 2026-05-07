Επίσημο: Τα remakes των Myst και Riven έρχονται στο PS5 με υποστήριξη PS VR2 και PS5 Pro

Η Cyan Worlds επιβεβαίωσε την κυκλοφορία των remakes εκδόσεων των Myst και Riven για τα PlayStation 5 και PlayStation VR2. Η επίσημη ημερομηνία διάθεσης έχει οριστεί για τις 19 Μαΐου 2026, φέρνοντας δύο από τα σημαντικότερα adventure games της δεκαετίας του '90 στη σύγχρονη γενιά hardware. Οι τίτλοι θα προσφέρουν τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ κλασικού flatscreen παιχνιδιού (2D) και εικονικής πραγματικότητας (VR), υποστηρίζοντας παράλληλα μια σειρά από εξειδικευμένες τεχνολογίες γραφικών, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης "PS5 Pro Enhanced".

Τα αρχικά Myst και Riven διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Το πρώτο Myst, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993, διατήρησε τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις παιχνιδιού για PCs παγκοσμίως για περίπου μία δεκαετία, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας CD-ROM. Η απήχηση τους οδήγησε και στην κυκλοφορία τους στο αρχικό PlayStation. Πέρυσι, η Cyan Worlds, σε συνεργασία με τη Sony, διέθεσε ξανά τις κλασικές εκδόσεις στο PlayStation Store για λόγους αρχειοθέτησης.

Τώρα, η ομάδα ανάπτυξης προχωρά στην πλήρη ανανέωση του κώδικα και των γραφικών. Σύμφωνα με την Hannah Gamiel, Development Director της Cyan Worlds, ο στόχος της εταιρείας είναι να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το hardware της τρέχουσας γενιάς. Τα remakes δεν αποτελούν ports των παλαιότερων κωδίκων, αλλά επαναδημιουργία από το μηδέν με τη χρήση σύγχρονων μηχανών γραφικών, προκειμένου να αποδοθούν ρεαλιστικά τα εμβληματικά περιβάλλοντα των παιχνιδιών.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη για flatscreen οθόνες και το PlayStation VR2 αποτέλεσε τον κεντρικό πυρήνα του τεχνικού σχεδιασμού. Η Cyan Worlds βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεχνογνωσία που απέκτησε από την κυκλοφορία του Firmament στο PS5, το οποίο επίσης διέθετε υβριδική υποστήριξη 2D και VR. Η συλλογή αυτών των δεδομένων οδήγησε σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην αλληλεπίδραση του χρήστη με το περιβάλλον, στην οπτική πιστότητα και στην αρχική ανάλυση απόδοσης.

Στο περιβάλλον του PS VR2, οι παίκτες μπορούν να αναμένουν πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του headset, μετατρέποντας την απλή παρατήρηση της flatscreen οθόνης σε μια εμπειρία φυσικής εξερεύνησης. Η διαδικασία επίλυσης γρίφων που απαιτεί τον χειρισμό μοχλών, διακοπτών και περίπλοκων μηχανισμών προσαρμόστηκε εξολοκλήρου στα χειριστήρια. Παράλληλα, οι βελτιστοποιήσεις κώδικα που επιτεύχθηκαν κατά την ανάπτυξη των νέων Myst και Riven έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται αναδρομικά στο Firmament.

Στο τεχνικό επίπεδο, τόσο το Myst όσο και το Riven ενσωματώνουν τεχνολογία ray tracing, αποκλειστικά για την flatscreen λειτουργία τους. Η μηχανή γραφικών υπολογίζει δυναμικά τις αντανακλάσεις των γεωμετρικών δομών και των υδάτινων επιφανειών, μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη τόσο στο βασικό PS5 όσο και στο PS5 Pro. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα κατά την επεξεργασία του ray tracing, ο ρυθμός ανανέωσης καρέ περιορίζεται αυστηρά στα 30 FPS, διασφαλίζοντας ομαλό frametime.

Για τους χρήστες που προτεραιοποιούν τον υψηλό ρυθμό καρέ έναντι των κορυφαίων αντανακλάσεων, υπάρχει το Performance Mode. Με την απενεργοποίηση των ray-traced reflections από το μενού ρυθμίσεων, το παιχνίδι μεταβαίνει στη χρήση screen-space reflections (SSR). Αυτή η τεχνική απελευθερώνει σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους από τη GPU, επιτρέποντας στους τίτλους να εκτελούνται στα 60 FPS.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει αυτές τις επιδόσεις βασίζεται στην αξιοποίηση του Temporal Super Resolution (TSR) της Unreal Engine. Η Cyan Worlds εφάρμοσε εξειδικευμένες τροποποιήσεις στο σύστημα upscaling του TSR, το οποίο επιτρέπει στην κονσόλα να αποδίδει υψηλής ποιότητας anti-aliasing και τελική ανάλυση, ανακατασκευάζοντας την εικόνα από χαμηλότερη εσωτερική ανάλυση χωρίς να επιβαρύνεται το σύστημα.

Αναμφίβολα, η σημαντικότερη τεχνική επιβεβαίωση αφορά την πιστοποίηση των τίτλων ως "PS5 Pro Enhanced". Η αξιοποίηση του ισχυρότερου hardware του PS5 Pro μεταφράζεται σε άμεσες βελτιώσεις στη flatscreen λειτουργία. Σε αυτές συγκαταλέγονται η αυξημένη απόσταση λεπτομερούς σχεδίασης, η υψηλότερη ανάλυση υφών, η ρεαλιστική βλάστηση και οι αναβαθμισμένες ρουτίνες post-processing και σκίασης. Σε ό,τι αφορά το VR mode στο PS5 Pro, η αρχική ανάλυση απόδοσης του headset είναι σημαντικά υψηλότερη, αποδίδοντας πιο ευκρινή εικόνα.

Επιπλέον, τα remakes ενσωματώνουν πλήρως τη λειτουργία Power Saver του PlayStation 5. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμένο να περιορίζει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας. Όταν ενεργοποιείται, το λογισμικό μειώνει την εσωτερική ανάλυση του παιχνιδιού και επιβάλλει απόλυτο κλείδωμα στα 30 FPS, ελαχιστοποιώντας τον φόρτο εργασίας του APU, βοηθώντας έτσι τους χρήστες να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του συστήματός τους.

