Μέχρι πότε θα αντέξει η βλάστηση στον πλανήτη μας βάσει νέων μοντέλων

Σύνοψη

Μια νέα μελέτη από τους Jacob Haqq-Misra και Eric Wolf (Blue Marble Space) ανεβάζει το προσδόκιμο ζωής της φυτικής βλάστησης της Γης στα 1,8 έως 1,9 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα.

Προηγούμενες κλιματικές μελέτες τοποθετούσαν το τέλος της χλωρίδας του πλανήτη πολύ νωρίτερα, με κάποιες ακραίες εκτιμήσεις να μιλούν ακόμη και για μόλις 100 εκατομμύρια χρόνια.

Ο περιοριστικός παράγοντας για την επιβίωση των φυτών δεν θα είναι μόνο η θερμότητα του Ήλιου, αλλά η δραματική πτώση των επιπέδων του CO2 (κάτω από 30 ppm), που θα καταστήσει αδύνατη τη φωτοσύνθεση.

Παρά την παράταση για τη βλάστηση, οι ωκεανοί της Γης αναμένεται να αρχίσουν να εξατμίζονται πλήρως σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, δημιουργώντας ακραίες συνθήκες επιβίωσης.

Η μοίρα της γήινης βιοσφαίρας και το χρονικό όριο εντός του οποίου ο πλανήτης μας θα μπορεί να υποστηρίξει τη ζωή αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πιο σύνθετα πεδία μελέτης της αστροφυσικής και της γεωεπιστήμης.

Μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Geophysical Research: Atmospheres έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι ερευνητές Jacob Haqq-Misra και Eric Wolf από τον οργανισμό Blue Marble Space παρουσιάζουν εξελιγμένα κλιματικά μοντέλα που υποδεικνύουν ότι η φυτική ζωή στη Γη έχει πολύ μεγαλύτερο ορίζοντα επιβίωσης από ό,τι υπολογιζόταν παλαιότερα, αγγίζοντας τα 1,8 έως και 1,9 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μέχρι πρόσφατα, οι εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας για το τέλος της φυτικής βιοσφαίρας εμφάνιζαν σημαντικές αποκλίσεις. Ορισμένα πρώιμα μοντέλα προέβλεπαν τη σταδιακή κατάρρευση των οικοσυστημάτων σε μόλις 100 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, εξαιτίας της διαρκούς αύξησης της φωτεινότητας του Ήλιου. Άλλες, πιο μετριοπαθείς αναλύσεις, τοποθετούσαν το όριο αυτό κοντά στο 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Η νέα έρευνα, ωστόσο, ενσωματώνει πιο ακριβείς αλγορίθμους για τη μεταφορά θερμότητας, τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας και τον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα, προσφέροντας μια σημαντικά πιο αισιόδοξη προοπτική για τη μακροβιότητα του πράσινου πλανήτη.

Η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από την αναπόφευκτη, μακροπρόθεσμη θέρμανση της Γης είναι η εξέλιξη του Ήλιου. Ως αστέρας της κύριας ακολουθίας, ο Ήλιος θερμαίνεται και επεκτείνεται αργά αλλά σταθερά, αυξάνοντας την ακτινοβολία που εκπέμπει προς το ηλιακό μας σύστημα. Η μελέτη των Haqq-Misra και Wolf δείχνει ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα σημειώσει μια σχετικά ήπια άνοδο της τάξεως των 20 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια των επόμενων 1,5 δισεκατομμυρίων ετών. Μετά το ορόσημο αυτό, η διαδικασία θέρμανσης θα επιταχυνθεί δραματικά, προσθέτοντας επιπλέον 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στα επόμενα 500 εκατομμύρια χρόνια.

Ωστόσο, η θερμοκρασία δεν είναι ο μοναδικός, ούτε ο πιο άμεσος εχθρός των φυτών. Ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση της χλωρίδας αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Καθώς η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνεται, επιταχύνεται και η διαδικασία της αποσάθρωσης των πυριτικών πετρωμάτων, η οποία δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το εγκλωβίζει στο εσωτερικό της Γης. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των ερευνητών, τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού αναμένεται να πέσουν από τα σημερινά επίπεδα των περίπου 400 μερών ανά εκατομμύριο (ppm) σε μόλις 30 ppm μέσα στο επόμενο δισεκατομμύριο χρόνια.

Αυτή η ακραία σπάνια περιεκτικότητα σε άνθρακα θα φέρει τα περισσότερα είδη φυτών στα όρια της ασφυξίας, καθώς η φωτοσύνθεση θα καταστεί πρακτικά αδύνατη για τους ανώτερους φυτικούς οργανισμούς. Ακόμη και κάτω από τις πιο βέλτιστες συνθήκες προσαρμογής και εξέλιξης, τα τελευταία ανθεκτικά φυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης που δεν θα ξεπεράσει τα 1,84 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Η εξαφάνιση της σύνθετης φυτικής ζωής θα προηγηθεί της πλήρους εξάτμισης των ωκεανών, η οποία υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, αφήνοντας πίσω της μόνο απομονωμένους θύλακες νερού.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν και η ανώτερη βλάστηση και τα γεωργικά οικοσυστήματα όπως τα γνωρίζουμε έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, η μικροβιακή ζωή θα μπορούσε να συνεχίσει να υφίσταται βαθιά στο υπέδαφος για ακόμη ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά την εξαφάνιση των φυτών. Παράλληλα, οι ερευνητές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικές τεχνολογικές παρεμβάσεις ή απρόβλεπτες εξελικτικές διαδικασίες να επιτρέψουν σε ορισμένες μορφές ζωής να προσαρμοστούν ακόμη καλύτερα σε έναν διαρκώς θερμαινόμενο πλανήτη.