PlayStation Portal: Νέο update φέρνει 1080p High Quality mode

Σύνοψη

Η Sony διαθέτει νέα αναβάθμιση λογισμικού για το PlayStation Portal.

Εισάγεται η επιλογή "1080p High Quality" για μείωση των τεχνουργημάτων συμπίεσης (compression artifacts) κατά το streaming.

Απαιτείται ισχυρότερο εύρος ζώνης και σταθερή τοπική σύνδεση (ιδανικά FTTH/Wi-Fi 6) για την αξιοποίηση της νέας λειτουργίας.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει στοχευμένες βελτιώσεις στο περιβάλλον χρήσης (UX) για αμεσότερη πρόσβαση στις ρυθμίσεις δικτύου και μπαταρίας.

Τι φέρνει η νέα ενημέρωση του PlayStation Portal;

Η νέα ενημέρωση λογισμικού του PlayStation Portal επικεντρώνεται στη βελτίωση της οπτικής πιστότητας μέσω της νέας λειτουργίας "1080p High Quality" και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χρήσης (UX). Η αναβάθμιση αντιμετωπίζει τα ζητήματα συμπίεσης εικόνας που ανέφεραν οι χρήστες σε απαιτητικούς τίτλους, απαιτώντας ωστόσο ισχυρότερη υποδομή δικτύου.

Η συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού της Sony λαμβάνει μια από τις σημαντικότερες ενημερώσεις της, εστιάζοντας άμεσα στον πυρήνα της λειτουργίας της: την ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας. Η εισαγωγή του 1080p High Quality mode αποτελεί ευθεία απάντηση στις αναφορές της κοινότητας σχετικά με την εμφάνιση macroblocking (τα γνωστά «τετραγωνάκια» στην εικόνα) κατά τη διάρκεια σκηνών με γρήγορη κίνηση ή περίπλοκους φωτισμούς.

Τα κύρια σημεία της ενημέρωσης

UX Αναβαθμίσεις: Το μενού γρήγορων ρυθμίσεων (Quick Menu) αναδιαρθρώθηκε. Πλέον, η εναλλαγή μεταξύ των προφίλ δικτύου και ο έλεγχος της κατάστασης μπαταρίας απαιτούν λιγότερα πατήματα οθόνης (taps).

Η τεχνολογία πίσω από το 1080p High Quality Mode

Το Remote Play πρωτόκολλο της Sony βασίζεται στη δυναμική προσαρμογή της ανάλυσης και του ρυθμού καρέ ανάλογα με τη διαθέσιμη σύνδεση. Μέχρι πρότινος, το σύστημα έτεινε να ρίχνει επιθετικά το bitrate για να διατηρήσει τα 60fps αδιάλειπτα, θυσιάζοντας την ευκρίνεια.

Η νέα επιλογή "High Quality" αλλάζει αυτή τη συμπεριφορά. Λειτουργώντας ως διακόπτης (toggle) στις ρυθμίσεις του Portal, δίνει εντολή στον κωδικοποιητή του PlayStation 5 να διατηρήσει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (εκτιμάται άνω των 15-20 Mbps σταθερά, έναντι του προηγούμενου μέσου όρου των 10-12 Mbps). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρότερα textures, ομαλότερες διαβαθμίσεις χρωμάτων σε σκοτεινές σκηνές και εξάλειψη της θολούρας γύρω από κινούμενα αντικείμενα.

Η λειτουργία αυτή αξιοποιεί τον αποκωδικοποιητή βίντεο που ενσωματώνει το chip του Portal, ζητώντας του να επεξεργαστεί βαρύτερα πακέτα δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η Sony επισημαίνει ρητά στα patch notes ότι το συγκεκριμένο mode πρέπει να ενεργοποιείται μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται εντός ενός απόλυτα σταθερού τοπικού δικτύου, καθώς η αδυναμία διατήρησης του απαιτούμενου bandwidth θα οδηγήσει σε άμεση πτώση των καρέ ή αποσύνδεση.

