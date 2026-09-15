MediaTek Dimensity 9600 Pro: Επίσημο το νέο πανίσχυρο 2nm chip που φέρνει την AI απευθείας στο smartphone

Σύνοψη

Η MediaTek ανακοίνωσε το Dimensity 9600 Pro, τον πρώτο της επεξεργαστή στα 2 νανόμετρα, στοχεύοντας στην ταχύτερη τοπική εκτέλεση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στη συσκευή.

Εισάγει τη νέα Fusion Architecture, η οποία κατανέμει παράλληλα τον φόρτο εργασίας της AI ανάμεσα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και τη νευρωνική μονάδα (NPU).

Προσφέρει βελτίωση 17% στην απόδοση μονού πυρήνα και 51% ταχύτερη επεξεργασία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης χάρη στο καινοτόμο διπλό σύστημα NPU.

Ενσωματώνει προηγμένο επεξεργαστή εικόνας (ISP) για λήψη βίντεο 4K στα 240 καρέ ανά δευτερόλεπτο και παρέχει κβαντικά ανθεκτική κρυπτογράφηση δεδομένων μέσω της τεχνολογίας AISeal.

Η αγορά των επεξεργαστών για φορητές συσκευές υποδέχεται το νέο MediaTek Dimensity 9600 Pro, ένα ολοκληρωμένο σύστημα που κατασκευάζεται με την προηγμένη λιθογραφική μέθοδο των 2 νανομέτρων.

Η MediaTek παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τους προκατόχους της, στρέφοντας τη στρατηγική της αποκλειστικά στην τοπική εκτέλεση διεργασιών Τεχνητής Νοημοσύνης, αποφεύγοντας την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με απομακρυσμένους διακομιστές νέφους.

Η απόφαση να παρουσιαστεί πρώιμα η αρχιτεκτονική των 2 νανομέτρων εντείνει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό με τις αντίστοιχες μελλοντικές προτάσεις της Qualcomm και τον επερχόμενο Exynos 2600 της Samsung, προσφέροντας στους κατασκευαστές σημαντικά πλεονεκτήματα στη διαχείριση ενέργειας και την απόλυτη υπολογιστική ισχύ.

Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής των 2nm στο MediaTek Dimensity 9600 Pro

Το MediaTek Dimensity 9600 Pro βασίζεται στη λιθογραφία των 2 νανομέτρων και χρησιμοποιεί μια αμιγώς υψηλών επιδόσεων διάταξη οκτώ πυρήνων. Εγκαταλείπει εντελώς τους πυρήνες χαμηλής κατανάλωσης, ενσωματώνοντας δύο πυρήνες κατηγορίας Ultra και έξι πυρήνες κατηγορίας Pro, επιτυγχάνοντας βελτίωση 17% στην απόδοση μονού πυρήνα και 15% στην απόδοση πολλαπλών πυρήνων συγκριτικά με τον προκάτοχό του.

Η σχεδιαστική επιλογή της MediaTek απομακρύνεται οριστικά από τον παραδοσιακό διαχωρισμό ισχυρών και αδύναμων πυρήνων (big.LITTLE), επενδύοντας αποκλειστικά σε μεγάλους πυρήνες, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα εξαιρετικά απαιτητικά φορτία εργασίας. Η κατασκευή στα 2 νανόμετρα προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολύ περισσότερων τρανζίστορ στον ίδιο διαθέσιμο χώρο, γεγονός που οδηγεί σε ταυτόχρονη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και εντυπωσιακή μείωση της εκλυόμενης θερμότητας. Ο επεξεργαστής υποστηρίζει τα ταχύτερα πρωτόκολλα μνήμης της αγοράς, ενσωματώνοντας συμβατότητα με τις νέες μνήμες RAM τεχνολογίας LPDDR6 καθώς και με τον ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο προτύπου UFS 5.0.

Τα δύο επίπεδα L2 και L3 cache μνήμης έχουν αυξηθεί σημαντικά σε συνολική χωρητικότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη μεταφορά δεδομένων, μειώνοντας δραστικά τις καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή των εφαρμογών. Η απαλοιφή των μικρών πυρήνων αποδεικνύει την απόλυτη εμπιστοσύνη της εταιρείας στην εξαιρετική ενεργειακή συμπεριφορά της νέας λιθογραφίας.



Διπλό σύστημα NPU και τοπική Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση της καινοτόμου αρχιτεκτονικής Fusion Architecture επιτρέπει τον ταυτόχρονο διαχωρισμό και την παράλληλη εκτέλεση πολύπλοκων εντολών ανάμεσα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας και τη μονάδα νευρωνικών δικτύων. Ο επεξεργαστής διαθέτει ένα προηγμένο διπλό σύστημα NPU, το οποίο περιλαμβάνει τη 10η γενιά Super Performance NPU για τα πιο απαιτητικά γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και τη μονάδα eNPU 2.0, η οποία παραμένει διαρκώς ενεργή για να διεκπεραιώνει ελαφρύτερες εργασίες παρασκηνίου καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια.

Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού μεταφράζεται σε 51% ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης σε σύγκριση με την προηγούμενη μονάδα NPU 1090, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται 40% καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα ανά εργασία. Η υποστήριξη του γλωσσικού μοντέλου Gemini Nano της Google σε αυστηρά τοπικό επίπεδο σημαίνει πως οι συσκευές μπορούν πλέον να αναλύουν κείμενα, να μεταφράζουν συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο και να βελτιώνουν την ποιότητα των φωτογραφιών χωρίς να αποστέλλουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε απομακρυσμένους διακομιστές. Η κατανομή των εντολών λειτουργεί με τρόπο ώστε η κεντρική μονάδα να παραλαμβάνει αρχικά τα δεδομένα και η νευρωνική μονάδα να αναλαμβάνει την άμεση ανάλυση και εκτέλεσή τους σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Γραφικά, gaming και ενσωμάτωση NPU στην GPU

Η νέα μονάδα παραγωγής γραφικών αρχιτεκτονικής Mali συνδέεται για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας απευθείας με τον επεξεργαστή Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντας την έξυπνη ανάλυση των τρισδιάστατων γραφικών σκηνών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τους πόρους ανάλογα με τις αυξομειούμενες απαιτήσεις του εκάστοτε βιντεοπαιχνιδιού, προσφέροντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27% στη συνολική μέγιστη απόδοση γραφικών.

Το τρίτης γενιάς Ray Tracing αναβαθμίζει τον οπτικό ρεαλισμό με βελτιωμένη απόδοση κατά 18% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ικανοποιώντας πλήρως τους χρήστες που αναζητούν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στα γραφικά των φορητών συσκευών τους. Ο επεξεργαστής υποστηρίζει εγγενώς την αναπαραγωγή τίτλων στα 185 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), εξασφαλίζοντας μια απόλυτα ομαλή εμπειρία χρήσης ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί 24% ενέργεια ακόμα και όταν καλείται να λειτουργήσει σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.

Επεξεργασία εικόνας και επαγγελματική λήψη βίντεο

Ο επεξεργαστής σήματος εικόνας (ISP) του Dimensity 9600 Pro αναδεικνύεται ως ο ισχυρότερος που έχει σχεδιάσει η MediaTek μέχρι σήμερα, συνεργαζόμενος άμεσα με τη νευρωνική μονάδα για να διπλασιάσει την ταχύτητα εστίασης σε ταχύτατα κινούμενα αντικείμενα. Η απόδοση του επεξεργαστή εικόνας δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική ισχύ, καθώς αξιοποιεί την ανάλυση βάθους για να διαχωρίζει με χειρουργική ακρίβεια τα πρόσωπα από το φόντο, προσφέροντας κινηματογραφικά εφέ σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

Οι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν πρόσβαση σε κορυφαίες επιλογές καταγραφής βίντεο, καθώς το σύστημα υποστηρίζει απρόσκοπτα λήψεις υψηλής δράσης στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο και εντυπωσιακά βίντεο αργής κίνησης ανάλυσης 4K στα 240 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η υποστήριξη κινηματογραφικής μορφής Cinematic LOG σε ανάλυση 4K στα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο δίνει στους επαγγελματίες απίστευτη ευελιξία κατά την επεξεργασία των χρωμάτων μετά τη λήψη (color grading). Η νέα λειτουργία 4K Live Photo ενισχύεται απευθείας από την Τεχνητή Νοημοσύνη για να καταγράφει στιγμιότυπα με ασύγκριτη ευκρίνεια, διατηρώντας το τελικό αποτέλεσμα άψογο ακόμα και σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα χαμηλό φωτισμό.

Συνδεσιμότητα και ασφάλεια με κβαντική κρυπτογράφηση

Στον τομέα της δικτύωσης, το ενσωματωμένο μόντεμ χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να βελτιστοποιήσει την ομαλή μετάβαση των δεδομένων μεταξύ των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση μεταφοράς σε περιοχές με εξαιρετικά μεγάλη συμφόρηση δικτύου. Οι χρόνοι απόκρισης του Wi-Fi και του νέου πρωτοκόλλου Bluetooth 6.2 μειώνονται αισθητά, ενώ η επιλογή των δορυφόρων για τον ακριβή εντοπισμό στίγματος (GPS) πραγματοποιείται ταχύτερα με τη συνεχή αρωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία εισάγει την τεχνολογία AISeal, μια εξειδικευμένη βαθμίδα ασφαλείας που απομονώνει τις κρίσιμες πληροφορίες αποκλειστικά σε επίπεδο hardware. Το προηγμένο κρυπτογραφικό σύστημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε ενδεχόμενες μελλοντικές επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας πως οι προσωπικοί κωδικοί και τα βιομετρικά αρχεία των χρηστών παραμένουν απολύτως ασφαλή από κάθε μορφή κακόβουλης ενέργειας.