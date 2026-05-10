Η Sony καλεί τους κατόχους PS4 να αναβαθμίσουν σε PS5 ενόψει του GTA 6

Σύνοψη

Η Sony ξεκίνησε στοχευμένη καμπάνια marketing μέσω email και ειδοποιήσεων στο PSN, ζητώντας από όσους διαθέτουν PlayStation 4 να αγοράσουν PlayStation 5 για να παίξουν το Grand Theft Auto 6.

Στα διαφημιστικά μηνύματα της Sony εντοπίζεται η ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026 ως πιθανή μέρα λανσαρίσματος.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο CEO της Take-Two (μητρικής της Rockstar), Strauss Zelnick, δήλωσε ότι οι προσδοκίες του κοινού και των επενδυτών για το παιχνίδι είναι τόσο υψηλές που χαρακτηρίζονται «τρομακτικές».

Επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι η έκδοση για PC δεν θα είναι διαθέσιμη στο αρχικό λανσάρισμα, καθώς προτεραιότητα δίνεται στις κονσόλες.

Η αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο του Grand Theft Auto έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στα χρονικά της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Με το επίσημο trailer του GTA 6 να έχει ήδη σπάσει πολλαπλά ρεκόρ θέασης από τον Μάιο του 2025, η εμπορική μηχανή των εμπλεκόμενων κολοσσών έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφές. Από τη μία πλευρά, η Sony εκμεταλλεύεται τη στενή της συνεργασία με τη Rockstar Games για να πιέσει την τεράστια βάση χρηστών του PlayStation 4 σε αναβάθμιση. Από την άλλη, οι επικεφαλής της Take-Two Interactive έρχονται αντιμέτωποι με το αμείλικτο βάρος της διαδοχής του πλέον κερδοφόρου ψυχαγωγικού προϊόντος όλων των εποχών.

Σύμφωνα με επίσημα διαφημιστικά μηνύματα της Sony προς τους κατόχους PS4, το Grand Theft Auto 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026. Το παιχνίδι θα είναι αρχικά διαθέσιμο αποκλειστικά σε κονσόλες τρέχουσας γενιάς (PlayStation 5 και Xbox Series X/S), αφήνοντας εκτός το PlayStation 4 και καθυστερώντας την έκδοση για υπολογιστές (PC).

Όπως επισημάνθηκε από πληθώρα χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, η Sony άρχισε να αποστέλλει εξαιρετικά στοχευμένα email σε κατόχους PlayStation 4, καθιστώντας σαφές ότι ο τίτλος δεν θα υποστηρίζεται στην παλιά κονσόλα.

Το κείμενο των μηνυμάτων marketing αναφέρει: «Το Grand Theft Auto VI βρίσκεται στη λίστα επιθυμιών σας. Αποκτήστε ένα PlayStation 5 σήμερα για να είστε έτοιμοι όταν το Grand Theft Auto VI κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026». Αν και η ημερομηνία αυτή κυκλοφορεί ως βάση για το μεγάλο λανσάρισμα, αποτελεί την πρώτη φορά που βλέπουμε επίσημα κανάλια κατασκευαστή hardware να την υιοθετούν σε μαζική αποστολή προωθητικού υλικού. Η συγκεκριμένη καμπάνια έχει στόχο να μειώσει το «σοκ» της μετάβασης για τους παίκτες που αρνούνται μέχρι σήμερα να αποχωριστούν το PS4.

Η τεχνική και εμπορική πίεση δεν περιορίζεται όμως στην πλευρά του hardware. Ο CEO της Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο δίκτυο Bloomberg, υπήρξε απολύτως ειλικρινής σχετικά με τις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Rockstar Games.

Ο Zelnick δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το βάρος είναι «τρομακτικό, διότι οι προσδοκίες είναι τόσο υψηλές». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η επιτυχία του προκατόχου του έχει δημιουργήσει έναν δυσθεώρητο πήχη. Όταν το Grand Theft Auto V συνεχίζει να αποφέρει κέρδη της τάξης του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ημερησίως, ακόμη και μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του, οι μέτοχοι και η βιομηχανία δεν θα αρκεστούν σε τίποτα λιγότερο από την απόλυτη εμπορική κυριαρχία. Σύμφωνα με αναλυτές, υπάρχουν προβλέψεις για πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Το νούμερο αυτό δικαιολογεί το ιλιγγιώδες budget ανάπτυξης του τίτλου, το οποίο, αν και παραμένει αδημοσίευτο, εκτιμάται πως υπερβαίνει τα επίπεδα κάθε προηγούμενου video game στην ιστορία.

Ένα κρίσιμο στοιχείο που συζητήθηκε εκτενώς αφορά την καθυστέρηση της έκδοσης για PC. Ενώ για πολλές μεγάλες κυκλοφορίες της Take-Two, όπως η σειρά NBA 2K, οι πωλήσεις στο PC αγγίζουν πλέον το 45-50% του συνόλου, η Rockstar Games ακολουθεί και πάλι την τακτική της προτεραιότητας στις κονσόλες.

«Η Rockstar πάντα ξεκινάει από τις κονσόλες, επειδή πιστεύω ότι με μια κυκλοφορία αυτού του μεγέθους κρίνεσαι από το πώς εξυπηρετείς τον πυρήνα του κοινού», ανέφερε ο Zelnick, διαψεύδοντας τις ελπίδες της κοινότητας των PC gamers για ταυτόχρονο launch. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στην εταιρεία να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της ελέγχοντας απόλυτα την εμπειρία στα κλειστά οικοσυστήματα των PlayStation και Xbox, προστατεύοντας παράλληλα τον κώδικα από πρώιμο data mining και πειρατεία. Ταυτόχρονα, δίνει την ευκαιρία στη μητρική εταιρεία να επαναλάβει το μοντέλο των διπλών πωλήσεων: εκατομμύρια χρήστες αναμένεται να αγοράσουν τον τίτλο στην κονσόλα και, μερικά χρόνια αργότερα, να πληρώσουν ξανά για να αποκτήσουν την αναβαθμισμένη τεχνικά έκδοση του PC.

