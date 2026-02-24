Google και Apple ξεκινούν τις δοκιμές κρυπτογράφησης των RCS μηνυμάτων στο iOS 26.4

Σύνοψη

Η Apple και η Google ξεκίνησαν επίσημα τις δοκιμές end-to-end κρυπτογράφησης (E2EE) για μηνύματα RCS μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.

Η λειτουργία απαιτεί την εγκατάσταση του iOS 26.4 Beta 2 για τους κατόχους iPhone και την πιο πρόσφατη Beta έκδοση της εφαρμογής Google Messages για συσκευές Android.

Η ενεργή κρυπτογράφηση επιβεβαιώνεται οπτικά και στα δύο οικοσυστήματα μέσω ενός εικονιδίου λουκέτου εντός του περιβάλλοντος συνομιλίας.

Η ευρεία διάθεση στο κοινό αναμένεται με την τελική κυκλοφορία της επερχόμενης αναβάθμισης του iOS 26.

Πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση RCS μεταξύ iPhone και Android;

Η End-to-End κρυπτογράφηση (E2EE) στο πρωτόκολλο RCS μεταξύ iOS και Android διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων κλειδώνει στη συσκευή του αποστολέα και ξεκλειδώνει αποκλειστικά στη συσκευή του παραλήπτη. Ούτε η Apple, ούτε η Google, ούτε οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα υποκλοπής ή ανάγνωσης των δεδομένων.

Η ιστορική ασυμβατότητα στην ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο κυρίαρχων λειτουργικών συστημάτων ανήκει πλέον στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τα πιο πρόσφατα λογισμικά δοκιμών, η Google και η Apple προχώρησαν στην ενσωμάτωση πλήρους End-to-End κρυπτογράφησης (E2EE) για το πρότυπο RCS (Rich Communication Services). Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά την επικοινωνία μεταξύ Android και iPhone, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα κενά ασφαλείας στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες.

Το ορόσημο αυτό επιτεύχθηκε μέσω της έκδοσης iOS 26.4 Beta 2 από την πλευρά της Apple και της αντίστοιχης Beta έκδοσης του Google Messages από την πλευρά της Google. Η υλοποίηση βασίζεται στο Universal Profile του οργανισμού GSMA, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ιδιωτικότητα των χρηστών. Μέχρι πρότινος, τα μηνύματα RCS μεταξύ των δύο πλατφορμών κρυπτογραφούνταν μόνο κατά τη μεταφορά τους, επιτρέποντας θεωρητικά την πρόσβαση σε παρόχους δικτύου ή νομικές αρχές. Η μετάβαση στο E2EE καθιστά τα δεδομένα μη αναγνώσιμα από οποιονδήποτε τρίτο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υλοποίηση (MLS Protocol)

Η μετάβαση στην End-to-End κρυπτογράφηση δεν ήταν μια απλή τεχνική διαδικασία. Τα δεδομένα από αναλυτές κώδικα δείχνουν ότι η βιομηχανία απομακρύνεται από το πρωτόκολλο Signal, το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα η Google για τις εσωτερικές RCS επικοινωνίες (Android προς Android), υπέρ του προτύπου MLS (Message Layer Security).

Το MLS επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών, ειδικά σε ομαδικές συνομιλίες (group chats) μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Στην τρέχουσα δοκιμαστική φάση, οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την ασφάλεια της επικοινωνίας τους μέσω σαφών οπτικών ενδείξεων.

Στο περιβάλλον του iOS, στην εφαρμογή Messages τα χαρακτηριστικά πράσινα συννεφάκια θα συνοδεύονται από την ένδειξη "Text Message · RCS | [Εικονίδιο Λουκέτου] Encrypted" στο κέντρο της οθόνης. Αντίστοιχα, στο Google Messages, οι χρήστες θα βλέπουν το γνώριμο εικονίδιο του λουκέτου δίπλα στις χρονοσφραγίδες των μηνυμάτων, ακριβώς όπως συνέβαινε μέχρι τώρα στις επικοινωνίες αποκλειστικά μεταξύ συσκευών Android.

