Η Ευρώπη εγκρίνει τις Γονιδιακά Τροποποιημένες Καλλιέργειες - Τι αλλάζει για τα τρόφιμα

Σύνοψη

Νομοθετική Τομή: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά (Ιούνιος 2026) το νέο πλαίσιο για τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGTs), διαχωρίζοντάς τες από την παλαιότερη οδηγία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ/GMOs).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά (Ιούνιος 2026) το νέο πλαίσιο για τις Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGTs), διαχωρίζοντάς τες από την παλαιότερη οδηγία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ/GMOs). Κατηγορία NGT-1: Φυτά με περιορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν και μέσω φυσικής διασταύρωσης, θα αδειοδοτούνται και θα αντιμετωπίζονται νομικά ως συμβατικές καλλιέργειες.

Φυτά με περιορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν και μέσω φυσικής διασταύρωσης, θα αδειοδοτούνται και θα αντιμετωπίζονται νομικά ως συμβατικές καλλιέργειες. Κατηγορία NGT-2: Καλλιέργειες με εκτενείς γενετικές αλλαγές (π.χ. αντοχή σε ζιζανιοκτόνα) παραμένουν υπό τον αυστηρό έλεγχο των ΓΤΟ, απαιτώντας εκτενείς αξιολογήσεις κινδύνου και ειδική σήμανση.

Καλλιέργειες με εκτενείς γενετικές αλλαγές (π.χ. αντοχή σε ζιζανιοκτόνα) παραμένουν υπό τον αυστηρό έλεγχο των ΓΤΟ, απαιτώντας εκτενείς αξιολογήσεις κινδύνου και ειδική σήμανση. Αγροτική Καινοτομία: Στόχος είναι η δημιουργία ποικιλιών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, η αύξηση της απόδοσης και η δραστική μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων.

Στόχος είναι η δημιουργία ποικιλιών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, η αύξηση της απόδοσης και η δραστική μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων. Χρονοδιάγραμμα & Αγορά: Ο κανονισμός τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το 2028, προσφέροντας κρίσιμα εργαλεία στους Ευρωπαίους —και κατ' επέκταση στους Έλληνες— αγρότες για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην οριστική υιοθέτηση των νέων κανόνων για τη ρύθμιση των καλλιεργειών που αναπτύσσονται μέσω Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (NGTs). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής βιοτεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών, αποδεσμεύοντας τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα από το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ - GMOs). Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει πλέον στο τελικό γενετικό προφίλ του φυτού και όχι αποκλειστικά στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του, προσπαθώντας να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα με τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.

Ο νέος κανονισμός προέκυψε μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις από επιστημονικούς φορείς και αγροτικές ενώσεις, όπως η Copa-Cogeca. Η νομοθεσία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το 2028, επιτρέποντας στους επιστήμονες και τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν εργαλεία ακριβείας για την προσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής στις ακραίες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος.

Τι είναι οι Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGTs) και πώς λειτουργούν;

Οι Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (NGTs), με εξέχον παράδειγμα το σύστημα CRISPR-Cas9, επιτρέπουν τη στοχευμένη επεξεργασία του DNA ενός οργανισμού (στοχευμένη μεταλλαξιγένεση) ή την εισαγωγή γενετικού υλικού από το ίδιο ή στενά συγγενικό είδος (cisgenesis). Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ΓΤΟ, οι NGTs δεν απαιτούν την εισαγωγή ξένου, διαγονιδιακού DNA.

Κύρια σημεία τεχνολογικής λειτουργίας

Στοχευμένη Μεταλλαξιγένεση: Προκαλεί ακριβείς αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία του γονιδιώματος, απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας υπάρχοντα γονίδια (π.χ. για καθυστέρηση της οξείδωσης στους καρπούς).

Προκαλεί ακριβείς αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία του γονιδιώματος, απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας υπάρχοντα γονίδια (π.χ. για καθυστέρηση της οξείδωσης στους καρπούς). Cisgenesis: Μεταφορά γονιδίων μεταξύ οργανισμών που μπορούν φυσιολογικά να διασταυρωθούν, διατηρώντας ακέραιη τη φυσική γονιδιακή δεξαμενή του είδους.

Μεταφορά γονιδίων μεταξύ οργανισμών που μπορούν φυσιολογικά να διασταυρωθούν, διατηρώντας ακέραιη τη φυσική γονιδιακή δεξαμενή του είδους. Ταχύτητα Ανάπτυξης: Η διαδικασία προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα με τη συμβατική επιλεκτική αναπαραγωγή, συμπυκνώνοντας όμως δεκαετίες πειραματισμών σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Ο διαχωρισμός των καλλιεργειών: NGT-1 έναντι NGT-2

Η νέα νομοθεσία εγκαταλείπει την οριζόντια αντιμετώπιση όλων των βιοτεχνολογικών παρεμβάσεων και εισάγει ένα διττό σύστημα ελέγχου, βασισμένο στον βαθμό της γενετικής παρέμβασης.

