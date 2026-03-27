Επίσημο: Αυξάνονται οι τιμές των PS5, PS5 Pro και PlayStation Portal

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την αύξηση της λιανικής τιμής για ολόκληρη τη σειρά hardware του PlayStation.

Οι αυξήσεις αφορούν το PS5 (Standard και Digital), το PS5 Pro και το PlayStation Portal, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026.

Ως αιτίες αναφέρονται οι διαρκείς πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τα αυξημένα κόστη κατασκευής και διανομής.

Η Sony Interactive Entertainment προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μέσω του PlayStation Blog, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την αύξηση της προτεινόμενης λιανικής τιμής (MSRP) για ολόκληρη την τρέχουσα γκάμα του hardware της. Η αλλαγή αυτή καλύπτει τις βασικές εκδόσεις του PlayStation 5 (Standard και Digital), το πρόσφατα κυκλοφορημένο PlayStation 5 Pro, καθώς και το περιφερειακό απομακρυσμένου παιχνιδιού, PlayStation Portal.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο που επηρεάζει την παγκόσμια βιομηχανία της τεχνολογίας και του gaming τα τελευταία χρόνια.

Πόσο αυξάνονται οι τιμές;

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης, στην Ευρωπαϊκή αγορά οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής.

PS5 – €649.99

PS5 Digital Edition – €599.99

PS5 Pro – €899.99

PlayStation Portal - €249.99

Οι επίσημοι λόγοι πίσω από την απόφαση της Sony

Σύμφωνα με την ανάλυση που παραθέτει η εταιρεία στο επίσημο blog της, η ανατίμηση καθίσταται αναγκαία για τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Η Sony επικαλείται τις αυξημένες μακροοικονομικές πιέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, τα υψηλά μεταφορικά κόστη που παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα λόγω παγκόσμιων γεωπολιτικών συνθηκών, καθώς και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις που επηρεάζουν την κερδοφορία εκτός Ιαπωνίας.

Είναι προφανές πως η κατασκευή συστημάτων υψηλών επιδόσεων, όπως το PS5 Pro, απαιτεί εξαρτήματα (όπως προηγμένες μνήμες GDDR6 και εξειδικευμένους επεξεργαστές γραφικών) των οποίων η παραγωγή έχει γίνει ακριβότερη. Παρόλα αυτά, η απόφαση να συμπεριληφθούν παλαιότερα συστήματα όπως το βασικό PS5, το οποίο βρίσκεται ήδη στον έκτο χρόνο του κύκλου ζωής του, καταδεικνύει ότι η βιομηχανία έχει απομακρυνθεί οριστικά από το παραδοσιακό μοντέλο της σταδιακής μείωσης τιμών (price cuts) όσο το hardware ωριμάζει.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον βάρος. Με το ΦΠΑ στο 24% και τα παραδοσιακά κόστη διανομής και μεταφορικών που επιβαρύνουν τις εισαγωγές στη χώρα μας, η τελική τιμή ραφιού (MSRP) διαμορφώνεται αυστηρά στα νέα, αυξημένα επίπεδα χωρίς περιθώρια εκπτώσεων από τα τοπικά καταστήματα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Το PlayStation 5 Pro, με τη νέα τιμή των €899, τοποθετείται πλέον ξεκάθαρα στην κατηγορία των premium προϊόντων τεχνολογίας, στοχεύοντας αποκλειστικά στους enthusiast gamers που αναζητούν την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και απόδοση καρέ (framerate). Παράλληλα, το PlayStation Portal στα €249 αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από εναλλακτικές φορητές λύσεις, αν και παραμένει η μοναδική επίσημη, απρόσκοπτη λύση για το οικοσύστημα της Sony. Η ελληνική αγορά, η οποία παραδοσιακά έχει έντονη προτίμηση στο brand του PlayStation, καλείται να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα τιμολογιακά δεδομένα, γεγονός που ίσως στρέψει περισσότερους αγοραστές προς την Digital έκδοση ή την αγορά μεταχειρισμένων τίτλων για να εξισορροπήσουν το αυξημένο κόστος κτήσης του hardware.

Συγκριτική ανάλυση και ανταγωνισμός

Η κίνηση αυτή της Sony τοποθετεί το μπαλάκι στο γήπεδο της Microsoft. Το οικοσύστημα του Xbox, μέσω της στρατηγικής του Game Pass και των φθηνότερων επιλογών όπως το Xbox Series S, προσφέρει μια σαφώς πιο προσιτή είσοδο στο σύγχρονο gaming. Ωστόσο, η κυρίαρχη θέση της Sony στις πωλήσεις hardware παγκοσμίως της επιτρέπει να προχωρά σε τέτοιες αυξήσεις με μικρότερο ρίσκο απώλειας χρηστών. Η μετάβαση της βιομηχανίας σε υψηλότερα κόστη παραγωγής αφορά όλους τους κατασκευαστές, και μένει να φανεί αν ο ανταγωνισμός θα ακολουθήσει την ίδια τιμολογιακή στρατηγική ή αν θα απορροφήσει τα κόστη για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του.

Το στοιχείο που χρήζει προσοχής είναι η απουσία συνοδευτικών παροχών. Σε αντίθεση με προηγούμενες αναπροσαρμογές τιμών, η Sony δεν προσθέτει, για παράδειγμα, μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους στα βασικά μοντέλα ή δωρεάν συνδρομές στο PlayStation Plus για να «γλυκάνει» τη συμφωνία. Πρόκειται για μια καθαρή μετακύλιση του κόστους παραγωγής στον τελικό καταναλωτή.