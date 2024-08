Mafia: The Old Country, ανακοινώθηκε επίσημα ο νέος τίτλος της δημοφιλούς σειράς!

Το Gamescom Opening Night Live showcase ολοκλήρωσε την παρουσίαση με άλλη μια ανακοίνωση-έκπληξη: ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι Mafia. Το Mafia: The Old Country, που αναπτύσσεται από το στούντιο πίσω από το Mafia III και το remake του Mafia, τη Hangar 13, θα είναι μια νέα προσθήκη που θα εξερευνήσει τις «ρίζες του οργανωμένου εγκλήματος».

Ανακαλύψτε τις ρίζες του οργανωμένου εγκλήματος με μια σκληρή μαφιόζικη ιστορία που διαδραματίζεται στον βίαιο υπόκοσμο της Σικελίας του 1900. Πολεμήστε για να επιβιώσετε σε αυτή την επικίνδυνη και αδυσώπητη εποχή, με δράση που ζωντανεύει από τον αυθεντικό ρεαλισμό και την πλούσια αφήγηση για την οποία είναι γνωστή η διάσημη από τους κριτικούς σειρά Mafia.

Η Hangar 13 αναμένεται να παρουσιάσει το παιχνίδι σε δράση τον Δεκέμβριο του 2024, ελπίζοντας ότι θα έχει gameplay και μια οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας.

«Στα τρία πρώτα παιχνίδια της σειράς Mafia, εισαγάγαμε τους παίκτες στον κόσμο της μαφίας μέσα από σκληρές ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικές εποχές», προσθέτει ο πρόεδρος της Hangar 13, Nick Baynes. «Στο Mafia: The Old Country, επιστρέφουμε στις ρίζες αυτού που οι fans αγαπούν στο franchise, δημιουργώντας μια βαθιά, γραμμική αφήγηση με την αίσθηση της κλασικής ταινίας για τη μαφία, επισκεπτόμαστε ένα εκπληκτικό νέο σκηνικό και τα παραδίδουμε όλα αυτά σε ένα σφιχτό, εστιασμένο πακέτο, ιδανικό για τους fans των καθηλωτικών εμπειριών».



Το Mafia: The Old Country έχει προς το παρόν ένα παράθυρο κυκλοφορίας για το 2025.