Ενεργοποίηση και προϋποθέσεις

Για να συμμετάσχει ένας χρήστης σε αυτή τη δοκιμαστική φάση, οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Για χρήστες iPhone: Απαιτείται η εγκατάσταση του iOS 26.4 beta 2. Μετά την εγκατάσταση, η μετάβαση στο μενού Settings > Messages > RCS Messaging θα αποκαλύψει την επιλογή "End-to-End Encryption (Beta)", η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Απαιτείται η εγκατάσταση του iOS 26.4 beta 2. Μετά την εγκατάσταση, η μετάβαση στο μενού Settings > Messages > RCS Messaging θα αποκαλύψει την επιλογή "End-to-End Encryption (Beta)", η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για χρήστες Android: Απαιτείται η εγγραφή στο πρόγραμμα δοκιμών (Beta) του Google Messages μέσω του Google Play Store και η λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.

Δεδομένου ότι πρόκειται για λογισμικό σε φάση Beta, οι εταιρείες προειδοποιούν για πιθανά προβλήματα στην παράδοση των μηνυμάτων, προσωρινές διακοπές της υπηρεσίας και μικρά τεχνικά σφάλματα (bugs) κατά την κοινή χρήση πολυμέσων (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, βίντεο).

Τα δεδομένα για την ελληνική αγορά

Η εφαρμογή του RCS στην Ελλάδα έχει ήδη ωριμάσει, με τους τρεις μεγάλους παρόχους (Cosmote, Vodafone, Nova) να υποστηρίζουν το Universal Profile. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της E2EE κρυπτογράφησης στο οικοσύστημα της Apple απαιτεί ενημερωμένα "Carrier Bundles" (ρυθμίσεις δικτύου).

Στην παρούσα φάση του iOS 26.4 Beta 2, η κρυπτογράφηση δεν είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργήσει άμεσα σε όλα τα ελληνικά δίκτυα κατά τις πρώτες ημέρες των δοκιμών. Ιστορικά, η Cosmote και η Vodafone τείνουν να υιοθετούν τις αναβαθμίσεις δικτύου της Apple ταχύτερα. Οι Έλληνες χρήστες που θα εγκαταστήσουν τις Beta εκδόσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαθεσιμότητα του δικτύου 5G ή 4G/LTE είναι απαραίτητη για τη μετάδοση RCS μηνυμάτων, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά SMS που βασίζονται στο δίκτυο φωνής (2G/3G). Η μη χρέωση των μηνυμάτων RCS εξαρτάται από το πρόγραμμα δεδομένων του συνδρομητή.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει τέλος στον τεχνητό διαχωρισμό της ασφάλειας με βάση το χρώμα στο συννεφάκι του μηνύματος. Η καθυστέρηση της Apple να υιοθετήσει την πλήρη κρυπτογράφηση στο RCS υπήρξε σημείο τριβής με την Google τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η αρχική ενσωμάτωση του RCS στο iOS (πριν από σχεδόν δύο χρόνια) έλυσε το πρόβλημα των πολυμέσων χαμηλής ανάλυσης και των αποδεικτικών ανάγνωσης, η απουσία E2EE άφηνε εκτεθειμένη την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.

Η χρήση του πρωτοκόλλου MLS δείχνει ότι η Apple και η Google προτίμησαν να χτίσουν μια νέα, ουδέτερη γέφυρα, παρά να επιβάλει η μία τα δικά της αποκλειστικά πρότυπα στην άλλη. Όταν το iOS 26.4 περάσει στην τελική του, σταθερή έκδοση, το προεπιλεγμένο επίπεδο ασφαλείας στις τηλεπικοινωνίες θα έχει ανέβει κατακόρυφα. Το βάρος πλέον πέφτει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη δρομολόγηση των κρυπτογραφημένων πακέτων χωρίς καθυστερήσεις.