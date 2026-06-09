macOS 27 Golden Gate: Αυτόνομο Siri AI και τέλος οι Intel Mac

Σύνοψη

Το macOS 27 Golden Gate ακολουθεί τη φιλοσοφία του ιστορικού Snow Leopard (2009), στοχεύοντας στη δραστική βελτίωση των επιδόσεων και τη διόρθωση σφαλμάτων αντί για ριζικούς επανασχεδιασμούς.

Νέα, ανεξάρτητη εφαρμογή επιπέδου chatbot που ανταγωνίζεται το ChatGPT και το Gemini, με ενσωματωμένη δυνατότητα "επίγνωσης οθόνης" (screen awareness) για on-device εκτέλεση εργασιών.

Προσθήκη slider για πλήρη έλεγχο της διαφάνειας στα παράθυρα (από απόλυτα καθαρή έως πλήρως χρωματισμένη/φιμέ), βελτιώνοντας την αναγνωσιμότητα.

Το λειτουργικό απαιτεί αποκλειστικά αρχιτεκτονική Apple Silicon, αφήνοντας οριστικά εκτός όλα τα Mac με επεξεργαστές Intel, συμπεριλαμβανομένου του πανάκριβου Mac Pro του 2019.

Ήδη διαθέσιμη η Developer Beta, public beta τον Ιούλιο και τελική κυκλοφορία για όλους το φθινόπωρο.

Το macOS 27 Golden Gate, αποτελεί τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Apple για τους υπολογιστές Mac. Η επίσημη παρουσίαση κατά τη διάρκεια του WWDC 2026 επιβεβαίωσε την αλλαγή στρατηγικής από πλευράς Cupertino. Αντί για προσθήκη περιττής πολυπλοκότητας και σαρωτικών αλλαγών στο περιβάλλον χρήσης (UI), η έμφαση έχει δοθεί στη δραστική βελτίωση της απόδοσης και την ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI). Το σημαντικότερο σημείο αναφοράς του συνεδρίου, ωστόσο, ήταν η επιβεβαίωση της ολοκληρωτικής μετάβασης στην αρχιτεκτονική Apple Silicon, γράφοντας τους τίτλους τέλους για την υποστήριξη της πλατφόρμας x86 της Intel.

Η προσέγγιση Snow Leopard: Βελτιστοποίηση αντί για επανασχεδιασμό

Το macOS 27 δεν αλλάζει ριζικά το περιβάλλον χρήσης, αλλά επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των χρόνων φόρτωσης, την ομαλοποίηση των system animations και την εξάλειψη των bugs, προσφέροντας μια εξαιρετικά σταθερή και ελαφριά εμπειρία χρήσης αποκλειστικά για Mac με επεξεργαστές M-Series.

Η Apple είχε να εφαρμόσει παρόμοια τακτική εκκαθάρισης του κώδικα από το 2009, όταν κυκλοφόρησε το θρυλικό Mac OS X Snow Leopard. Για τους power users, τους επαγγελματίες δημιουργούς και τους προγραμματιστές που απαιτούν απόλυτη αξιοπιστία, αυτή είναι η ιδανική εξέλιξη. Αντί να επιβαρυνθεί το σύστημα με βαριά γραφικά, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού προτίμησε να βελτιστοποιήσει την κατανομή της Unified Memory Architecture (Ενοποιημένη Μνήμη) των Apple Silicon chips. Η απόφαση αυτή μεταφράζεται άμεσα σε μικρότερους χρόνους rendering, ταχύτερη μεταγλώττιση κώδικα στο Xcode και πολύ πιο αποτελεσματική διαχείριση της θερμοκρασίας και της μπαταρίας στα MacBook.

