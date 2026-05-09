PlayStation: Στα 93.7 εκατ. οι πωλήσεις του PS5, άγνωστο πότε θα κυκλοφορήσει το PS6

Σύνοψη

Ο CEO της Sony, Hiroki Totoki, δήλωσε επίσημα πως δεν έχει αποφασιστεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ή η τελική τιμή του PlayStation 6.

Το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων, ειδικά της μνήμης, αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το οικονομικό έτος 2027.

Οι πωλήσεις του hardware για το PS5 μειώθηκαν κατά 46% το τελευταίο τρίμηνο (1,5 εκατ. τεμάχια), φτάνοντας τα 93,7 εκατομμύρια συνολικά.

Τα λειτουργικά κέρδη από το τμήμα του gaming αυξήθηκαν κατά 12%, ωθούμενα από τις ψηφιακές πωλήσεις, παρά τη λογιστική ζημιά 565 εκατ. δολαρίων από τη Bungie.

Αναλυτές της αγοράς προβλέπουν πλέον πως το PS6 ενδέχεται να κυκλοφορήσει το 2028, παρατείνοντας τον κύκλο ζωής της τρέχουσας γενιάς.

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Sony για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους φέρνει στο φως τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας για την επόμενη γενιά κονσολών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Οι δηλώσεις της διοίκησης σκιαγραφούν ένα περιβάλλον όπου το κόστος παραγωγής υπαγορεύει πλέον τους χρόνους ανάπτυξης, μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα της βιομηχανίας του gaming.

Η Sony δεν έχει καθορίσει την ημερομηνία κυκλοφορίας ή την τιμή του PlayStation 6. Ο CEO, Hiroki Totoki, επιβεβαίωσε ότι το υψηλό κόστος εξαρτημάτων, όπως η μνήμη RAM, θα επηρεάσει τον σχεδιασμό μέχρι και το οικονομικό έτος 2027. Αναλυτές εκτιμούν την κυκλοφορία του PS6 το 2028, καθιστώντας την τρέχουσα γενιά τη μεγαλύτερη σε διάρκεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις επενδυτών, ο κ. Totoki, ξεκαθάρισε πως τα αυξανόμενα κόστη για ζωτικής σημασίας εξαρτήματα αναδιαμορφώνουν τα πλάνα του PlayStation 6. Η βιομηχανία ημιαγωγών δέχεται τεράστια πίεση από την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας εργοστασίων όπως η TSMC. Αυτή η δυναμική οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των τιμών για τα chips μνήμης.

Ο Totoki υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

Θέλουμε να παρατηρήσουμε προσεκτικά την κατάσταση. Βλέποντας τις τρέχουσες συνθήκες, η τιμή της μνήμης αναμένεται να είναι πολύ υψηλή και το Οικονομικό Έτος 2027, διότι θα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη προσφοράς.

Η συγκεκριμένη δήλωση έχει τεράστια βαρύτητα. Οι κονσόλες επόμενης γενιάς απαιτούν ταχύτατες μνήμες (πιθανότατα GDDR7) σε μεγάλες χωρητικότητες για να υποστηρίξουν αναλύσεις 4K και προηγμένο ray tracing. Εάν το κόστος αυτών των εξαρτημάτων παραμείνει απαγορευτικό, η Sony αδυνατεί να προσφέρει μια συσκευή σε τιμή φιλική προς τον καταναλωτή.

Πτώση πωλήσεων για το PS5 και η σύγκριση με το PS4

Τα δεδομένα των πωλήσεων υπενθυμίζουν τις δυσκολίες του hardware. Μετά την αύξηση της τιμής του PlayStation 5 νωρίτερα, η Sony κατέγραψε πτώση 46% στις πωλήσεις των κονσολών σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, πωλήθηκαν 1,5 εκατομμύρια μονάδες. Οι συνολικές πωλήσεις του PS5 ανέρχονται πλέον στα 93,7 εκατομμύρια. Αν και το νούμερο είναι εντυπωσιακό, υπολείπεται ελαφρώς της εμπορικής πορείας του PlayStation 4 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο του κύκλου ζωής του. Η κόπωση της αγοράς και η απουσία πολλών αποκλειστικών τίτλων κατά το προηγούμενο έτος διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιβράδυνση.

Ο Totoki άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής των "επιχειρηματικών μοντέλων", υποδηλώνοντας πιθανές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που η Sony προσεγγίζει την κυκλοφορία του hardware και την επιδότηση του. Ιστορικά, οι εταιρείες πωλούν τις κονσόλες με ζημιά τα πρώτα χρόνια, αναπληρώνοντας το κενό από τις πωλήσεις λογισμικού. Ωστόσο, με το κόστος παραγωγής να μην μειώνεται γραμμικά όπως στο παρελθόν, το μοντέλο αυτό καθίσταται εξαιρετικά ριψοκίνδυνο.

Η κυριαρχία των ψηφιακών πωλήσεων και η υπόθεση Bungie

Παρά τις προκλήσεις στο hardware, η οικονομική υγεία του τμήματος gaming παραμένει ισχυρή, χάρη στη μετάβαση των παικτών στα ψηφιακά καταστήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων παιχνιδιών προέρχεται πλέον από το PlayStation Store. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε τα λειτουργικά κέρδη του τμήματος κατά 12%, δημιουργώντας ένα ασφαλές μαξιλάρι ρευστότητας.

Το κερδοφόρο αυτό πρόσημο επιτεύχθηκε παρά τη μεγάλη λογιστική ζημιά ύψους 565 εκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε από τη λειτουργία της Bungie. Η εξαγορά του στούντιο πίσω από το Destiny είχε ως στόχο την ενίσχυση της Sony στα live-service παιχνίδια, όμως οι καθυστερήσεις, οι απολύσεις και η γενικότερη αναδιοργάνωση έχουν επιβαρύνει προσωρινά τα ταμεία του ιαπωνικού κολοσσού.

