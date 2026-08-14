Η Netflix έκλεισε το gaming studio πίσω από το Oxenfree και τη Moonloot

Σύνοψη

Η Netflix προχωρά στο οριστικό κλείσιμο των εσωτερικών στούντιο ανάπτυξης Night School Studio (δημιουργοί του Oxenfree) και Moonloot.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς πιο casual τίτλους, παιδικά παιχνίδια και την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών.

Η Night School Studio είχε μια επιτυχημένη παρουσία 12 ετών στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, ενώ η Moonloot εργαζόταν από το 2022 σε έναν ακυρωθέντα πλέον τίτλο προσομοίωσης ζωής.

Παράλληλα με το κλείσιμο των δύο στούντιο, ανακοινώθηκαν σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας ευρύτερα στα τμήματα εσωτερικής ανάπτυξης της streaming πλατφόρμας.

Η προσέγγιση της βιομηχανίας του gaming από τους τεχνολογικούς κολοσσούς αποδεικνύεται συχνά πιο περίπλοκη από τις αρχικές τους εκτιμήσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη αναδιάρθρωση στο αντίστοιχο τμήμα της Netflix.

Η εταιρεία προχώρησε στον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας δύο σημαντικών εσωτερικών στούντιο ανάπτυξης, αφήνοντας ερωτηματικά για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Η Night School Studio, η ταλαντούχα ομάδα πίσω από εξαιρετικά δημοφιλείς τίτλους με έμφαση στην αφήγηση (Oxenfree και Afterparty), καθώς και η νεότερη Moonloot, αποτελούν πλέον παρελθόν για το δυναμικό της πλατφόρμας. Το κλείσιμο αυτών των ομάδων συνοδεύεται από ευρύτερες περικοπές προσωπικού στα εσωτερικά τμήματα ανάπτυξης, καταδεικνύοντας μια ευρύτερη υποχώρηση από τις φιλόδοξες in-house παραγωγές.

Τα βασικά σημεία της απόφασης

Στροφή σε casual περιεχόμενο: Η εταιρεία δίνει πλέον προτεραιότητα σε παιχνίδια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και σε νεαρότερες ηλικίες.

Η εταιρεία δίνει πλέον προτεραιότητα σε παιχνίδια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και σε νεαρότερες ηλικίες. Αποδέσμευση από εσωτερικές παραγωγές: Εντοπίζεται μια σαφής τάση απομάκρυνσης από την in-house ανάπτυξη τίτλων με υψηλό κόστος και μεγάλο χρόνο παραγωγής.

Εντοπίζεται μια σαφής τάση απομάκρυνσης από την in-house ανάπτυξη τίτλων με υψηλό κόστος και μεγάλο χρόνο παραγωγής. Ακύρωση ακυκλοφόρητων projects: Η προσπάθεια της Moonloot για έναν τίτλο προσομοίωσης ζωής στα πρότυπα του Animal Crossing ακυρώνεται οριστικά.

Η προσπάθεια της Moonloot για έναν τίτλο προσομοίωσης ζωής στα πρότυπα του Animal Crossing ακυρώνεται οριστικά. Μείωση προσωπικού: Πραγματοποιούνται σημαντικές απολύσεις σε πολλαπλά τμήματα εσωτερικής ανάπτυξης της πλατφόρμας.

Η αλλαγή πλεύσης του Netflix Games και η εστίαση στο ευρύ κοινό

Η απόφαση για το κλείσιμο των δύο στούντιο δεν προέκυψε ανεξάρτητα από το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της εταιρείας όσον αφορά την αποδοτικότητα του τμήματος gaming. Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου της Netflix, η συγκεκριμένη οργανωτική αλλαγή στοχεύει στην ευθυγράμμιση της επιχείρησης με τις νέες της προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν την επικέντρωση σε παιδικά παιχνίδια, τίτλους για παρέες (party games) και εμπειρίες που διαθέτουν χαρακτηριστικά ικανά να προσελκύσουν το μαζικό κοινό.