Liquid Glass 2.0: Παραμετροποίηση και αισθητική

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Liquid Glass αναβαθμίζεται πρακτικά μέσω ενός νέου slider στις ρυθμίσεις συστήματος. Επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν το επίπεδο διαφάνειας των παραθύρων από υπερ-καθαρό έως πλήρως χρωματισμένο, βελτιώνοντας την αναγνωσιμότητα κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Το χαρακτηριστικό αυτό επιλύει ένα από τα βασικά ζητήματα προσβασιμότητας των προηγούμενων εκδόσεων, όπου τα έντονα φόντα δημιουργούσαν οπτική σύγχυση πίσω από ημιδιαφανή παράθυρα. Παράλληλα, τα εικονίδια των εφαρμογών (app icons) στο Dock αποκτούν πλέον μια πρόσθετη στρώση, η οποία τα καθιστά πιο ευκρινή και τρισδιάστατα στις οθόνες υψηλής ανάλυσης Retina. Η Apple φρόντισε επίσης να ενοποιήσει την ακτίνα καμπυλότητας σε όλα τα παράθυρα του συστήματος, προσφέροντας ένα απολύτως συμμετρικό και οπτικά συνεκτικό αποτέλεσμα που εκμεταλλεύεται πλήρως την απόδοση της GPU για αψεγάδιαστα animations.

Το αυτόνομο Siri AI App αλλάζει τα δεδομένα στο macOS

Το Siri αποκόπτεται από το μενού του λειτουργικού και μετατρέπεται σε μια αυτόνομη AI εφαρμογή, με περιβάλλον chatbot (όπως το ChatGPT). Είναι ικανή να επεξεργάζεται κείμενο, φωνή, να παράγει εικόνες και να αναλύει το οπτικό περιεχόμενο της οθόνης απευθείας στη συσκευή.

Η εξέλιξη του Siri από μια απλή, και συχνά αναποτελεσματική, ψηφιακή βοηθό σε ένα πανίσχυρο παραγωγικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί το τεχνολογικό επίκεντρο του Golden Gate. Το νέο interface επιτρέπει τη διατήρηση του ιστορικού (context) από προηγούμενες συζητήσεις, ενοποιώντας το workflow των χρηστών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας AI εμπειρίας περιλαμβάνουν:

Ανάλυση οθόνης (Screen Awareness): Η τεχνητή νοημοσύνη της Apple "βλέπει" τι υπάρχει στην οθόνη του χρήστη εφόσον της δοθεί η σχετική άδεια. Μπορείτε να ρωτήσετε "Μπορείς να μου συνοψίσεις το έγγραφο που είναι ανοιχτό;" ή να ζητήσετε την εξαγωγή δεδομένων από ένα ανοιχτό PDF.

Η τεχνητή νοημοσύνη της Apple "βλέπει" τι υπάρχει στην οθόνη του χρήστη εφόσον της δοθεί η σχετική άδεια. Μπορείτε να ρωτήσετε "Μπορείς να μου συνοψίσεις το έγγραφο που είναι ανοιχτό;" ή να ζητήσετε την εξαγωγή δεδομένων από ένα ανοιχτό PDF. On-device επεξεργασία και ιδιωτικότητα: Το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Apple έναντι του cloud-based ανταγωνισμού (όπως τα εργαλεία της Google ή της Microsoft) είναι η εκτέλεση τοπικών μοντέλων (Small Language Models). Αξιοποιώντας τις Neural Engines των M-Series επεξεργαστών, μεγάλο μέρος της εργασίας (όπως η δημιουργία εικόνων, η περίληψη μεγάλων κειμένων και η αναζήτηση τοπικών αρχείων) δεν φεύγει ποτέ από το hardware του χρήστη, διασφαλίζοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Apple έναντι του cloud-based ανταγωνισμού (όπως τα εργαλεία της Google ή της Microsoft) είναι η εκτέλεση τοπικών μοντέλων (Small Language Models). Αξιοποιώντας τις Neural Engines των M-Series επεξεργαστών, μεγάλο μέρος της εργασίας (όπως η δημιουργία εικόνων, η περίληψη μεγάλων κειμένων και η αναζήτηση τοπικών αρχείων) δεν φεύγει ποτέ από το hardware του χρήστη, διασφαλίζοντας απόλυτη ιδιωτικότητα. Βαθιά ενσωμάτωση (Deep System Integration): Μέσω νέων APIs, το Siri App δεν περιορίζεται απλά στο να απαντά σε ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνήσει με εγκατεστημένες third-party εφαρμογές και να εκτελέσει αλυσιδωτές ενέργειες με μία μόνο εντολή.

