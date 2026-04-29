PlayStation Plus: Αυτά είναι τα τρία δωρεάν παιχνίδια του Μαΐου

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Μάιο, προσφέροντας μια εξαιρετικά ισορροπημένη τριάδα που καλύπτει διαφορετικά είδη και προτιμήσεις. Από την Τρίτη 5 Μαΐου, οι συνδρομητές όλων των βαθμίδων (Essential, Extra, Premium) θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη το κορυφαίο ποδοσφαιρικό sim της αγοράς, ένα εντυπωσιακό Soulslike παιχνίδι δράσης και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 2D platformer. Η συγκεκριμένη επιλογή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο, προσφέροντας AAA κυκλοφορίες αλλά και ποιοτικούς ανεξάρτητους τίτλους.

Το lineup του Μαΐου δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή των παιχνιδιών, αλλά συνοδεύεται και από σημαντικά in-game δώρα, ειδικά για την κοινότητα του EA Sports FC 26, η οποία παραμένει τεράστια στην ελληνική αγορά. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ακριβώς φέρνει ο νέος μήνας στις κονσόλες PS4 και PS5.

EA Sports FC 26 (PS4, PS5)

Το ποδόσφαιρο αποτελεί σταθερή αξία για τους Έλληνες gamers και η προσθήκη του EA Sports FC 26 στη μηνιαία λίστα αποτελεί έναν εξαιρετικό λόγο για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Ο τίτλος της Electronic Arts συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της σειράς μετά την αλλαγή του ονόματος (από FIFA), προσφέροντας ανανεωμένη εμπειρία gameplay που βασίζεται άμεσα στο feedback της παγκόσμιας κοινότητας.

Το παιχνίδι δίνει στους χρήστες την επιλογή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά presets (Authentic Gameplay και Competitive Gameplay), επιτρέποντας την προσαρμογή του ρυθμού και της ακρίβειας στις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός. Φυσικά, το Football Ultimate Team παραμένει η "ναυαρχίδα" της εμπειρίας, με τουρνουά, Live Events και ένα πλήρως ανανεωμένο σύστημα για τα Rivals και Champs. Η αυθεντικότητα παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα, με περισσότερους από 20.000 παίκτες, πάνω από 750 συλλόγους (και εθνικές ομάδες), 120+ ρεαλιστικά στάδια και 35+ πρωταθλήματα.

Το σημαντικότερο κίνητρο για τους συνδρομητές του PS Plus, ωστόσο, είναι η αποκλειστική παροχή. Η Sony και η EA προσφέρουν το EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack, ένα ειδικό add-on που μπορείτε να εξαργυρώσετε μέσω του PlayStation Store. Το συγκεκριμένο πακέτο αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση σε όσους χτίζουν τώρα την ομάδα τους στο Ultimate Team, προσθέτοντας θρυλικούς παίκτες στο ρόστερ τους.

Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Το Wuchang: Fallen Feathers αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες του μήνα, αποκλειστικά για τους κατόχους του PlayStation 5. Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο Soulslike action RPG, το οποίο μεταφέρει τους παίκτες στα σκοτεινά και ταραχώδη τελευταία χρόνια της Δυναστείας των Μινγκ. Αναλαμβάνετε τον ρόλο της Wuchang, μιας πειρατίνας που ξυπνάει χωρίς αναμνήσεις, σε μια χώρα (Shu) που σπαράσσεται από τον πόλεμο των φατριών και μια μυστηριώδη ασθένεια.

Το φαινόμενο του "Feathering" προκαλεί τη μετάλλαξη των ανθρώπων σε αποκρουστικά τέρατα. Η Wuchang, η οποία έχει ήδη μολυνθεί, καλείται να εξερευνήσει έναν τεράστιο, διασυνδεδεμένο κόσμο (interconnected world), αντιμετωπίζοντας σαδιστικούς εχθρούς. Οι μηχανισμοί μάχης απαιτούν στρατηγική και αντανακλαστικά, επιτρέποντας την εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά fighting styles. Η εξερεύνηση ανταμείβει τον παίκτη με κρυμμένα όπλα, αρχαία πυροβόλα, ενώ η νίκη επί των εχθρών επιτρέπει την απόκτηση νέων ικανοτήτων. Η καινοτομία του τίτλου έγκειται στην ενσωμάτωση του ίδιου του Feathering στο gameplay: ο παίκτης καλείται να αγκαλιάσει την ασθένεια και να χρησιμοποιήσει τη σκοτεινή της δύναμη για να επιβιώσει. Το Wuchang εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του PS5, με εντυπωσιακά γραφικά και άμεσους χρόνους φόρτωσης.

Nine Sols (PS4, PS5)

Η τρίτη προσθήκη του μήνα είναι το Nine Sols, ένα εκπληκτικό, hand-drawn 2D action-platformer που έρχεται να δοκιμάσει την υπομονή και τα αντανακλαστικά των παικτών. Ο τίτλος ξεχωρίζει για την καλλιτεχνική του διεύθυνση και το βαθύ lore, ωστόσο, το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το σύστημα μάχης.

Εμπνευσμένο άμεσα από το αριστούργημα της FromSoftware, το Sekiro: Shadows Die Twice, το combat system του Nine Sols βασίζεται στο μηχανισμό του deflection (αναχαίτιση/παρέκκρουση). Οι παίκτες πρέπει να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους με τις επιθέσεις των αντιπάλων για να εξουδετερώσουν τα χτυπήματα, αναζητώντας το ιδανικό άνοιγμα για αντεπίθεση. Αναλαμβάνετε τον έλεγχο ενός εκδικητικού ήρωα, ο οποίος εξερευνά έναν κόσμο που κυβερνούνταν κάποτε από μια αρχαία εξωγήινη φυλή. Ο τελικός σκοπός είναι η εξόντωση των 9 Sols, των πανίσχυρων θεοτήτων που εξουσιάζουν αυτό το ξεχασμένο βασίλειο.

Τελευταία ευκαιρία για τα παιχνίδια του Απριλίου

Η άφιξη του νέου κύματος τίτλων σηματοδοτεί την αποχώρηση αυτών του προηγούμενου μήνα. Οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους ακριβώς μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου για να διεκδικήσουν τα δωρεάν παιχνίδια του Απριλίου. Η λίστα περιλαμβάνει το σκοτεινό και απαιτητικό Lords of the Fallen, το εξαιρετικό Tomb Raider I-III Remastered (το οποίο αναβιώνει ιδανικά τις πρώτες τρεις περιπέτειες της Lara Croft με σύγχρονο χειρισμό) και το ιαπωνικό action RPG Sword Art Online Fractured Daydream. Η διαδικασία είναι απλή: αρκεί να τα προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας (Add to Library) χωρίς να χρειάζεται να τα κατεβάσετε άμεσα στο σκληρό σας δίσκο. Εφόσον παραμένετε ενεργοί συνδρομητές στο PS Plus, τα παιχνίδια θα παραμείνουν διαθέσιμα για εσάς εσαεί.