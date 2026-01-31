Mark 1: Ο πύραυλος των 60 εκατοστών που υπόσχεται να θωρακίσει την Ευρώπη

Μια νέα στρατηγική συμμαχία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα, απαντώντας σε μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης: την αντιμετώπιση των σμηνών από φθηνά drones. Η βρετανική Babcock International και η εσθονική start-up Frankenburg Technologies ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος εκτόξευσης, σχεδιασμένου ειδικά για τον «μικρότερο κατευθυνόμενο πύραυλο στον κόσμο».

Η απάντηση στην ασυμμετρία κόστους

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο μια θεμελιώδη ανισορροπία: τα σύγχρονα συστήματα αεράμυνας είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, αλλά και απαγορευτικά ακριβά όταν καλούνται να καταρρίψουν drones καμικάζι των 500 ή 1.000 ευρώ. Η χρήση ενός πυραύλου εκατομμυρίων για την εξουδετέρωση ενός φθηνού τετρακοπτέρου είναι οικονομικά ασύμφορη και επιχειρησιακά μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Εδώ ακριβώς στοχεύει η νέα συνεργασία. Η Babcock και η Frankenburg υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) στις 7 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό τη δημιουργία μιας οικονομικής, ναυτικής πλατφόρμας αεράμυνας. Ο στόχος είναι σαφής: μαζική παραγωγή και χαμηλό κόστος, ώστε η άμυνα να είναι εξίσου προσιτή με την επίθεση.

Mark 1: Ο «Δαβίδ» των πυραύλων

Στο επίκεντρο του συστήματος βρίσκεται ο πύραυλος Mark 1 της Frankenburg. Με μήκος μόλις 60 εκατοστά, ο CEO της εταιρείας, Kusti Salm, τον περιγράφει ως τον μικρότερο κατευθυνόμενο πύραυλο παγκοσμίως.

Τα χαρακτηριστικά του εντυπωσιάζουν λόγω της απλότητάς τους:

Κατασκευή: Χρησιμοποιεί εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα (COTS) και κινητήρα στερεού καυσίμου.

Χρησιμοποιεί εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα (COTS) και κινητήρα στερεού καυσίμου. Κόστος & Ταχύτητα: Η Frankenburg υποστηρίζει ότι ο πύραυλος είναι 10 φορές φθηνότερος και 100 φορές ταχύτερος στην παραγωγή σε σχέση με τις τρέχουσες βιομηχανικές δυνατότητες.

Η Frankenburg υποστηρίζει ότι ο πύραυλος είναι 10 φορές φθηνότερος και 100 φορές ταχύτερος στην παραγωγή σε σχέση με τις τρέχουσες βιομηχανικές δυνατότητες. Δοκιμές: Τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη πλήρη αναχαίτιση εναέριου στόχου στη βάση του ΝΑΤΟ στο Άνταζι της Λετονίας, ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως «στιγμή SpaceX» για τη βιομηχανία πυραύλων.

Βρετανική μηχανική και Εσθονική καινοτομία

Η Babcock αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος εκτόξευσης. Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια, προσφέροντας ευελιξία τοποθέτησης σε διάφορα πλοία ή ακόμη και σε κρίσιμες υποδομές ξηράς.

Ο David Lockwood, CEO της Babcock, τόνισε πως η αμυντική βιομηχανία οφείλει να προσαρμοστεί ταχύτατα στη νέα πραγματικότητα του πολέμου των drones. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στην Babcock να ενσωματώσει την ευελιξία startup με τη δική της βαριά βιομηχανική εμπειρία.

Από την πλευρά της, η Frankenburg, η οποία ιδρύθηκε από τον Kusti Salm (πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας) και τον Andreas Bappert (πρώην στέλεχος της Diehl Defence), έχει ήδη επιλεγεί από την εσθονική κυβέρνηση για να εγκαταστήσει γραμμή παραγωγής στο νέο Αμυντικό Βιομηχανικό Πάρκο της χώρας. Τα σχέδια προβλέπουν δυναμικότητα παραγωγής έως και 100 πυραύλων την ημέρα σε πρώτη φάση.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αναζητούν εναγωνίως λύσεις που να προσφέρουν «μαζικότητα» (mass) στην αεράμυνα. Όπως δήλωσε ο Salm, «κάθε επίπεδο άμυνας πρέπει πλέον να σχεδιάζεται με γνώμονα τη μαζική παραγωγή και την ταχύτητα από την αρχή».

Το νέο σύστημα δεν απευθύνεται μόνο στις ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Εσθονίας. Οι δύο εταιρείες βλέπουν τεράστιες προοπτικές εξαγωγών, καθώς η προστασία εμπορικών πλοίων και ενεργειακών κόμβων από drones αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα. Η ευελιξία του εκτοξευτή της Babcock, σε συνδυασμό με τον φθηνό πύραυλο της Frankenburg, υπόσχεται μια λύση που μπορεί να κλιμακωθεί οικονομικά χωρίς να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς άμυνας.

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αεράμυνας

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα του πώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία προσπαθεί να γίνει πιο αυτόνομη και καινοτόμα. Η ανάπτυξη κυρίαρχων δυνατοτήτων εντός της ηπείρου μειώνει την εξάρτηση από τρίτους και ενισχύει την τεχνολογική βάση της Ευρώπης.

Με την Frankenburg να έχει ήδη συνάψει συμφωνίες και με την πολωνική PGZ για ενσωμάτωση των πυραύλων της σε άλλες πλατφόρμες, φαίνεται πως ο «μικρός» Mark 1 ετοιμάζεται να παίξει μεγάλο ρόλο στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών ουρανών και θαλασσών τα επόμενα χρόνια.