Mafia: The Old Country, δείτε το νέο χορταστικό gameplay video

Το νέο κεφάλαιο της θρυλικής σειράς Mafia, με τίτλο Mafia: The Old Country, μας μεταφέρει στο κεντρικό σημείο της Σικελίας στις αρχές του 20ού αιώνα, πριν τις περιπέτειες των Tommy Angelo και Vito Scaletta που γνωρίσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Αντί για τις μεγάλες, πολυτελείς πόλεις της Αμερικής, εδώ βυθιζόμαστε σε μια πιο επαρχιακή πραγματικότητα, όπου η παράδοση και η τιμή έχουν μεγαλύτερη αξία από τον απλό πλουτισμό.

Αν και είχε ανακοινωθεί πριν αρκετό καιρό, μόλις πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να δούμε το πρώτο αναλυτικό gameplay του τίτλου, μέσα από ένα αποκλειστικό βίντεο του IGN, που αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που θα παίζεται το παιχνίδι.

Η εντυπωσιακή οπτική πιστότητα του παιχνιδιού εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή, αλλά η παρουσίαση εστιάζει και στους μηχανισμούς του stealth και της μάχης. Στο βίντεο βλέπουμε εντυπωσιακές σκληρές εξουδετερώσεις εχθρών, στοιχεία parkour που επιτρέπουν ευέλικτες κινήσεις στο περιβάλλον, καθώς και ημι-καταστρεπτικά στοιχεία στο σκηνικό που δίνουν αίσθηση ρεαλισμού και αλληλεπίδρασης.

Με διάρκεια κοντά στα δέκα λεπτά, το βίντεο προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι στιγμής για το gameplay του Mafia: The Old Country, δείχνοντας τόσο την έντονη και δραματική αφήγηση όσο και το πιο παραδοσιακό οπλοστάσιο και τις επιλογές στα οχήματα που διαθέτει ο παίκτης.

Το Mafia: The Old Country λειτουργεί ως μια ουσιαστική επιστροφή στην αρχή της σειράς, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες μετά το μάλλον απογοητευτικό Mafia 3. Αν οι εγκληματικές οικογένειες των Empire Bay, Lost Heaven και New Bordeaux ήταν ήδη σκληρές, οι παραδοσιακοί Ιταλοί του San Celeste στο νέο τίτλο δείχνουν ακόμα πιο ανελέητοι.

Η ατμόσφαιρα έντασης διαπερνά όλο το gameplay. Ο πρωταγωνιστής Enzo καλείται ενώπιον ενός σημαντικού Mafioso και του ανατίθεται μια κρίσιμη αποστολή, αν και οι διάλογοι έχουν επιμεληθεί προσεκτικά ώστε να μη χαλάσουν σημαντικές ανατροπές της ιστορίας.

Ένα ενδιαφέρον σημείο του βίντεο είναι η παρουσίαση του οπλοστασίου, όπου ο παίκτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα όπλα — από τουφέκια με χειροκίνητο μηχανισμό, καραμπίνες μέχρι πιστόλια. Φαίνεται πως το παιχνίδι δίνει έμφαση στην επιλογή και την προσαρμογή ανάλογα με την αποστολή.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το πέρασμα με αυτοκίνητο μέσα από το ειδυλλιακό σικελικό τοπίο, με τις καμπυλωτές χωματόδρομους που διασχίζουν αμπελώνες, κυπαρίσσια και λεμονιές, τονίζοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη φροντίδα στο περιβάλλον.

Αν και οι μηχανισμοί κρυφής κίνησης και μάχης δεν παρουσιάζουν κάτι επαναστατικό, οι λεπτομέρειες που έχουν προστεθεί δείχνουν προσοχή στην αυθεντικότητα. Για παράδειγμα, η κατάσταση των όπλων επηρεάζει την απόδοσή τους, ενώ τα μαχαίρια χρειάζονται ακονίσματα καθώς θα μουδιάζουν με τη χρήση. Επιπλέον, τα παλαιότερα όπλα σημαίνουν ότι κάθε σφαίρα μετράει — δεν θα υπάρχουν τυχαίες βροχές σφαιρών από πολυβόλα, όπως συνέβαινε στα προηγούμενα Mafia.

Το παιχνίδι φαίνεται να προκρίνει μια πιο γραμμική και αφηγηματική δομή, σε αντίθεση με την ανοικτού κόσμου προσέγγιση που είχε το Mafia 3. Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν ότι η νέα προσέγγιση θα είναι επιτυχημένη και ελκυστική για τους παίκτες.

Με την κυκλοφορία του προγραμματισμένη για τις 8 Αυγούστου, το Mafia: The Old Country ετοιμάζεται να φέρει τους παίκτες πίσω στις απαρχές της μαφίας, με μια εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, ένταση και ρεαλισμό σε ένα εντυπωσιακό οπτικό περιβάλλον.