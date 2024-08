Lost Records: Bloom & Rage, έρχεται σε δύο δόσεις με αρκετή δόση από '90s!

Η αισθητική της δεκαετίας του '90 είναι έντονη στο τελευταίο gameplay trailer του Lost Records: Bloom & Rage, με τη Don't Nod να αποκαλύπτει όχι μία, αλλά δύο νέες ημερομηνίες κυκλοφορίας.

Το νέο παιχνίδι από τον original δημιουργό του Life is Strange, που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Opening Night Live της Gamescom 2024, φαίνεται ότι θα προσφέρει μια πραγματικά μαγευτική αφηγηματική εμπειρία όταν κυκλοφορήσει σε δύο μέρη: Tape 1 στις 18 Φεβρουαρίου και Tape 2 στις 18 Μαρτίου 2025 αντίστοιχα. Η εταιρεία αποφάσισε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του προκειμένου να μην συμπέσει με αυτήν του νέου Life is Strange που ετοιμάζει η Deck Nine: Double Exposure.

Στο νέο trailer του Lost Records: Bloom & Rage έχουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς η βιντεοκάμερα της πρωταγωνίστριας Swann πλαισιώνει την εμπειρία της στις δύο χρονικές γραμμές του παιχνιδιού. Βλέπουμε επίσης από κοντά τα δυναμικά δέντρα διαλόγου, τα οποία «μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το πού κοιτάζετε και τι λέτε», σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Don't Nod. «Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να αγνοήσουν και να διακόψουν άλλους χαρακτήρες, γεγονός που κάνει τις συζητήσεις να μοιάζουν πιο αληθινές και τις επιλογές πιο σημαντικές από ποτέ».



Το Lost Records: Bloom & Rage θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου 2025 σε PC, Xbox Series X και PS5.