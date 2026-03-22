Λύθηκε το μυστήριο των ηφαιστειακών κεραυνών

Σύνοψη

Οριστική απάντηση: Φυσικοί από το ινστιτούτο ISTAέλυσαν το μυστήριο της δημιουργίας των ηφαιστειακών κεραυνών, με σχετική δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό Nature.

Φυσικοί από το ινστιτούτο ISTAέλυσαν το μυστήριο της δημιουργίας των ηφαιστειακών κεραυνών, με σχετική δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό Nature. Ο ρόλος του άνθρακα: Το φαινόμενο οφείλεται στον ηλεκτρισμό μέσω τριβής, αλλά το παράδοξο της φόρτισης σωματιδίων του ίδιου υλικού (τέφρα) λύνεται από μια λεπτή, αόρατη επίστρωση μορίων άνθρακα που προσκολλάται επάνω τους.

Το φαινόμενο οφείλεται στον ηλεκτρισμό μέσω τριβής, αλλά το παράδοξο της φόρτισης σωματιδίων του ίδιου υλικού (τέφρα) λύνεται από μια λεπτή, αόρατη επίστρωση μορίων άνθρακα που προσκολλάται επάνω τους. Προηγούμενες θεωρίες: Οι νέες ανακαλύψεις έρχονται να συμπληρώσουν τη θεωρία του 2016, η οποία απέδιδε το φαινόμενο κυρίως στην παρουσία κρυστάλλων πάγου στα ανώτερα στρώματα του ηφαιστειακού νέφους.

Οι νέες ανακαλύψεις έρχονται να συμπληρώσουν τη θεωρία του 2016, η οποία απέδιδε το φαινόμενο κυρίως στην παρουσία κρυστάλλων πάγου στα ανώτερα στρώματα του ηφαιστειακού νέφους. Ευρύτερες εφαρμογές: Ο νέος μηχανισμός εξηγεί την παραγωγή στατικού ηλεκτρισμού σε αμμοθύελλες (ακόμη και στον πλανήτη Άρη), βοηθά στην κατανόηση του σχηματισμού πρωτοπλανητικών δίσκων και αναβαθμίζει τα πρωτόκολλα βιομηχανικής ασφάλειας.

Ο νέος μηχανισμός εξηγεί την παραγωγή στατικού ηλεκτρισμού σε αμμοθύελλες (ακόμη και στον πλανήτη Άρη), βοηθά στην κατανόηση του σχηματισμού πρωτοπλανητικών δίσκων και αναβαθμίζει τα πρωτόκολλα βιομηχανικής ασφάλειας. Τοπικό ενδιαφέρον: Για την Ελλάδα, τα δεδομένα αυτά προσφέρουν νέα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου και την ασφαλέστερη πρόγνωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Η δημιουργία κεραυνών μέσα στις στήλες τέφρας των ηφαιστειακών εκρήξεων αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα δυσνόητα φυσικά φαινόμενα. Ενώ η επιστημονική κοινότητα γνώριζε εμπειρικά ότι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις προέρχονται από τη βίαιη σύγκρουση των αιωρούμενων σωματιδίων, ο ακριβής μηχανισμός ηλεκτρικής φόρτισής τους αποτελούσε έναν άλυτο γρίφο.

Μια νέα έρευνα έρχεται να δώσει την τελική απάντηση, αποκαλύπτοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο άνθρακας στην παραγωγή στατικού ηλεκτρισμού σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν αποκλειστικά πανομοιότυπα σωματίδια. Η ανακάλυψη υπερβαίνει τα αυστηρά όρια της ηφαιστειολογίας, αγγίζοντας πεδία όπως η αστροφυσική και η βιομηχανική ασφάλεια.

