Resident Evil Survival Unit: Ανακοινώθηκε mobile game για Android και iOS

Η σειρά Resident Evil ετοιμάζεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στον χώρο του mobile gaming, με το Resident Evil Survival Unit. Η Aniplex Inc. ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του τίτλου κατά τη διάρκεια του AnimeExpo 2025, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του franchise. Το παιχνίδι αναπτύσσεται σε συνεργασία με την JOYCITY Corporation και πρόκειται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως για συσκευές iOS και Android. Περισσότερες λεπτομέρειες για το project αναμένεται να αποκαλυφθούν σε online παρουσίαση στις 10 Ιουλίου 2025.

Το Resident Evil Survival Unit είναι μια real-time strategy εμπειρία σχεδιασμένη ώστε να απευθύνεται τόσο σε παλαιότερους όσο και σε νέους παίκτες. Οι developers φιλοδοξούν να παντρέψουν την εμβληματική ατμόσφαιρα του Resident Evil με μηχανισμούς στρατηγικής παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο. Για την εξασφάλιση αυθεντικότητας, το project υλοποιείται σε συνεργασία με την Capcom, την εταιρεία-δημιουργό της σειράς Resident Evil.

Η Aniplex και η JOYCITY φαίνεται να ποντάρουν στο δυναμικό μείγμα γνώριμων χαρακτήρων, στρατηγικού gameplay και mobile προσβασιμότητας, ώστε να δώσουν νέα πνοή στο franchise. Η JOYCITY έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών IPs, καθώς στο παρελθόν έχει αναλάβει τη δημιουργία του Pirates of the Caribbean: Tides of War, ενός από τα πιο επιτυχημένα mobile παιχνίδια στρατηγικής βασισμένα σε γνωστή κινηματογραφική σειρά.

Παρότι η Aniplex δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αν το Survival Unit αποτελεί αυτόνομο τίτλο ή αν θα έχει σύνδεση με τις μελλοντικές κυκλοφορίες του σύμπαντος του Resident Evil, το παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει προσδοκίες. Οι φανς του franchise περιμένουν με αγωνία να δουν αν θα υπάρξει σύνδεση με το Resident Evil Requiem, τον βασικό τίτλο της σειράς που παρουσιάστηκε στο φετινό Summer Game Fest, με πρωταγωνίστρια την μυστηριώδη Grace Ashcroft.

Η επίσημη αφίσα του παιχνιδιού, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Aniplex, αποκαλύπτει την ημερομηνία του online showcase αλλά και το ύφος που θα ακολουθήσει το παιχνίδι. Αν και οι λεπτομέρειες για το gameplay και την ιστορία παραμένουν περιορισμένες, η επιλογή της Aniplex να επεκτείνει το Resident Evil στον χώρο των mobile στρατηγικών παιχνιδιών δείχνει την πρόθεση των εμπλεκόμενων εταιρειών να διαφοροποιηθούν από το καθιερωμένο survival horror μοτίβο.