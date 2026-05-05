Επίσημο: Το νέο Call of Duty αφήνει εκτός το PlayStation 4

Οι φήμες των τελευταίων ημερών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του επόμενου Call of Duty στις κονσόλες προηγούμενης γενιάς έλαβαν οριστικό τέλος. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο κοινωνικό δίκτυο X, η Activision προχώρησε σε μια σαφή διάψευση, ανακοινώνοντας ότι το νέο κεφάλαιο της σειράς δεν αναπτύσσεται για το PlayStation 4. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για το κορυφαίο franchise πρώτου προσώπου, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και το Call of Duty: Ghosts του 2013, που η εταιρεία αποφασίζει να διακόψει την υποστήριξη της πλατφόρμας της Sony.

Η δήλωση της Activision: «Δεν είμαστε σίγουροι από πού ξεκίνησε αυτό, αλλά δεν ισχύει. Το επόμενο Call of Duty δεν αναπτύσσεται για το PS4», ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα τεχνολογικά πλάνα των developers. Αν και η ανακοίνωση εστιάζει αποκλειστικά στην κονσόλα της Sony, θεωρείται τεχνικά και εμπορικά βέβαιο ότι και το Xbox One θα ακολουθήσει την ίδια μοίρα, μένοντας εκτός της λίστας των υποστηριζόμενων συστημάτων.

Η απόφαση της Activision να σταματήσει την υποστήριξη του PlayStation 4 για το νέο Call of Duty οφείλεται στους αυστηρούς περιορισμούς του παλαιότερου hardware. Οι απαιτήσεις των σύγχρονων γραφικών και των πολύπλοκων μηχανισμών δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία στις κονσόλες προηγούμενης γενιάς, επιβάλλοντας την αποκλειστική μετάβαση σε PlayStation 5, Xbox Series X/S και σύγχρονα PC.

Η αρχιτεκτονική του PlayStation 4, η οποία βασίζεται στους επεξεργαστές Jaguar της AMD και κυρίως στους αργούς μηχανικούς δίσκους (HDD), αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα για τους δημιουργούς παιχνιδιών. Ήδη από την κυκλοφορία του περσινού Call of Duty: Black Ops 7, η τεχνολογική κόπωση της κονσόλας ήταν εμφανής. Οι παίκτες παρατήρησαν σημαντικές υποβαθμίσεις στον οπτικό τομέα (textures, φωτισμοί, draw distance), εκτεταμένους χρόνους φόρτωσης και συχνές πτώσεις στο ρυθμό ανανέωσης των καρέ, κάτι που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστική φύση ενός multiplayer τίτλου.

Η αποδέσμευση από τα όρια της προηγούμενης γενιάς σημαίνει ότι οι ομάδες ανάπτυξης (είτε πρόκειται για την Infinity Ward, την Treyarch, είτε για τη Sledgehammer Games) μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν πλήρως τις ταχύτητες των NVMe SSD δίσκων, οδηγώντας σε άμεσο loading και δυνατότητα σχεδιασμού πολύ πιο περίπλοκων και πυκνοκατοικημένων χαρτών χωρίς τεχνικούς συμβιβασμούς. Το ίδιο ακριβώς μονοπάτι επέλεξε πρόσφατα και η ανταγωνιστική σειρά Battlefield, με την EA να δηλώνει ότι "το όραμα του Battlefield 6 δεν θα ήταν εφικτό στην προηγούμενη γενιά συστημάτων".

Η ανακοίνωση του νέου Call of Duty φέρνει στο προσκήνιο και την ευρύτερη στρατηγική της Microsoft, η οποία πλέον κατέχει την Activision Blizzard. Παρά τις αρχικές ελπίδες της κοινότητας, η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι οι νέοι κεντρικοί τίτλοι του franchise δεν πρόκειται να ενσωματωθούν από την πρώτη ημέρα (Day One) στο Xbox Game Pass Ultimate ή στο PC Game Pass.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το επερχόμενο Call of Duty θα φτάσει στη συνδρομητική υπηρεσία περίπου ένα χρόνο μετά την επίσημη κυκλοφορία του. Η κίνηση αυτή προστατεύει τις λιανικές πωλήσεις του τίτλου κατά τους κρίσιμους πρώτους μήνες διαθεσιμότητας, μεγιστοποιώντας τα έσοδα από τις φυσικές και ψηφιακές αγορές σε τιμή κυκλοφορίας.