Το τέλος εποχής για τους επεξεργαστές Intel

Το macOS 27 Golden Gate απαιτεί αποκλειστικά επεξεργαστές Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 κ.λπ.), αφήνοντας εκτός αναβαθμίσεων όλους τους υπολογιστές με Intel chips, συμπεριλαμβανομένου του Mac Pro του 2019.

Η συγκεκριμένη μετάβαση ήταν απολύτως αναμενόμενη βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινώσει η Apple κατά το λανσάρισμα του M1. Με την αφαίρεση της υποστήριξης x86, οι μηχανικοί της Apple καθάρισαν τον πυρήνα του λειτουργικού από εκατομμύρια γραμμές παρωχημένου legacy κώδικα (όπως το εργαλείο μετάφρασης Rosetta 2). Η κίνηση αυτή αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την αυξημένη σταθερότητα και τις καλύτερες επιδόσεις του Golden Gate.

Ωστόσο, το οικονομικό πλήγμα για συγκεκριμένους καταναλωτές είναι τεράστιο. Η λίστα με τα δημοφιλή μηχανήματα που δεν θα λάβουν την αναβάθμιση περιλαμβάνει:

Mac Pro (2019) – Ένα modular workstation του οποίου η βασική τιμή ξεκινούσε από τα $5.999 (και ξεπερνούσε τα $50.000 σε custom συνθέσεις) καθίσταται πλέον παρωχημένο σε επίπεδο νέων features μόλις επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

– Ένα modular workstation του οποίου η βασική τιμή ξεκινούσε από τα $5.999 (και ξεπερνούσε τα $50.000 σε custom συνθέσεις) καθίσταται πλέον παρωχημένο σε επίπεδο νέων features μόλις επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του. 16-inch MacBook Pro (2019)

27-inch iMac (2020)

13-inch MacBook Pro (2020)

Όσοι κατέχουν τα παραπάνω συστήματα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, αλλά κανένα από τα νέα εργαλεία παραγωγικότητας και AI του Golden Gate. Επιπλέον, το επόμενο στάδιο μετά το τέλος του OS support είναι η σταδιακή εγκατάλειψη αυτών των μηχανημάτων από τους third-party developers μεγάλων εφαρμογών τα επόμενα 1-2 χρόνια.

Διαθεσιμότητα και ελληνική αγορά

Η πρώτη Developer Beta έκδοση του macOS 27 είναι ήδη διαθέσιμη για τους εγγεγραμμένους προγραμματιστές μέσω του Apple Developer Center. Για τους χρήστες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τα νέα χαρακτηριστικά χωρίς κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δεδομένων από αστάθειες πρώιμου κώδικα, η δημόσια δοκιμαστική έκδοση (Public Beta) αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2026. Η τελική, σταθερή (stable) έκδοση θα διατεθεί εντελώς δωρεάν ως Over-The-Air (OTA) αναβάθμιση μέσα στο προσεχές φθινόπωρο.

Όσον αφορά το ελληνικό κοινό, το κυριότερο ερωτηματικό επικεντρώνεται στο πότε τα προηγμένα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης του νέου Siri θα κατανοούν και θα παράγουν επαρκώς τη γλώσσα μας. Όπως συμβαίνει ιστορικά με τα μοντέλα NLP (Natural Language Processing) της Apple, το λανσάρισμα αφορά αρχικά την Αγγλική γλώσσα (ΗΠΑ) και στις επίσημες ανακοινώσεις δεν αναφέρονται κάπου τα Ελληνικά…

Σε αντίθεση, πάντως, με το Siri AI για το iOS, η έκδοση για τα macOS 27 είναι εξαιρετικά πιθανό να γλιτώσει από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι διαθέσιμο από το φθινόπωρο έστω και στα Αγγλικά.