Η Κατηγορία NGT-1 αφορά φυτά με περιορισμένο αριθμό και τύπο αλλαγών (συνήθως έως 20 γενετικές τροποποιήσεις), οι οποίες θεωρητικά θα μπορούσαν να προκύψουν στο φυσικό περιβάλλον ή μέσω συμβατικών διασταυρώσεων. Εφόσον οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση ενός φυτού με τα κριτήρια NGT-1, το προϊόν θα αντιμετωπίζεται νομικά ως συμβατική καλλιέργεια. Εξαιρούνται ρητά από την κατηγορία NGT-1 όσα φυτά έχουν τροποποιηθεί για να αντέχουν σε χημικά ζιζανιοκτόνα ή παράγουν τις δικές τους εντομοκτόνες ουσίες. Για λόγους διαφάνειας, οι σπόροι NGT-1 θα φέρουν ειδική σήμανση στις συσκευασίες τους, προσφέροντας στους αγρότες τη δυνατότητα επιλογής, ενώ όλες οι εγκεκριμένες ποικιλίες θα καταχωρούνται σε δημόσια βάση δεδομένων της ΕΕ. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά στη βιολογική γεωργία.

Η Κατηγορία NGT-2 περιλαμβάνει καλλιέργειες που έχουν υποστεί πολύπλοκες ή εκτεταμένες γενετικές αλλαγές. Αυτά τα φυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στις απαιτήσεις της παλαιάς οδηγίας του 2001 (Directive 2001/18/EC). Η έγκριση τους απαιτεί μακροχρόνια, πολυδάπανη αξιολόγηση κινδύνου, αυστηρή ιχνηλασιμότητα, αναλυτική σήμανση στο τελικό προϊόν για τον καταναλωτή, ενώ τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την καλλιέργειά τους στην επικράτειά τους.

Πνευματική ιδιοκτησία και πατέντες στους σπόρους

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτέλεσε το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών στο Στρασβούργο. Οι νομοθέτες ενέκριναν τη δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών (πατέντες) για τις τεχνικές NGT, ωστόσο, εισήγαγαν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο απόλυτος έλεγχος της αγοράς από λίγες πολυεθνικές εταιρείες αγροχημικών.

Συγκεκριμένα, γενετικά χαρακτηριστικά ή αλληλουχίες DNA που απαντώνται στη φύση ή μπορούν να προκύψουν μέσω καθαρά βιολογικών μεθόδων δεν κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι δημιουργοί οφείλουν κατά την αίτηση αδειοδότησης NGT-1 να δηλώνουν όλες τις σχετικές πατέντες, διευκολύνοντας τον έλεγχο της "Ελευθερίας Λειτουργίας" (Freedom to Operate - FTO). Προωθείται παράλληλα η εξαίρεση των παραγωγών, εξασφαλίζοντας στους γεωργούς το δικαίωμα να κρατούν, να ανταλλάσσουν και να επανασπείρουν σπόρους χωρίς την καταβολή ετήσιων πνευματικών δικαιωμάτων.

Η σημασία για την ελληνική γεωργία

Η ελληνική πρωτογενής παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πιέσεις από το κλίμα. Η σταδιακή ερημοποίηση του εδάφους, ο πολλαπλασιασμός των καυσώνων και η μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων καθιστούν τις παραδοσιακές καλλιέργειες (όπως το σιτάρι, ο αραβόσιτος και η ελιά) εξαιρετικά ευάλωτες. Η ενσωμάτωση ποικιλιών NGT-1 δημιουργεί άμεσα πλεονεκτήματα για τον Έλληνα παραγωγό, προσφέροντας ανθεκτικότητα στη λειψυδρία και μειώνοντας την ανάγκη για ακριβά και ρυπογόνα χημικά λιπάσματα. Παράλληλα, η σαφής διαφοροποίηση του NGT-1 από τον στιγματισμένο όρο "ΓΤΟ" διευκολύνει την αποδοχή της τεχνολογίας από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, το οποίο ιστορικά αντιμετωπίζει με έντονο σκεπτικισμό τις γενετικές παρεμβάσεις στα τρόφιμα.

Η άποψη του Techgear

Η ρυθμιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει έστω και με σημαντική καθυστέρηση τα πραγματικά δεδομένα των εργαστηρίων. Αν αντιμετωπίσουμε τη βιολογία ως τεχνολογία πληροφοριών, τότε το γονιδίωμα είναι απλά ένας ανοιχτός κώδικας που επιδέχεται διορθώσεις σφαλμάτων με τη βοήθεια του εργαλείου CRISPR

Μέχρι σήμερα, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο τιμωρούσε την καινοτομία, ωθώντας τις start-ups του αγροδιατροφικού τομέα στις ΗΠΑ, επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε τη νέα οδηγία σαν… software update για τη γηραιά ήπειρο προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον, ειδικά για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ελλάδα, είναι η άμεση μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας από τα ερευνητικά κέντρα στο χωράφι, ενισχύοντας την παραγωγή χωρίς να υπάρξει μονοπωλιακή εξάρτηση από τις πολυεθνικές παροχής σπόρων.