Πώς δημιουργείται ο ηφαιστειακός κεραυνός;

Ο ηφαιστειακός κεραυνός δημιουργείται όταν μικροσκοπικά σωματίδια τέφρας συγκρούονται έντονα στον αέρα, παράγοντας στατικό ηλεκτρισμό μέσω της τριβής. Αν και τα σωματίδια αποτελούνται από το ίδιο υλικό, μια λεπτή, περιβαλλοντική επίστρωση μορίων άνθρακα στην επιφάνεια τους σπάει τη συμμετρία και επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρικών φορτίων, πυροδοτώντας τον κεραυνό.

Η λύση του επιστημονικού παραδόξου

Για πολλές δεκαετίες, η μαθηματική και φυσική εξήγηση του φαινομένου προσέκρουε σε ένα θεμελιώδες εμπόδιο: την απουσία διαφορετικών υλικών. Η παραγωγή στατικού ηλεκτρισμού μέσω τριβής και επαφής, απαιτεί σχεδόν πάντα την επαφή δύο διαφορετικών ουσιών, ώστε το ένα υλικό να αποσπάσει ηλεκτρόνια από το άλλο, δημιουργώντας διαφορά δυναμικού. Αντιθέτως, η ηφαιστειακή τέφρα είναι ένα σχετικά ομοιογενές μείγμα σωματιδίων διοξειδίου του πυριτίου. Τα κλασικά μοντέλα της φυσικής υποδείκνυαν ότι η σύγκρουση απολύτως ίδιων υλικών δεν είναι ικανή να παράγει ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο.

Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα των Galien Grosjean και Scott Waitukaitis από το Institute of Science and Technology Austria (ISTA), η απάντηση στο παράδοξο εντοπίζεται σε αυτό που προσδιορίζεται ως «τυχαίος άνθρακας». Η ατμόσφαιρα βρίθει από ένα σύνθετο μείγμα μορίων και ατόμων με βάση τον άνθρακα. Όταν αυτά τα μόρια επικάθονται στην επιφάνεια των στερεών κόκκων της τέφρας, δημιουργούν μια εξαιρετικά λεπτή, μοριακή «μεμβράνη». Αυτή η επιφανειακή χημική υπογραφή διαφέρει έστω και ελάχιστα από σωματίδιο σε σωματίδιο. Συνεπώς, όταν δύο κατά τα άλλα ολόιδιοι κόκκοι διοξειδίου του πυριτίου συγκρούονται βίαια, η διαφορετική συγκέντρωση άνθρακα στην επιφάνειά τους διευκολύνει τη μεταφορά φορτίου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ακριβώς όπως συμβαίνει κατά την τριβή δύο εντελώς διαφορετικών χημικών στοιχείων.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έρχεται να ενοποιήσει την κατανόηση μας για τα ηφαιστειακά νέφη. Ήδη από το 2016, οι ερευνητές είχαν διαπιστώσει ότι ο πάγος παίζει καθοριστικό ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις ηφαιστειακών κεραυνών, ειδικά όταν το νέφος ανέρχεται σε μεγάλα υψόμετρα όπου επικρατούν συνθήκες ψύχους, θυμίζοντας τη λειτουργία των κοινών καταιγίδων. Πλέον γνωρίζουμε ότι ο μηχανισμός του πάγου λειτουργεί σε άμεση συνεργασία με το τριβοηλεκτρικό φαινόμενο που καθοδηγείται από τον άνθρακα, συνθέτοντας την πλήρη εικόνα πίσω από τις εντυπωσιακές ηλεκτρικές καταιγίδες των ηφαιστείων.

Από τη βιομηχανική ασφάλεια έως τον σχηματισμό πλανητών

Οι προεκτάσεις της έρευνας του ISTA διαχέονται σε πολλαπλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. Η ακριβής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μικροσκοπικά σωματίδια αποκτούν ηλεκτρικό φορτίο επιλύει χρόνια προβλήματα της βιομηχανίας. Σε τεράστιες εργοστασιακές εγκαταστάσεις —όπως σιλό αποθήκευσης σιτηρών, πριστήρια ξυλείας ή μονάδες επεξεργασίας χημικών και φαρμάκων— ο στατικός ηλεκτρισμός που παράγεται από τη σύγκρουση πανομοιότυπων σωματιδίων αποτελεί μόνιμο και σιωπηλό κίνδυνο. Μια απλή σπίθα από τη φορτισμένη σκόνη που αιωρείται στον αέρα αρκεί για να προκαλέσει καταστροφικές εκρήξεις. Η ενσωμάτωση της γνώσης για τον ρόλο του άνθρακα στη διαδικασία φόρτισης, προσφέρει στους μηχανικούς τα απαραίτητα δεδομένα για τον σχεδιασμό νέων συστημάτων αποτροπής σπινθήρων, καλύτερων αισθητήρων και αποδοτικότερων διατάξεων γείωσης.