Αυτή η στοχευμένη υποβάθμιση των story-driven παιχνιδιών έρχεται σε συνέχεια της αποτυχίας του πολυσυζητημένου ποδοσφαιρικού τίτλου για το World Cup, το οποίο το Netflix είχε προβάλει ως μία από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες του, προτού τελικά κλείσει και το στούντιο που βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία του μόλις οκτώ εβδομάδες μετά το λανσάρισμα. Η εστίαση στην εκτέλεση και την κερδοφορία δείχνει ότι η πλατφόρμα προτιμά πλέον να επενδύει σε δοκιμασμένες συνταγές και συνεργασίες με τρίτους, παρά να αναλαμβάνει το τεράστιο ρίσκο της εσωτερικής ανάπτυξης πρωτότυπων τίτλων.

Η κληρονομιά της Night School Studio και η χαμένη ευκαιρία της Moonloot

Η αποχώρηση της Night School Studio από τον χάρτη της ανάπτυξης video games αποτελεί μια σημαντική απώλεια για τους λάτρεις των αφηγηματικών εμπειριών. Η ομάδα είχε καταγράψει μια εξαιρετικά γόνιμη πορεία δώδεκα ετών, παραδίδοντας παιχνίδια που διακρίνονταν για την ποιότητα γραφής, την ανάπτυξη χαρακτήρων και την καινοτόμο προσέγγιση στους διαλόγους. Το Oxenfree, η υπερφυσική εφηβική περιπέτεια που κυκλοφόρησε το 2016, κατάφερε να συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές και να δημιουργήσει έναν πολύ ισχυρό πυρήνα οπαδών, οδηγώντας στην πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του sequel του το 2023. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το Afterparty του 2019, το οποίο εισήγαγε μια εξαιρετικά πρωτότυπη κεντρική ιδέα, ζητώντας από τους παίκτες να ξεπεράσουν τον ίδιο τον Σατανά σε διαγωνισμό κατανάλωσης αλκοόλ για να κερδίσουν την επιστροφή τους στον κόσμο των ζωντανών. Πιο πρόσφατα, η ομάδα είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2026 το παιχνίδι Unhinged για κινητά τηλέφωνα, με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών όπως η Sadie Sink από το Stranger Things.

Στον αντίποδα, η ιστορία της Moonloot είναι σαφώς συντομότερη και στερείται απτού αποτελέσματος για το κοινό. Το στούντιο ιδρύθηκε το 2022 και είχε αναλάβει την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου τίτλου προσομοίωσης ζωής (life sim), εμπνευσμένου από τη δημοφιλή σειρά Animal Crossing. Η απότομη λήξη της λειτουργίας του στούντιο πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει το πρώτο του έργο υπογραμμίζει την αδυσώπητη φύση της βιομηχανίας και την απροθυμία των μεγάλων πλατφορμών να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση έργων που απαιτούν παρατεταμένο χρόνο ανάπτυξης χωρίς άμεσα ορατή απόσβεση.

Η ευρύτερη εικόνα της βιομηχανίας και η αξιολόγηση της συνδρομητικής στρατηγικής

Το μοτίβο που διαμορφώνεται από τις συγκεκριμένες αποφάσεις θυμίζει έντονα τις αντίστοιχες κινήσεις άλλων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες εισήλθαν με υπέρμετρη αισιοδοξία στον χώρο του gaming, μόνο για να αναδιπλωθούν δραστικά λίγα χρόνια αργότερα. Το μοντέλο της ενσωμάτωσης premium βιντεοπαιχνιδιών στο πλαίσιο μιας συνδρομητικής υπηρεσίας video on demand φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις διατήρησης. Για τους συνδρομητές, και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά όπου η πλατφόρμα εκτιμάται κυρίως για τον τεράστιο κατάλογο τηλεοπτικών σειρών και ταινιών, το gaming τμήμα του Netflix παρέμενε μια συμπληρωματική, σχεδόν περιθωριακή παροχή. Η στροφή της εταιρείας αποκλειστικά σε casual και παιδικά παιχνίδια ενδέχεται να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις συνήθειες του μέσου συνδρομητή της, ο οποίος αναζητά γρήγορη ψυχαγωγία στο κινητό του χωρίς να απαιτείται η επένδυση χρόνου και προσοχής που προϋποθέτουν τα story-driven αριστουργήματα της Night School Studio.