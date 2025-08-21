Νέα λειτουργία Viber Plus: «Απόκρυψη πληκτρολόγησης»

Η Rakuten Viber ανακοινώνει σήμερα τη σταδιακή κυκλοφορία της λειτουργίας «Απόκρυψη πληκτρολόγησης» για τους συνδρομητές Viber Plus στην Ελλάδα. Η νέα αυτή λειτουργία αποκρύπτει την ένδειξη «Πληκτρολογεί…» από τους άλλους χρήστες, επιτρέποντας τη σύνθεση προσεκτικών απαντήσεων – είτε προς ένα μέλος της οικογένειας, έναν προϊστάμενο ή έναν φίλο – χωρίς καμία πίεση. Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας της «Αόρατης Λειτουργίας».

«Με την κυκλοφορία της λειτουργίας ‘Απόκρυψη πληκτρολόγησης’, ολοκληρώνουμε μια εργαλειοθήκη ιδιωτικότητας που λειτουργεί απρόσκοπτα, διατηρώντας τις συνομιλίες προσωπικές, στοχευμένες και απόλυτα δικές σας», δήλωσε η Daniela Ivanova, Διευθύντρια Μάρκετινγκ για την Ευρώπη της Rakuten Viber.

Η λειτουργία «Απόκρυψη πληκτρολόγησης» έρχεται να προστεθεί σε δύο νέες δυνατότητες ιδιωτικότητας που παρουσίασε το Viber Plus νωρίτερα φέτος:

: Είναι ήδη η δεύτερη πιο δημοφιλής λειτουργία, με 1,4 εκατομμύρια χρήσεις τον τελευταίο μήνα. Βασίζεται στην ευρεία υιοθέτηση της λειτουργίας «Διαγραφή χωρίς ίχνη», η οποία κατέγραψε σχεδόν 5 εκατομμύρια χρήσεις την ίδια περίοδο. Για να ενεργοποιήσετε την «Επεξεργασία χωρίς ίχνη», πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα > Επεξεργασία > ενεργοποιήστε την επιλογή «Επεξεργασία χωρίς ίχνη» > Αποθήκευση. Οι επεξεργασίες μπορούν να γίνουν έως πέντε λεπτά μετά την αποστολή, αποτρέποντας την κακή χρήση. Αθόρυβη αποχώρηση από ομάδες: Σας επιτρέπει να αποχωρείτε από οποιαδήποτε ομάδα χωρίς να ενεργοποιείται ειδοποίηση – ιδανικό για την επερχόμενη σχολική περίοδο, όταν οι προσωρινές ομαδικές συνομιλίες για προγραμματισμό ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, εξασφαλίζοντας ομαλές και διακριτικές μεταβάσεις.

Με λιγότερους περισπασμούς και περισσότερο έλεγχο στο επίκεντρο, το Viber Plus καθιστά την καθημερινή επικοινωνία πιο ιδιωτική, απλή και πρακτική.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Viber Plus περιλαμβάνουν:

Χωρίς διαφημίσεις : Απολαύστε συνομιλίες χωρίς περισπασμούς σε όλη την εφαρμογή.

: Απολαύστε συνομιλίες χωρίς περισπασμούς σε όλη την εφαρμογή. Αόρατη Λειτουργία : Δείτε ποιος είναι συνδεδεμένος, διατηρώντας παράλληλα την κατάστασή σας κρυφή.

: Δείτε ποιος είναι συνδεδεμένος, διατηρώντας παράλληλα την κατάστασή σας κρυφή. Μετατροπή φωνής σε κείμενο : Μετατρέψτε φωνητικά μηνύματα σε κείμενο με ένα μόνο πάτημα.

: Μετατρέψτε φωνητικά μηνύματα σε κείμενο με ένα μόνο πάτημα. Ζωντανή συνομιλία με υποστήριξη : Συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης.

: Συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπο υποστήριξης. Ειδικό σήμα : Προσθέστε ένα αποκλειστικό σήμα στην εικόνα του προφίλ σας.

: Προσθέστε ένα αποκλειστικό σήμα στην εικόνα του προφίλ σας. Προσαρμοσμένα εικονίδια εφαρμογής : Εξατομικεύστε το εικονίδιο της εφαρμογής Viber.

: Εξατομικεύστε το εικονίδιο της εφαρμογής Viber. Δωρεάν πρόσβαση σε Premium Stickers: Αποκτήστε απεριόριστα πακέτα premium αυτοκόλλητων χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι νέοι συνδρομητές μπορούν να δοκιμάσουν το Viber Plus δωρεάν για 14 ημέρες, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, λιγότερους περισπασμούς και επιπλέον ελέγχους που καθιστούν τις καθημερινές συνομιλίες εύκολες. Ενημερώστε το Viber στην τελευταία έκδοση από το App Store ή το Google Play για να αποκτήσετε πρόσβαση στις νεότερες λειτουργίες.