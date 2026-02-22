Σύνοψη

Η Google ξεκίνησε τις δοκιμές ενός νέου εργαλείου Conversational AI για το YouTube στις Smart TVs, τις κονσόλες και τα streaming boxes. Βασισμένο στο μοντέλο Gemini, το νέο χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το βίντεο που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου τους. Προς το παρόν, η λειτουργία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο για επιλεγμένους χρήστες.

Το YouTube TV ενσωματώνει το Gemini: Έρχεται το conversational AI στις Smart TVs

Η εποχή της παθητικής τηλεθέασης φτάνει στο τέλος της, καθώς η Google φέρνει τη δύναμη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη μεγαλύτερη οθόνη του σπιτιού. Μετά την επιτυχημένη ενσωμάτωση εργαλείων AI στην web έκδοση και στις mobile εφαρμογές του, το YouTube TV δοκιμάζει πλέον ένα ολοκληρωμένο Conversational AI περιβάλλον (συνομιλιακό AI) βασισμένο στο Gemini, προσφέροντας έναν ριζικά νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο.

Πώς λειτουργεί το AI κουμπί "Ask" στις Smart TVs;

Η λειτουργία "Ask" στο YouTube TV επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν φωνητικές ερωτήσεις μέσω του τηλεχειριστηρίου σχετικά με το βίντεο που παρακολουθούν. Το σύστημα βασίζεται στο μοντέλο Gemini της Google, το οποίο αναλύει ταυτόχρονα την εικόνα, τον ήχο και τα μεταδεδομένα του βίντεο, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις στην οθόνη, χωρίς να διακόπτεται η αναπαραγωγή.

Ενεργοποίηση: Γίνεται είτε μέσω ενός νέου, αποκλειστικού κουμπιού "Ask" στο UI του βίντεο, είτε μέσω του πλήκτρου μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο.

Πρόταση Ερωτήσεων: Η AI προσφέρει προκαθορισμένα (suggested) prompts βασισμένα στο πλαίσιο (context) του βίντεο.

Παραδείγματα Χρήσης: Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν "Ποια υλικά χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συνταγή;" σε ένα βίντεο μαγειρικής ή "Ποια είναι η ιστορία πίσω από τους στίχους;" σε ένα μουσικό κλιπ.

Συμβατότητα: Δοκιμάζεται σε Smart TVs, gaming κονσόλες και συμβατά streaming boxes (όπως το Apple TV ή το Nvidia Shield).

Ο μηχανισμός πίσω από την οθόνη

Το πραγματικό τεχνολογικό άλμα δεν βρίσκεται απλώς στη φωνητική αναγνώριση, αλλά στην ικανότητα του Gemini να "βλέπει" και να κατανοεί το χρονοδιάγραμμα του βίντεο. Όταν ο χρήστης θέτει ένα ερώτημα, το AI αντλεί δεδομένα (Information Retrieval) τόσο από το ίδιο το βίντεο όσο και από τον ευρύτερο ιστό, συνθέτοντας μια ακριβή, συνοπτική απάντηση. Η επεξεργασία γίνεται στο cloud, διασφαλίζοντας ότι ακόμα και παλαιότερες Smart TVs με περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία χωρίς καθυστερήσεις (lag).

Περιορισμοί και διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Google, το εργαλείο βρίσκεται σε φάση "πειραματισμού". Αυτή τη στιγμή, η πρόσβαση είναι περιορισμένη σε μια μικρή ομάδα χρηστών (κατά βάση συνδρομητές YouTube Premium που συμμετέχουν στα πειραματικά προγράμματα). Επιπλέον, υποστηρίζει αυστηρά συγκεκριμένες γλώσσες (Αγγλικά, Χίντι, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Κορεάτικα) σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές.

Για την ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Παρόλα αυτά, η σταδιακή παγκόσμια ανάπτυξη των AI υπηρεσιών της Google υποδηλώνει ότι οι Έλληνες χρήστες θα δουν τη σχετική ενημέρωση εντός του επόμενου έτους, εφόσον φυσικά διαθέτουν εξοπλισμό με μικρόφωνο.

Η άποψη του Techgear

Η κίνηση της Google δεν είναι απλώς μια ποιοτική αναβάθμιση του στο UI. Πρόκειται για μια στρατηγική διακράτησης της προσοχής. Δίνοντας απαντήσεις απευθείας στην οθόνη, το YouTube αποτρέπει τον χρήστη από το να πιάσει το κινητό του για να "γκουγκλάρει" μια απορία, κρατώντας τον εγκλωβισμένο στο δικό του οικοσύστημα. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς το AI μπορεί να μετατρέψει το πιο παθητικό μέσο (την τηλεόραση) σε μια διαδραστική, σχεδόν εκπαιδευτική πλατφόρμα.