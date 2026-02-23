Η Google καταργεί την αυτόνομη εφαρμογή Καιρού από το Android

Σύνοψη

Η Google επιβεβαίωσε την κατάργηση της ανεξάρτητης εφαρμογής Καιρού (Google Weather app) από το λειτουργικό σύστημα Android. Η λειτουργικότητα μεταφέρεται και ενσωματώνεται πλήρως στην κεντρική εφαρμογή της Google (Google App) και στα σχετικά widgets, σε μια προσπάθεια της εταιρείας να ενοποιήσει το οικοσύστημά της.

Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού από την Google

Μία από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες -έστω και σιωπηλά- εφαρμογές στα Android smartphones ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν στην τωρινή της μορφή. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η Google προχωρά σε σταδιακή απόσυρση της αυτόνομης εφαρμογής Google Weather. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις μετεωρολογικές προβλέψεις μέσω της κεντρικής εφαρμογής "Google App", των ενσωματωμένων Widgets της αρχικής οθόνης και του AI βοηθού, καθώς η εταιρεία ενοποιεί τις υπηρεσίες της κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Πώς θα βλέπετε τον καιρό πλέον στο Android

Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι η Google εγκαταλείπει τις μετεωρολογικές υπηρεσίες. Αντιθέτως, αλλάζει τον τρόπο διανομής τους. Για τους Έλληνες χρήστες, οι οποίοι βασίζονται καθημερινά σε αυτά τα δεδομένα για τον προγραμματισμό μετακινήσεων ή διακοπών, η μετάβαση θα είναι ομαλή:

Πλήρης ενσωμάτωση στο Google App: Αναζητώντας "Καιρός" (ή "Weather") στη μπάρα του Google, το πλήρες UI (με τον γνωστό "βάτραχο" - Frog) θα ανοίγει απευθείας μέσα στο Google App.

Αναζητώντας "Καιρός" (ή "Weather") στη μπάρα του Google, το πλήρες UI (με τον γνωστό "βάτραχο" - Frog) θα ανοίγει απευθείας μέσα στο Google App. At a Glance & Widgets: Τα widgets στην αρχική οθόνη (ειδικά στις Pixel συσκευές αλλά και στα υπόλοιπα Android) θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αντλώντας δεδομένα από το backend της Google.

Τα widgets στην αρχική οθόνη (ειδικά στις Pixel συσκευές αλλά και στα υπόλοιπα Android) θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αντλώντας δεδομένα από το backend της Google. Κατάργηση του App Icon: Το ξεχωριστό εικονίδιο εφαρμογής (shortcut) που ενδεχομένως είχαν κάποιοι χρήστες στο App Drawer, σταδιακά θα αφαιρεθεί στις επόμενες ενημερώσεις.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση αυτή της Google δεν προκαλεί έκπληξη. Εντάσσεται στην ευρύτερη συνήθεια της εταιρείας να αναδιοργανώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της. Πρακτικά, η διατήρηση μιας ξεχωριστής μικρο-εφαρμογής για τον καιρό αποτελούσε πλεονασμό, από τη στιγμή που το UI του καιρού ήταν ήδη ουσιαστικά ένα web wrapper μέσα στο Google Search. Το αρνητικό σε αυτήν την προσέγγιση ενοποίησης είναι ότι το Google App γίνεται πλέον μια αρκετά "βαριά" εφαρμογή. Κάθε φορά που θα θέλεις να ελέγξεις αν θα βρέξει, η συσκευή θα τρέχει στο παρασκήνιο ολόκληρη τη μηχανή αναζήτησης και το οικοσύστημα του Discover.