Βελτιώσεις στο Περιβάλλον Χρήστη (UX)

Η ομάδα ανάπτυξης του συστήματος δεν περιορίστηκε μόνο στον τομέα του streaming. Το περιβάλλον χρήσης (UX) του Portal δέχθηκε καίριες παρεμβάσεις για να γίνει πιο άμεσο.

Αναλύοντας τα νέα χαρακτηριστικά του UI, διαπιστώνουμε τα εξής:

Ένδειξη Ποιότητας Δικτύου: Προστέθηκε ένα νέο εικονίδιο διάγνωσης δικτύου που εμφανίζεται στιγμιαία όταν εντοπίζεται απώλεια πακέτων (packet loss), ενημερώνοντας τον χρήστη αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο Wi-Fi του Portal, στο router ή στη σύνδεση του ίδιου του PS5.

Απαιτήσεις δικτύου και η ελληνική πραγματικότητα

Η μετάβαση σε streaming υψηλού bitrate εγείρει το ζήτημα της δικτυακής υποδομής, ειδικά στην ελληνική αγορά.

Ενώ για παιχνίδι αποκλειστικά εντός του ίδιου σπιτιού (Local Network) σημασία έχει κυρίως το router –όπου προτείνεται ανεπιφύλακτα η χρήση συσκευών Wi-Fi 6 στο κανάλι των 5GHz, με το PS5 συνδεδεμένο ενσύρματα (Ethernet)– τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά για χρήση του Portal εκτός σπιτιού (Remote Network).

Στην Ελλάδα, η αυξανόμενη διείσδυση των συνδέσεων οπτικής ίνας (FTTH) καθιστά το 1080p High Quality mode βιώσιμο και εκτός σπιτιού. Η βασική προϋπόθεση είναι η σύνδεση του σπιτιού (όπου βρίσκεται το PS5) να διαθέτει υψηλό Upload speed. Συνδέσεις τεχνολογίας VDSL (π.χ. 100/10 Mbps) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, καθώς το όριο του 10 Mbps Upload είναι οριακό για τη νέα απαίτηση σε bitrate. Αντιθέτως, συνδέσεις FTTH (από 300/30 Mbps και άνω) προσφέρουν το απαραίτητο «μαξιλάρι» ασφαλείας για απρόσκοπτο streaming στην υψηλότερη ποιότητα, εφόσον φυσικά και το δίκτυο στο οποίο βρίσκεται το Portal διαθέτει αντίστοιχα σταθερό Download speed και χαμηλό ping (κάτω από 20ms προς τον πάροχο).

Με τη ματιά του Techgear

Η διάθεση του 1080p High Quality mode λύνει το βασικότερο παράπονο των κατόχων του PlayStation Portal: την αίσθηση ότι η οθόνη οκτώ ιντσών δεν αποδίδει τα γραφικά του PS5 όπως της αναλογεί λόγω επιθετικής συμπίεσης. Κατά τις δικές μας δοκιμές σε περιβάλλον FTTH (Inalan 1Gbps, με το PS5 συνδεδεμένο μέσω Gigabit LAN και το Portal σε ξεχωριστό SSID 5GHz), η διαφορά είναι άμεσα αισθητή. Τίτλοι με έντονη λεπτομέρεια στο περιβάλλον, όπως το Horizon Forbidden West, δείχνουν επιτέλους «καθαροί», χωρίς τα θολά δέντρα στο βάθος που παρατηρούνταν στο παρελθόν.

Ωστόσο, η συσκευή παραμένει απολύτως εξαρτημένη από την αρχιτεκτονική του τοπικού σας δικτύου. Η νέα λειτουργία δεν συγχωρεί παρεμβολές από γειτονικά δίκτυα ή χρήση των «εργοστασιακών» routers των παρόχων σε απομακρυσμένα δωμάτια. Το Portal εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικό hardware, το οποίο όμως απαιτεί τον ανάλογο σεβασμό στο στήσιμο του οικιακού δικτύου για να αποδώσει τα μέγιστα. Η βελτίωση του UX είναι καλοδεχούμενη, αλλά η ουσία αυτού του update είναι ο απόλυτος έλεγχος που δίνει πλέον στον χρήστη πάνω στο bitrate της εικόνας.