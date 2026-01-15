MediaTek Dimensity 9500s και 8500: Επίσημα οι νέοι επεξεργαστές για flagship killers

Η στρατηγική της MediaTek για το 2026 είναι πλέον ξεκάθαρη και στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά της αγοράς των Android συσκευών: τα λεγόμενα «flagship killers». Με μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην κατηγορία των συσκευών υψηλών επιδόσεων, η ταϊβανέζικη εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα επίσημα δύο νέα chipsets, το Dimensity 9500s και το Dimensity 8500.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται να απαντήσει στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για premium εμπειρία χρήσης, χωρίς το απαγορευτικό κόστος των υπερ-πολυτελών ναυαρχίδων που συχνά ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η MediaTek, με αυτές τις νέες προσθήκες, φαίνεται να προσφέρει στους κατασκευαστές τα εργαλεία για να δημιουργήσουν συσκευές που κοιτούν στα μάτια τον ανταγωνισμό, διατηρώντας όμως την τιμή σε λογικά πλαίσια.

Dimensity 9500s: Η έξυπνη «ανακύκλωση» της κορυφής

Το «αστέρι» είναι αναμφίβολα το Dimensity 9500s. Κατασκευασμένο σε κλίμακα 3nm, το συγκεκριμένο chipset αποτελεί μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του κορυφαίου Dimensity 9500 που γνωρίσαμε πέρυσι. Το γράμμα «s» στο όνομά του δεν υποδηλώνει εδώ μια υπερ-ενισχυμένη έκδοση, αλλά μια στρατηγική προσαρμογή.

Ενώ το «απλό» Dimensity 9500 βασίζεται στους πυρήνες C1-Ultra και C1-Premium της ARM, το νέο 9500s επιλέγει μια πιο δοκιμασμένη αλλά εξαιρετικά ισχυρή αρχιτεκτονική. Συγκεκριμένα, η διάταξη των πυρήνων περιλαμβάνει:

Έναν υπερ-πυρήνα Cortex-X925 χρονισμένο στα 3.73GHz , ο οποίος αναλαμβάνει τα πιο απαιτητικά φορτία.

χρονισμένο στα , ο οποίος αναλαμβάνει τα πιο απαιτητικά φορτία. Τρεις πυρήνες Cortex-X4 , που προσφέρουν κορυφαία απόδοση σε multitasking και βαριές εφαρμογές.

, που προσφέρουν κορυφαία απόδοση σε multitasking και βαριές εφαρμογές. Τέσσερις πυρήνες Cortex-A720, οι οποίοι ισορροπούν την κατανάλωση ενέργειας με την ταχύτητα.

Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στο 9500s να προσφέρει επιδόσεις ναυαρχίδας σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Στον τομέα των γραφικών, η MediaTek δεν έκανε εκπτώσεις, ενσωματώνοντας την GPU Immortalis-G925. Αυτό σημαίνει ότι οι gamers θα απολαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, όπως το Ray Tracing, κάνοντας τις συσκευές που θα το φορέσουν ιδανικές για mobile gaming υψηλών απαιτήσεων.

Φυσικά, από την εξίσωση δεν λείπει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εταιρεία τονίζει πως το chipset είναι βελτιστοποιημένο για «generative reasoning» και πολυτροπικά μοντέλα (multi-modal models), εξασφαλίζοντας πως οι λειτουργίες on-device AI θα τρέχουν απρόσκοπτα, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής.

Dimensity 8500: Η δύναμη των πολλών πυρήνων

Αν το 9500s είναι ο ηγέτης των επιδόσεων, το Dimensity 8500 είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι της μεσαίας-προς-ανώτερης κατηγορίας. Εδώ η MediaTek ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση, βασισμένη στην αρχιτεκτονική των 4nm.

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι η επιλογή ενός «All Big Core» σχεδιασμού, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από οκτώ πυρήνες Cortex-A725. Η απουσία των μικρών πυρήνων εξοικονόμησης ενέργειας (τύπου «little») υποδηλώνει πως η MediaTek έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζεται την ενεργειακή απόδοση μέσω της λιθογραφίας και του λογισμικού, προσφέροντας σταθερά υψηλή ταχύτητα χωρίς σκαμπανεβάσματα.

Για τα γραφικά, το Dimensity 8500 εξοπλίζεται με την GPU Mali-G720. Αν και λιγότερο ισχυρή από την Immortalis σειρά, η Mali-G720 παραμένει μια αξιόπιστη λύση που μπορεί να διαχειριστεί άνετα τους περισσότερους σύγχρονους τίτλους παιχνιδιών και τις καθημερινές εργασίες πολυμέσων.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά των smartphones

Η κίνηση αυτή της MediaTek έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό. Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε κατασκευαστές να χρησιμοποιούν παλαιότερης γενιάς επεξεργαστές (π.χ. Snapdragon 8 Gen 2 εν έτει 2025) για να μειώσουν το κόστος στις «flagship killer» συσκευές τους. Με τα Dimensity 9500s και 8500, η βιομηχανία αποκτά εξειδικευμένες λύσεις: chips που είναι νέα, αλλά σχεδιασμένα εξ αρχής για να είναι οικονομικότερα, χωρίς να θυσιάζουν τις κρίσιμες τεχνολογίες του 2026 (όπως το AI και η συνδεσιμότητα).

Αν και η εταιρεία δεν ανακοίνωσε ακόμη συγκεκριμένες συνεργασίες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε τα νέα chips να τροφοδοτούν μοντέλα από κατασκευαστές όπως η Xiaomi, η OnePlus, η Vivo και η Realme.