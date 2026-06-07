Mafia: The Old Country - Έρχεται το Man of Honor DLC

Η 2K Games και η Hangar 13 εκμεταλλεύτηκαν τη σκηνή του Summer Game Fest 2026 για να επιβεβαιώσουν τη συνέχεια της υποστήριξης του Mafia: The Old Country. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αρχική κυκλοφορία του τίτλου, αποκαλύφθηκε το πρώτο ουσιαστικό story expansion, το οποίο φέρει τον τίτλο Man of Honor. Το συγκεκριμένο DLC αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να συνδέσει άμεσα τα γεγονότα του prequel με τους πλέον αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της ιστορίας του franchise, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστικές προσθήκες στους μηχανισμούς και στο περιεχόμενο του τίτλου.

Σε επίπεδο αφήγησης, το Man of Honor τοποθετεί τον παίκτη ξανά στον ρόλο του Enzo Favara. Έχοντας αποδείξει την αξία του ως ένας εξαιρετικά αξιόπιστος στρατιώτης της εγκληματικής οικογένειας Torrisi στους μήνες που ακολούθησαν τη μύησή του, ο Enzo καλείται να φέρει εις πέρας την πιο κρίσιμη αποστολή του. Ο ίδιος ο Don αναθέτει σε αυτόν και στον Cesare την προστασία και την ενίσχυση του Ennio Salieri.

Ο Salieri μόλις έχει αποφυλακιστεί και επιστρέφει στους δρόμους της Σικελίας με μοναδικό στόχο να διεκδικήσει τα εδάφη και την επιρροή που του ανήκουν. Οι βετεράνοι του franchise, που έχουν ασχοληθεί με το αρχικό Mafia του 2002 ή το εξαιρετικό Definitive Edition remake, γνωρίζουν πολύ καλά την εξέλιξη του χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο expansion ρίχνει φως στα πρώτα, εξαιρετικά βίαια βήματα του Salieri, πριν εδραιωθεί ως ο απόλυτος Don στην εμβληματική City of Lost Heaven. Η αφήγηση εστιάζει στις δυναμικές της εξουσίας, την προδοσία και τη στυγνή πραγματικότητα της ιταλικής μαφίας των αρχών του 20ου αιώνα, ενισχύοντας το βάθος του ήδη εξαιρετικά δομημένου κόσμου του The Old Country.

Η Hangar 13 έχει αξιοποιήσει τη μηχανή γραφικών του τίτλου για να αποδώσει τη Σικελία του 1905 υπό το πρίσμα ενός σκληρού χειμώνα. Οι παίκτες θα περιηγηθούν σε εντελώς νέα, αχαρτογράφητα περιβάλλοντα, τα οποία ξεφεύγουν από τα γνώριμα μονοπάτια του βασικού χάρτη. Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας υπόσχεται βελτιωμένους φωτισμούς και ατμοσφαιρικά εφέ, ειδικά σχεδιασμένα για τα PlayStation 5 και Xbox Series X, αλλά και τα σύγχρονα PCs.

Πέρα από τα αισθητικά, ο τίτλος αναβαθμίζεται μηχανικά. Οι παίκτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε καινούργιο, ιστορικά ακριβή οπλισμό που ανταποκρίνεται στα πρότυπα των αρχών του 1900, ενώ προστίθενται νέα οχήματα που αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής. Παράλληλα, ενσωματώνεται ένα νέο σύστημα από charms (συλλεκτικά αντικείμενα ή modifiers) που αναμένεται να παραμετροποιήσουν ελαφρώς την προσέγγιση του παίκτη στις ένοπλες συμπλοκές.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα χαρακτηριστικά του βασικού παιχνιδιού, το Free Ride mode, δέχεται την πρώτη του ουσιαστική ένεση περιεχομένου. Η λειτουργία της ελεύθερης περιήγησης, που επεκτάθηκε σημαντικά μέσω ενημερώσεων τον περασμένο Νοέμβριο, θα εμπλουτιστεί με ολοκαίνουργια collectibles και τοποθεσίες, παρατείνοντας τον χρόνο παραμονής των παικτών στον χάρτη της Σικελίας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο εντοπίζεται στα νέα challenges. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες προκλήσεις, στις οποίες πρωτοστατεί ο ίδιος ο Salieri, σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για "την ελίτ των μαφιόζων". Αυτό μεταφράζεται σε δραστηριότητες υψηλού επιπέδου δυσκολίας, απαιτώντας ακρίβεια στη στόχευση, άριστη οδήγηση και άψογη διαχείριση των πόρων. Αποτελεί μια ξεκάθαρη απάντηση της Hangar 13 στα αιτήματα της κοινότητας για περισσότερο endgame υλικό.

Το expansion Man of Honor για το Mafia: The Old Country κυκλοφορεί στις 14 Αυγούστου 2026 σε PC, PS5 και Xbox Series X|S.