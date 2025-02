Lupin: Σχεδόν βέβαιη η επιστροφή του, αλλά όχι όπως την περιμένουμε!

Η επιτυχημένη σειρά Lupin του Netflix θα επιστρέψει, αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που θα περίμεναν οι fans. Το γαλλικό αστυνομικό δράμα έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς μη αγγλικές σειρές του Netflix όλων των εποχών με 99,5 εκατομμύρια προβολές, γοητεύοντας τους θεατές παγκοσμίως με τις συναρπαστικές πλοκές του και τη γοητευτική παρουσία του Omar Sy στον ρόλο του Assane Diop / Arsène Lupin.



Οι φήμες για μια τέταρτη σεζόν οργιάζουν από τότε που η 3η σεζόν του Lupin τελείωσε το 2023. Το Small Screen ανέφερε για πρώτη φορά ότι η νέα σειρά βρισκόταν σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης τον Οκτώβριο του 2023, αλλά μετά από αυτό τα πράγματα σιώπησαν. Τα τελευταία νέα για πιθανή ανανέωση της 4ης σεζόν ήρθαν από το Variety το 2024, το οποίο ανέφερε ότι: «Ένα τέταρτο μέρος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας». Το What's On Netflix έχει επίσης ακούσει φήμες ότι η σειρά θα επιστρέψει, αλλά δήλωσε ότι η 4η σεζόν του Lupin δεν αναφέρθηκε από το Netflix France κατά την παρουσίαση του Next on Netflix νωρίτερα φέτος.

Τώρα, ενώ η Netflix εξακολουθεί να μην έχει ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του Lupin, ένας από τους πρωταγωνιστές του άφησε να εννοηθεί ότι ο Assane μπορεί να επιστρέψει για άλλη μια περιπέτεια, αλλά με έναν τρόπο που ίσως να μην περιμένατε.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο France Inter/Télé-Loisirs, ο Sy άφησε να εννοηθεί ότι μια ανακοίνωση του Lupin έρχεται, αλλά πρόσθεσε κάπως αινιγματικά ότι μπορεί να μην πρόκειται για ανακοίνωση νέας σεζόν. Ο ίδιος δήλωσε: «Δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο γιατί πρόκειται να κάνουμε μια ανακοίνωση που δεν είναι απαραίτητα η ανακοίνωση μιας σειράς...».

Ο Sy δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της σειράς, αλλά φαίνεται ότι ο Lupin θα επιστρέψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ειδικά από τη στιγμή που το What's On Netflix εντόπισε επίσης μια ανακοίνωση για κάστινγκ στη γαλλική ιστοσελίδα Figurants που αναζητά νέα μέλη για μια πιθανή επόμενη σεζόν, η οποία επίσης υποδηλώνει ότι τα γυρίσματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πολύ σύντομα.

Η καταχώριση αναφέρει στα Αγγλικά:

Μπείτε στον συναρπαστικό κόσμο της σειράς LUPIN του Netflix μαζί με τον ταλαντούχο Omar Sy! Ψάχνουμε νέους ηθοποιούς για μια αξέχαστη σεκάνς σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Απριλίου 2025.

Η σειρά Lupin, που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες γαλλικές τηλεοπτικές σειρές στο Netflix, είναι εμπνευσμένη από τις περιπέτειες του φανταστικού Αρσέν Λουπέν, του θρυλικού κλέφτη και μάστορα της μεταμφίεσης. Η πλοκή βλέπει τη ζωή του Assane Diop (Sy) να ανατρέπεται όταν ο πατέρας του κατηγορείται από μια πλούσια οικογένεια για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Με το ψευδώνυμο Arsène Lupin, ο Assane ξεκινά μια αποστολή για να καθαρίσει το όνομα του πατέρα του.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η 3η σεζόν του Lupin προβλήθηκε στο Netflix, και δεδομένης της δημοτικότητάς της, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν θα υπάρξει και άλλη σεζόν μιας από τις καλύτερες σειρές του Netflix.

