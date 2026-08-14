Mafia: The Omertà Collection – Διαθέσιμη η πλήρης συλλογή των 4 παιχνιδιών με τεχνικές αναβαθμίσεις

Σύνοψη

Η 2K Games λανσάρει το πακέτο Mafia: The Omertà Collection για τις κονσόλες τρέχουσας γενιάς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η ενιαία συλλογή περιλαμβάνει και τα τέσσερα κεφάλαια του franchise (The Old Country, Definitive Edition I, II & III) συνοδευόμενα από όλα τα πακέτα επέκτασης που έχουν κυκλοφορήσει.

Το Mafia: Definitive Edition αναβαθμίζεται πλέον επίσημα στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο για το PlayStation 5 και το Xbox Series X/S, εξασφαλίζοντας μια αισθητά πιο ομαλή εμπειρία χειρισμού.

Κάνει ντεμπούτο το ολοκαίνουργιο expansion Man of Honor για το Mafia: The Old Country, το οποίο προσθέτει δύο ανέκδοτα κεφάλαια ιστορίας και νέες προκλήσεις στο Free Ride mode.

Παρέχονται ειδικές κλιμακωτές εκπτώσεις στα ψηφιακά καταστήματα (Steam, PS Store, Xbox Store) για τους παίκτες που διαθέτουν ήδη κάποιο από τα παιχνίδια της σειράς στη βιβλιοθήκη τους, με ισχύ έως τα τέλη Αυγούστου.

Η 2K Games προχώρησε στη διάθεση του Mafia: The Omertà Collection, ενός ολοκληρωμένου πακέτου που συγκεντρώνει για πρώτη φορά ολόκληρη τη μαφιόζικη ανθολογία της εταιρείας σε μία ενιαία κυκλοφορία για τα συστήματα τρέχουσας γενιάς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η συλλογή αποτελεί την πιο πληθωρική επιλογή για τους φίλους των crime action adventures, καθώς ενσωματώνει και τους τέσσερις βασικούς τίτλους του franchise στην πιο σύγχρονη και τεχνικά άρτια μορφή τους, συμπληρωμένους με όλο το επιπρόσθετο περιεχόμενο που έχει διατεθεί στα αντίστοιχα post-launch χρονοδιαγράμματα των αρχικών κυκλοφοριών.

Στον πυρήνα της νέας αυτής προσπάθειας βρίσκεται η ξεκάθαρη πρόθεση της εκδότριας εταιρείας να προσφέρει μια αδιάλειπτη εμπειρία αφήγησης που διατρέχει διαφορετικές δεκαετίες και γεωγραφικές περιοχές της Αμερικής, ξεκινώντας από τις ρίζες του οργανωμένου εγκλήματος και φτάνοντας μέχρι τις βίαιες ανακατατάξεις του 1960. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή περιλαμβάνει το πρόσφατο Mafia: The Old Country Definitive Edition, το εξαιρετικά επιτυχημένο remake Mafia: Definitive Edition, το Mafia II: Definitive Edition και το τεράστιο σε έκταση Mafia III: Definitive Edition. Κάθε ένας από αυτούς τους τίτλους συνοδεύεται από όλα τα story expansions, τα πακέτα προσθήκης οχημάτων και τα πρόσθετα αντικείμενα εξατομίκευσης, εξασφαλίζοντας δεκάδες ώρες ενασχόλησης.

Το στοιχείο που κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον όσων έχουν ήδη ολοκληρώσει τις βασικές ιστορίες του franchise είναι αναμφίβολα η προσθήκη του ολοκαίνουργιου expansion με την ονομασία Man of Honor, το οποίο ενσωματώνεται απευθείας στο Mafia: The Old Country. Το expansion εμβαθύνει στο αφηγηματικό υπόβαθρο του τίτλου προσφέροντας δύο νέα, ανέκδοτα μέχρι σήμερα κεφάλαια που επικεντρώνονται στο σκοτεινό παρελθόν του Enzo, ρίχνοντας άπλετο φως στα γεγονότα που καθόρισαν την μετέπειτα πορεία του μέσα στην αυστηρή ιεραρχία της φαμίλιας. Η συγκεκριμένη προσθήκη δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί κατά την ολοκλήρωση του βασικού παιχνιδιού, προσφέροντας παράλληλα μια πιο ωμή και αφιλτράριστη ματιά στους εσωτερικούς κώδικες τιμής που διέπουν τις εγκληματικές οργανώσεις της εποχής.

Παράλληλα, το Man of Honor λειτουργεί ως ένα άμεσο παράθυρο στα νεότερα χρόνια του Salieri, εισάγοντας νέες αναθέσεις και έντονες προκλήσεις για τους παίκτες μέσα από το ανανεωμένο Free Ride mode. Στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, οι χρήστες καλούνται να φέρουν εις πέρας πολυάριθμες δοκιμασίες που κυμαίνονται από δύσκολες αντιπαραθέσεις απέναντι σε πολλαπλά κύματα εχθρών και στοχευμένες δολοφονίες υψηλού ρίσκου, μέχρι απαιτητικούς αγώνες ταχύτητας σε κλειστά κυκλώματα και ανοιχτούς δρόμους, προσφέροντας έναν εξαιρετικό λόγο για να επιστρέψει κανείς στους καλοσχεδιασμένους δρόμους της πόλης.