Παράλληλα, σε κοσμολογικό επίπεδο, οι αστροφυσικοί αναζητούσαν για δεκαετίες τον ακριβή μηχανισμό που συγκρατεί την αρχέγονη σκόνη στους πρωτοπλανητικούς δίσκους — τα γιγαντιαία νέφη αερίων και ύλης που περιβάλλουν νεαρά άστρα. Τα σύγχρονα μοντέλα σχηματισμού πλανητών απαιτούν την ηλεκτροστατική έλξη για τη συγκόλληση των πρώτων σωματιδίων. Τα νέα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι συγκρούσεις αυτών των αρχέγονων σωματιδίων μπορούν, πράγματι, να παράγουν τα απαραίτητα φορτία στο διάστημα προκειμένου να εκκινήσει η δημιουργία πλανητικών σωμάτων, όπως η Γη. Το ίδιο φαινόμενο εξηγεί τον ηλεκτρισμό που εντοπίζεται σε σφοδρές αμμοθύελλες στη Σαχάρα, αλλά και τα ίχνη ηλεκτρικής δραστηριότητας που κατέγραψε το ρόβερ Perseverance κατά τη διάρκεια καταιγίδων σκόνης στον πλανήτη Άρη.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού αναδεικνύει την αξία της διαρκούς εξέλιξης του hardware μέτρησης και των αισθητήρων υπερ-υψηλής ακρίβειας. Η έρευνα αυτή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τα σύγχρονα εργαλεία ισοτοπικής και χημικής ανάλυσης, τα οποία επιτρέπουν στους ερευνητές να μελετούν την επιφάνεια των υλικών σε κλίμακα νανομέτρου.

Η κατανόηση της μοριακής «συμπεριφοράς» της τέφρας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία εξειδικευμένων μικρο-αισθητήρων (MEMS), οι οποίοι θα μπορούν να ενσωματωθούν σε επαγγελματικά drones. Αυτά τα μη επανδρωμένα συστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται με ασφάλεια εντός των ηφαιστειακών νεφών, μεταδίδοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χημική σύσταση και το ηλεκτρικό δυναμικό της τέφρας.

Για τον ελλαδικό χώρο, όπου το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου (με επίκεντρο τη Σαντορίνη, τη Νίσυρο και τα Μέθανα) βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τα νέα επιστημονικά δεδομένα είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Αν και η τοπική ηφαιστειακή δραστηριότητα παραμένει σε φάση ηρεμίας, ο σχεδιασμός σύγχρονων πρωτοκόλλων πολιτικής προστασίας απαιτεί λεπτομερή πρόγνωση για τη συμπεριφορά ενός πιθανού ηφαιστειακού νέφους. Η ικανότητα των ραντάρ και των δορυφορικών συστημάτων που διαχειρίζονται εγχώριοι φορείς (όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) να συσχετίζουν τον στατικό ηλεκτρισμό με τον όγκο και τη διασπορά της τέφρας, μεταφράζεται απευθείας σε μεγαλύτερη ασφάλεια πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, επειδή ο ηλεκτρισμός στα σωματίδια καθορίζει τον χρόνο που παραμένουν σε αιώρηση, η νέα μελέτη αναμένεται να τροφοδοτήσει με ακριβέστερα δεδομένα τα αλγοριθμικά μοντέλα που προβλέπουν τις τροχιές μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης που πλήττει τακτικά τη χώρα μας.