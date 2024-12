macOS Sequoia 15.2: Διαθέσιμη η τελική έκδοση με νέα χαρακτηριστικά Apple Intelligence

Η Apple κυκλοφόρησε σήμερα το macOS Sequoia 15.2, τη δεύτερη ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος macOS Sequoia που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το macOS Sequoia 15.2 έρχεται πάνω από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του macOS Sequoia 15.1. Οι χρήστες Mac μπορούν να κατεβάσουν την ενημέρωση macOS Sequoia μέσω της ενότητας Software Update των Ρυθμίσεων συστήματος.



Το macOS Sequoia 15.2 προσθέτει το Image Playground, μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εικόνες με βάση περιγραφές κειμένου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ό,τι θέλετε, αλλά η Apple θα σας προτείνει κοστούμια, τοποθεσίες και αντικείμενα που μπορείτε να προσθέσετε σε μια εικόνα. Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες που μοιάζουν με τους φίλους και την οικογένειά σας και μπορείτε να επιλέξετε μια φωτογραφία για το Image Playground που θα χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση.



Η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει επίσης την ενσωμάτωση του ChatGPT στο Siri, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορείτε να επιλέξετε. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η Siri είναι σε θέση να παραδίδει περίπλοκα αιτήματα στο ChatGPT της OpenAI. Το Siri ChatGPT μπορεί ουσιαστικά να κάνει πολλά από αυτά που μπορεί να κάνει η ειδική εφαρμογή ChatGPT, αλλά με την ευκολία της χρήσης του Siri αντί μιας εφαρμογής τρίτου μέρους.



Το ChatGPT μπορεί να δημιουργήσει κείμενο και εικόνες με ρεαλιστική εμφάνιση από το μηδέν, κάτι που δεν είναι εφικτό με το Apple Intelligence, και μπορεί να σας πει τι βλέπετε στην οθόνη σας χρησιμοποιώντας ένα στιγμιότυπο οθόνης.



Το macOS Sequoia 15.2 προσθέτει επίσης νέα χαρακτηριστικά στα Photos και Safari, με τις σημειώσεις έκδοσης της Apple για την ενημέρωση να είναι διαθέσιμες παρακάτω.

This update introduces new features powered by Apple Intelligence, the personal intelligence system that unlocks powerful new ways to communicate, work, and express yourself, all while protecting your data with an extraordinary step forward for privacy in AI.

New features include Image Playground which lets you create delightful, fun images, ChatGPT support integrated right into Siri and Writing Tools, and more. This release also includes enhancements to Photos and Safari, as well as other features, bug fixes, and security updates for your Mac.

