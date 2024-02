Κοιτάζοντας το επόμενο βήμα πέρα από το eye-tracking και τα χειριστήρια των VR/AR headsets, ο Mark Zuckerberg δήλωσε ότι η Meta είναι "κοντά" στην πώληση μιας συσκευής που θα μπορεί να ελέγχεται από τα εγκεφαλικά σήματα του χρήστη.

Μιλώντας στο podcast Morning Brew Daily, ο Zuckerberg κλήθηκε να δώσει παραδείγματα από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις χρήσης της AI. Εκεί αρχικά συζήτησε για τα Ray-Ban Meta Smart Glasses που χρησιμοποιούν την AI και την κάμερά τους για να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό που βλέπει ο χρήστης.

Στη συνέχεια, προχώρησε με ένα από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα επάνω στα οποία εργάζεται η Meta, μια νευρωνική διεπαφή στη μορφή ενός βραχιολιού. Πρόκειται για το EMG wristband που μπορεί να διαβάσει τα σήματα του νευρικού συστήματος που στέλνει ο εγκέφαλός σας στα χέρια και τα μπράτσα σας. Σύμφωνα με τον Zuckerberg, αυτή η τεχνολογία θα σας επιτρέπει απλώς να σκέφτεστε πώς θέλετε να κινήσετε το χέρι σας και αυτό θα συμβαίνει εικονικά χωρίς να απαιτούνται μεγάλες κινήσεις στον πραγματικό κόσμο.

Ο Zuckerberg έχει παρουσιάσει το πρωτότυπο EMG wristband της Meta στο παρελθόν σε ένα βίντεο, αλλά αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στη δήλωσή του στο podcast είναι ότι αισθάνεται πως η Meta βρίσκεται κοντά στο να έχει ένα πραγματικό εμπορικά διαθέσιμο τέτοιο προϊόν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τα Ray-Ban Meta Smart Glasses μέσω της λειτουργίας Look and Ask ή να απαντήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα που σας έχει σταλεί χωρίς να βγάλετε το τηλέφωνό σας, αρκεί απλά να του μιλήσετε. Αυτό λειτουργεί τις περισσότερες φορές, αλλά μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε ή απαντήσεις που θέλετε να στείλετε και που θα προτιμούσατε να κρατήσετε ιδιωτικές.

Το EMG wristband σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αυτά τα μηνύματα χρησιμοποιώντας διακριτικές χειρονομίες, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε ένα υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικότητας. Ο Zuckerberg βλέπει ως καλύτερη αξιοποίηση του συγκεκριμένου βραχιολιού από τα AR glasses ως βοηθητικού αξεσουάρ, καθώς η προσθήκη επιπλέον αισθητήρων θα αύξανε πιθανότατα τον όγκο και το βάρος τους ή/και θα απαιτούσε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Επιπλέον, υπάρχει και ο παράγοντας της προσβασιμότητας. Από τη φύση τους, τα AR και VR headsets απαιτούν φυσικές κινήσεις όπως να κουνάς τα χέρια και να πατάς κουμπιά. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται απρόσιτα για άτομα με αναπηρίες που επηρεάζουν την κινητικότητα και την επιδεξιότητα.

Αυτού του είδους οι αισθητήρες εγκεφαλικών σημάτων αρχίζουν να αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Αντί να χρειάζεται να ενεργεί κάποιος σωματικά, θα μπορούσε να σκέφτεται ότι το κάνει και η εικονική διεπαφή θα ερμηνεύει ανάλογα αυτές τις σκέψεις.

Μην περιμένετε πληροφορίες για κόστος ή χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας. Αυτό που κρατάμε είναι η διάθεση της εταιρείας να επενδύσει επάνω στην βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας χρήσης των VR/AR συσκευών.