Πέρα από το νέο αφηγηματικό περιεχόμενο, το Omertà Collection φέρνει μαζί του μια πολυαναμενόμενη τεχνική αναβάθμιση που ζητούσε επιτακτικά η κοινότητα των παικτών τα τελευταία χρόνια. Το εξαιρετικό remake του πρώτου παιχνιδιού, το Mafia: Definitive Edition, το οποίο είχε εντυπωσιάσει με τον οπτικό του τομέα κατά την κυκλοφορία του αλλά περιοριζόταν αυστηρά στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο στις κονσόλες, πλέον υποστηρίζει πλήρως την απόδοση στα 60 FPS στα συστήματα των PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η συγκεκριμένη παραμετροποίηση, σε συνδυασμό με ορισμένες επιπρόσθετες τεχνικές βελτιώσεις κάτω από το καπό της μηχανής γραφικών, καθιστά την οδήγηση των κλασικών, βαριών οχημάτων του 1930 πιο ομαλή και τον χειρισμό των όπλων κατά τη διάρκεια των έντονων ανταλλαγών πυρών αισθητά πιο ανταποκρίσιμο, εξαλείφοντας το ενοχλητικό input lag που ταλαιπωρούσε τις παλαιότερες εκδόσεις. Η περιήγηση στους βρεγμένους δρόμους της πόλης Lost Heaven, υπό το φως των νέον επιγραφών και τους ήχους της τζαζ μουσικής στα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων, αποκτά πλέον μια πρωτόγνωρη ρευστότητα που αναδεικνύει την εξαιρετική δουλειά που είχε γίνει στο τμήμα του φωτισμού και των αντανακλάσεων.

Το Mafia II: Definitive Edition συνεχίζει να διηγείται την εξαιρετικά καλογραμμένη ιστορία του Vito Scaletta μέσα στη χιονισμένη και μετέπειτα ηλιόλουστη Empire Bay, ενσωματώνοντας όλα τα story DLCs όπως το The Betrayal of Jimmy, το Jimmy's Vendetta και το Joe's Adventures. Το δεύτερο κεφάλαιο της σειράς διακρίνεται διαχρονικά για την προσοχή που δίνει στη χειμερινή ατμόσφαιρα και στην απεικόνιση μιας κοινωνίας που προσπαθεί να ορθοποδήσει μεταπολεμικά, με τον παίκτη να βιώνει την άνοδο και την πτώση μέσα από ένα εξαιρετικά σκηνοθετημένο δράμα.

Αντίστοιχα, το Mafia III: Definitive Edition μεταφέρει τους παίκτες στον ταραγμένο αμερικανικό νότο του 1968, ακολουθώντας την πορεία εκδίκησης του Lincoln Clay στη New Bordeaux, έχοντας εξαρχής διαθέσιμα τα expansions Faster, Baby!, Stones Unturned και Sign of the Times. Τα συγκεκριμένα πακέτα εμπλουτίζουν σημαντικά την αρχική δομή του ανοιχτού κόσμου προσθέτοντας νέους μηχανισμούς και επιλύουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της επαναληψιμότητας που είχε επισημανθεί κατά την αρχική κυκλοφορία.

Αναφορικά με την εμπορική διάθεση και την τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύσει για την ελληνική αγορά, η 2K έχει προνοήσει ώστε η μετάβαση στη νέα συλλογή να είναι απολύτως ομαλή και οικονομικά συμφέρουσα για τους παλαιότερους υποστηρικτές της σειράς. Μέσα από τα ψηφιακά καταστήματα του PlayStation Store, του Xbox Store και του Steam, προσφέρονται δυναμικές εκπτώσεις οι οποίες προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τα παιχνίδια που ήδη διαθέτει ο εκάστοτε χρήστης στην ψηφιακή του βιβλιοθήκη. Ειδικότερα στην πλατφόρμα της Valve, η λειτουργία "Complete Your Collection" υπολογίζει τη βέλτιστη δυνατή τιμή σε ευρώ αφαιρώντας το κόστος των τίτλων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή του παίκτη.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν μια επιλέξιμη έκδοση κάποιου παιχνιδιού Mafia στο PlayStation 4 ή στο Xbox One θα δουν αυτόματα μια μειωμένη τιμή κατά το ψηφιακό checkout, ενώ όσοι είχαν επενδύσει ήδη στο πρόσφατο Mafia: The Old Country για τα συστήματα τρέχουσας γενιάς, θα λάβουν το μεγαλύτερο διαθέσιμο ποσοστό έκπτωσης για την αγορά ολόκληρου του Omertà Collection. Αξίζει να τονιστεί ότι αυτές οι προωθητικές ενέργειες λανσαρίσματος έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι παίκτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην αγορά τους μέχρι τις 25 Αυγούστου στο οικοσύστημα του Xbox και μέχρι τις 28 Αυγούστου στα ψηφιακά καταστήματα του PlayStation 5 και του PC για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές.