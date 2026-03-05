Διαθέσιμα τα iOS 26.3.1 & macOS 26.3.1: Τι διορθώνουν

Σύνοψη

Κυκλοφορία των ενδιάμεσων ενημερώσεων iOS 26.3.1 και macOS Tahoe 26.3.1 από την Apple.

Δεν περιέχουν νέα χαρακτηριστικά, αλλά κρίσιμα patches ασφαλείας για το οικοσύστημα.

Διορθώνουν ευπάθειες στον πυρήνα (Kernel) και το WebKit που πιθανώς έχουν ήδη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Άμεση διαθεσιμότητα για τους Έλληνες χρήστες μέσω των ρυθμίσεων συστήματος.

Ισχυρή σύσταση για άμεση εγκατάσταση προς αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

Η Apple διαθέτει τα iOS 26.3.1 και macOS Tahoe 26.3.1: Κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για όλους τους χρήστες

Η Apple προχώρησε στην ταυτόχρονη διάθεση των νέων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων iOS 26.3.1 για τα iPhone και macOS Tahoe 26.3.1 για τους υπολογιστές Mac. Οι συγκεκριμένες ενημερώσεις έρχονται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα μεγάλα updates της σειράς 26.3 και εστιάζουν αποκλειστικά στη θωράκιση των συσκευών έναντι σοβαρών κενών ασφαλείας.

Η άμεση εγκατάστασή τους κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η ίδια η εταιρεία επιβεβαιώνει σιωπηρά πως ορισμένες από τις ευπάθειες ενδέχεται να είναι ήδη γνωστές σε κακόβουλους τρίτους (zero-day vulnerabilities).

Τι νέο φέρνουν τα iOS 26.3.1 και macOS Tahoe 26.3.1;

Τα νέα updates των iOS 26.3.1 και macOS Tahoe 26.3.1 αποτελούν κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας. Δεν προσθέτουν νέες λειτουργίες, αλλά διορθώνουν σοβαρά κενά στον πυρήνα των λειτουργικών και στη μηχανή περιήγησης WebKit, αποτρέποντας την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα από κακόβουλους ιστότοπους. Η εγκατάστασή τους απαιτεί περίπου 300-500MB αποθηκευτικού χώρου και συνιστάται να γίνει άμεσα.

Βασικά τεχνικά σημεία της ενημέρωσης:

Επιδιόρθωση WebKit: Αποτροπή εκτέλεσης κακόβουλου κώδικα (arbitrary code execution) κατά την πλοήγηση στον ιστό μέσω Safari.

Αποτροπή εκτέλεσης κακόβουλου κώδικα (arbitrary code execution) κατά την πλοήγηση στον ιστό μέσω Safari. Kernel Patches: Κλείσιμο «κερκόπορτας» που επέτρεπε σε εφαρμογές να αποκτήσουν δικαιώματα διαχειριστή (root privileges).

Κλείσιμο «κερκόπορτας» που επέτρεπε σε εφαρμογές να αποκτήσουν δικαιώματα διαχειριστή (root privileges). Σταθερότητα Συστήματος: Επίλυση μικροπροβλημάτων (bugs) που προκάλεσε η προηγούμενη έκδοση 26.3 στη διαχείριση μνήμης RAM.

Επίλυση μικροπροβλημάτων (bugs) που προκάλεσε η προηγούμενη έκδοση 26.3 στη διαχείριση μνήμης RAM. Βελτιστοποίηση Μπαταρίας: Αντιμετώπιση του φαινομένου υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας (battery drain) που παρατηρήθηκε σε παλαιότερα μοντέλα iPhone.

Η σημασία των Minor Updates στο οικοσύστημα της Apple

Πολλοί χρήστες τείνουν να αγνοούν τις ενημερώσεις που τελειώνουν σε ".1" ή ".2", θεωρώντας τες ήσσονος σημασίας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, από τεχνικής και λειτουργικής άποψης, είναι ακριβώς η αντίθετη. Οι εκδόσεις ".0" εισάγουν νέα χαρακτηριστικά και, αναπόφευκτα, νέο κώδικα, ο οποίος ενδέχεται να κρύβει απρόβλεπτες αστοχίες. Οι διορθωτικές εκδόσεις όπως το iOS 26.3.1 είναι αυτές που προσφέρουν την πραγματική σταθερότητα.

Ειδικά για την ελληνική αγορά, όπου μεγάλο ποσοστό χρηστών διατηρεί τις συσκευές του για 3 έως 5 χρόνια (μοντέλα όπως το iPhone 13 ή το iPhone 14 παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή), αυτές οι ενημερώσεις διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία χωρίς "κρασαρίσματα" και κυρίως προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς e-banking και ψηφιακά πορτοφόλια, τα οποία έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Αναλύοντας τις ευπάθειες: WebKit και Kernel

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα ασφαλείας της Apple, το βάρος έχει πέσει στο WebKit. Πρόκειται για τη μηχανή απόδοσης που τροφοδοτεί όχι μόνο τον Safari, αλλά και όλους τους browsers τρίτων στο iOS (όπως ο Chrome και ο Firefox), καθώς η Apple επιβάλλει τη χρήση της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Μια ευπάθεια στο WebKit σημαίνει ότι ένας χρήστης, απλώς και μόνο κάνοντας κλικ σε ένα κακόβουλο link ή επισκεπτόμενος έναν παραβιασμένο ιστότοπο, θα μπορούσε εν αγνοία του να επιτρέψει τη φόρτωση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή του.

Παράλληλα, το patch στον πυρήνα (Kernel) είναι εξίσου κρίσιμο. Ο πυρήνας είναι η "καρδιά" του λειτουργικού συστήματος. Αν μια εφαρμογή εκμεταλλευτεί ένα κενό εκεί, αποκτά πρόσβαση στο σύνολο του hardware (κάμερα, μικρόφωνο, αποθηκευτικός χώρος) παρακάμπτοντας τους περιορισμούς του συστήματος.

Οδηγίες εγκατάστασης και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Οι ενημερώσεις είναι ήδη διαθέσιμες στους servers της Apple και η λήψη τους στην Ελλάδα πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις.

Για το iPhone (iOS 26.3.1):

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings). Επιλέξτε Γενικά (General). Πατήστε Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Περιμένετε να εμφανιστεί η ενημέρωση και επιλέξτε Λήψη και Εγκατάσταση.

Για το Mac (macOS Tahoe 26.3.1):

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Συστήματος (System Settings) από το μενού της Apple (). Κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά στο πλαϊνό μενού. Επιλέξτε Ενημέρωση Λογισμικού στα δεξιά.

Σημείωση: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει επαρκές υπόλοιπο μπαταρίας (άνω του 50%) ή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, και πως έχετε διαθέσιμο ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας (backup) στο iCloud ή τοπικά στον υπολογιστή σας.

Σταθερότητα απόδοσης και μπαταρία

Αν και η Apple σπάνια το αναφέρει στα "release notes", ιστορικά γνωρίζουμε από τα διαγνωστικά εργαλεία πως τέτοιου είδους μικρές αναβαθμίσεις επιλύουν διεργασίες που "κολλούσαν" στο παρασκήνιο. Μετά την ενημέρωση στο 26.3, αρκετοί χρήστες σε εξειδικευμένα forums ανέφεραν ανεξήγητη θέρμανση της συσκευής και πτώση της στάθμης της μπαταρίας. Η εγκατάσταση του 26.3.1 αναμένεται να εξομαλύνει αυτούς τους δείκτες, φέρνοντας ξανά την αυτονομία των συσκευών στα φυσιολογικά, εργοστασιακά της επίπεδα.

Με τη ματιά του Techgear

Η ψηφιακή ασφάλεια δεν επιτρέπει εφησυχασμούς. Το γεγονός ότι η Apple εξέδωσε ταυτόχρονα τις ενημερώσεις για τα δύο κύρια λειτουργικά της συστήματα (mobile και desktop) υποδηλώνει την κρισιμότητα των ευπαθειών που κλείνουν. Μην περιμένετε τις «Αυτόματες Ενημερώσεις» να κάνουν τη δουλειά για εσάς, καθώς αυτές συχνά καθυστερούν ημέρες ή και εβδομάδες για να μην υπερφορτωθούν οι servers. Ελέγξτε τις συσκευές σας χειροκίνητα τώρα και προχωρήστε στην εγκατάσταση. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος μπροστά στο ρίσκο της έκθεσης των προσωπικών και τραπεζικών σας δεδομένων.