WhatsApp: Δοκιμές για λειτουργία VoiceMail στις αναπάντητες κλήσεις

Η ομάδα ανάπτυξης του WhatsApp ετοιμάζεται να προσθέσει μια καινούρια δυνατότητα που υπόσχεται να διευκολύνει τους χρήστες στις επικοινωνίες τους. Σύμφωνα με το WABetaInfo, η Meta αναπτύσσει ένα χαρακτηριστικό που θυμίζει τον κλασικό τηλεφωνητή και θα επιτρέπει την αποστολή άμεσων φωνητικών μηνυμάτων όταν μια κλήση δεν απαντηθεί.

Η πληροφορία προέρχεται από την τελευταία beta έκδοση της εφαρμογής για Android, την 2.25.23.21, στην οποία εντοπίστηκε η νέα λειτουργία. Στην πράξη, όταν κάποιος επιχειρεί μια φωνητική κλήση μέσω WhatsApp και ο παραλήπτης δεν απαντήσει, στην οθόνη εμφανίζονται τρεις επιλογές: «Call again», «Cancel» και μια νέα συντόμευση με τίτλο «Record voice message». Η ίδια επιλογή θα εμφανίζεται και στο ίδιο το chat με τον συγκεκριμένο χρήστη, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη δυνατότητα αποστολής.

Με τον τρόπο αυτό, ο καλών θα μπορεί να ηχογραφήσει και να στείλει γρήγορα ένα μήνυμα, εξηγώντας γιατί τηλεφώνησε ή αφήνοντας οδηγίες, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει ξεχωριστά το μενού αποστολής μηνυμάτων. Αν και η εφαρμογή ήδη διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής και αποστολής φωνητικών σημειώσεων μέσω του εικονιδίου με τον συνδετήρα, η νέα λειτουργία καθιστά τη διαδικασία πιο άμεση και φιλική προς τον χρήστη.

Η ομάδα του WABetaInfo επισημαίνει ότι προς το παρόν η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους beta testers, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε θα λανσαριστεί επίσημα στο ευρύ κοινό, ούτε αν θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε Android και iOS.

[via]