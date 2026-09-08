Νέο ορόσημο για την κυριαρχία των κβαντικών υπολογιστών έναντι των κλασικών συστημάτων

Σύνοψη

Ερευνητές της Quantinuum απέδειξαν την υπολογιστική υπεροχή των κβαντικών μηχανών έναντι των κλασικών συστημάτων μέσω ενός αυστηρού μαθηματικού τεστ, ονόματι complement sampling.

Το πείραμα διεξήχθη στον κβαντικό υπολογιστή H2 της Quantinuum που χρησιμοποιεί τεχνολογία παγιδευμένων ιόντων, κλιμακούμενο με επιτυχία έως και τα 55 qubits.

Αξιοποιώντας την ιδιότητα της κβαντικής υπέρθεσης και τα εξειδικευμένα κυκλώματα swapper, το σύστημα επεξεργάστηκε δεδομένα με ταχύτητα και ακρίβεια που είναι μαθηματικά αδύνατον να προσομοιωθεί από παραδοσιακούς επεξεργαστές.

Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, επιβεβαιώνουν μια «εκθετικά μεγάλη παραβίαση της κλασικότητας» στην σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών.

Η επιβεβαίωση της υπεροχής των κβαντικών υπολογιστών απέναντι στα κλασικά συστήματα αποτελεί μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, καθώς η επαλήθευση των αποτελεσμάτων τους απαιτεί συχνά υπολογισμούς που καθίστανται απαγορευτικά χρονοβόροι για τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές των δεδομένων. Οι ερευνητές Marcello Benedetti και Harry Buhrman από την εταιρεία Quantinuum στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν έναν μαθηματικό μηχανισμό, ο οποίος επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των δυνατοτήτων των κβαντικών συστημάτων συγκριτικά με τα αυστηρά όρια των κλασικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η πρωτοποριακή μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο Nature Communications και εστιάζει σε μια πειραματική διάταξη όπου ένα κβαντικό σύστημα παγιδευμένων ιόντων υπερέβη με χαρακτηριστική άνεση το θεωρητικό μέγιστο όριο απόδοσης οποιουδήποτε κλασικού υπολογιστή. Καθώς η δυσκολία του πειραματικού τεστ αυξανόταν, το χάσμα επιδόσεων μεταξύ της κβαντικής αρχιτεκτονικής και του συμβατικού επεξεργαστή διευρυνόταν εκθετικά, προσφέροντας μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την ασύγκριτη υπολογιστική ισχύ της νέας τεχνολογίας, εδραιώνοντας παράλληλα νέες μεθόδους πιστοποίησης των επερχόμενων κβαντικών μοντέλων.

Ποιο είναι το πρόβλημα της κβαντικής επαλήθευσης;

Το πρόβλημα της κβαντικής επαλήθευσης αφορά τη δυσκολία επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων που παράγουν οι κβαντικοί υπολογιστές, επειδή ο έλεγχος απαιτεί κλασικούς υπολογισμούς οι οποίοι καθίστανται απαγορευτικά περίπλοκοι. Μια νέα προσέγγιση επιλύει το ζήτημα μέσω ενός μαθηματικού παιχνιδιού ερωτήσεων, στο οποίο η μέγιστη δυνατή επίδοση των παραδοσιακών συστημάτων είναι αυστηρά προκαθορισμένη και πλήρως επαληθεύσιμη.

Οι κβαντικοί υπολογιστές αντλούν την πρωτοφανή ισχύ τους από τους ιδιόρρυθμους κανόνες της κβαντικής φυσικής, οι οποίοι διέπουν άμεσα τη συμπεριφορά των σωματιδίων σε υποατομικό επίπεδο. Αντί να βασίζονται σε παραδοσιακά bits που καταχωρούν την πληροφορία αυστηρά ως 1 ή 0, τα κβαντικά bits (qubits), μπορούν να υφίστανται ταυτόχρονα σε αμφότερες τις καταστάσεις μέσω του περίπλοκου φαινομένου της κβαντικής υπέρθεσης. Η υπέρθεση διατηρείται ακέραιη μέχρι τη στιγμή που το σύστημα θα υποβληθεί σε ρητή μέτρηση, οπότε και καταρρέει παρέχοντας ένα και μοναδικό οριστικό αποτέλεσμα. Η μαθηματική φύση αυτής της παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων παρέχει ένα τεράστιο θεωρητικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στις κβαντικές μηχανές να επιλύουν ταχύτατα αλγοριθμικά προβλήματα που απαιτούν εξωπραγματικούς χρόνους εκτέλεσης σε ένα τυπικό σύγχρονο data center.

Το μεγάλο εμπόδιο που αντιμετώπιζε η επιστημονική κοινότητα μέχρι πρότινος ήταν η αδυναμία δημιουργίας ενός αξιόπιστου τεστ το οποίο θα μπορούσε να αποδείξει με επιστημονική σαφήνεια αυτή τη διαφορά, χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται ατέρμονη υπολογιστική ισχύς από τον κλασικό υπολογιστή που αναλαμβάνει το ρόλο του «ελεγκτή». Το πείραμα της ομάδας της Quantinuum σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κατασκευαστικό κενό, προσφέροντας μια κομψή λύση σε ένα από τα πιο δυσεπίλυτα θεωρητικά ζητήματα της σύγχρονης πληροφορικής, ανοίγοντας το δρόμο για τη μαζική πιστοποίηση κβαντικών επεξεργαστών χωρίς την ανάγκη χρήσης πανάκριβων και ενεργοβόρων παραδοσιακών υπερυπολογιστών.

Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος Complement Sampling;

Ο αλγόριθμος complement sampling κατηγοριοποιεί κρυφά όλες τις πιθανές απαντήσεις σε δύο ισότιμες ομάδες, ζητώντας από το σύστημα να παράγει μια απάντηση από τη δεύτερη ομάδα όταν του δοθεί ένα δείγμα από την πρώτη. Ο κβαντικός υπολογιστής διατηρεί ολόκληρη τη δομή σε υπέρθεση και μετασχηματίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ειδικά κυκλώματα swapper, διασφαλίζοντας την εύρεση της λύσης.

Η λειτουργία του πειράματος βασίζεται σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό κανόνα όπου όλες οι σωστές απαντήσεις μοιράζονται μυστικά σε δύο σύνολα, τα οποία ονομάζονται συμβατικά Α και Β. Το σύστημα λαμβάνει τυχαία μια απάντηση από το σύνολο Α και καλείται να επιστρέψει ως αποτέλεσμα μια απάντηση που ανήκει αυστηρά στο σύνολο Β. Η ανατομία ενός συμβατικού επεξεργαστή στηρίζεται σε μικροσκοπικά τρανζίστορ που αναβοσβήνουν με δισεκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο, αποθηκεύοντας πληροφορίες σε μια αυστηρά δυαδική λογική. Για έναν κλασικό υπολογιστή, αυτή η συνθήκη δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο μαθηματικό αδιέξοδο. Παρόλο που γνωρίζει ότι το δείγμα που έλαβε ανήκει στο σύνολο Α, αγνοεί παντελώς το πώς κατανέμονται όλες οι υπόλοιπες εκατομμύρια πιθανές απαντήσεις ανάμεσα στα δύο σύνολα. Καθώς ο αριθμός των πιθανών απαντήσεων αυξάνεται, η χρησιμότητα της μοναδικής διαθέσιμης πληροφορίας μειώνεται δραματικά. Αυτή η γραμμική αποδυνάμωση επέτρεψε στους ερευνητές να αποδείξουν μαθηματικά το ακριβές θεωρητικό όριο απόδοσης οποιουδήποτε συμβατικού αλγορίθμου, θέτοντας ένα ξεκάθαρο πήχη.

Από την άλλη, ο κβαντικός υπολογιστής προσεγγίζει τη δοκιμασία υιοθετώντας εντελώς διαφορετικούς κανόνες φυσικής. Εκμεταλλευόμενο την ιδιότητα της υπέρθεσης, το κβαντικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να παραλάβει μια συνολική κατάσταση που εμπεριέχει ολόκληρο το σύνολο Α, αντί να περιοριστεί σε ένα μεμονωμένο, απομονωμένο δείγμα. Προτού καν πραγματοποιηθεί η μέτρηση της μνήμης, ο υπολογιστής εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο κύκλωμα το οποίο λειτουργεί ως μετατροπέας, μεταβάλλοντας άμεσα την κατάσταση που αντιπροσωπεύει το σύνολο Α στην αντίστοιχη συμπληρωματική του συνόλου Β. Στην ιδανική του μορφή, ένα κβαντικό σύστημα χωρίς καθόλου περιβαλλοντικό θόρυβο πετυχαίνει το απόλυτο σκορ σε κάθε κύκλο του πειράματος, αφήνοντας την κλασική πλευρά να υπολείπεται εκθετικά όσο προστίθενται νέα ψηφία στο πρόβλημα.

Ποιες είναι οι επιδόσεις του συστήματος Quantinuum H2;

Το σύστημα παγιδευμένων ιόντων H2 της Quantinuum εκτέλεσε χιλιάδες διαφορετικά κυκλώματα κλιμακούμενα έως και τα 55 qubits, καταγράφοντας επιδόσεις που είναι στατιστικά αδύνατον να επιτευχθούν από κλασικές στρατηγικές. Κατά την επεξεργασία συμβολοσειρών μήκους 37-bit, η αρχιτεκτονική επέδειξε μια εκθετικά τεράστια παραβίαση της κλασικότητας, υπερβαίνοντας εύκολα τον αναμενόμενο θόρυβο των φυσικών hardware εξαρτημάτων.

Η ερευνητική ομάδα μετέφερε το εξαιρετικά προσεγμένο θεωρητικό της μοντέλο στο εργαστήριο, επιλέγοντας τους κβαντικούς επεξεργαστές παγιδευμένων ιόντων της εμπορικής σειράς H2 που αναπτύσσει σταθερά η Quantinuum. Η κλιμάκωση του πειράματος έφτασε στο νούμερο των 55 qubits, απαιτώντας την εκτέλεση εξαιρετικά σύνθετων κβαντικών λειτουργιών που αυξάνουν αναπόφευκτα τον κίνδυνο εμφάνισης σφαλμάτων λόγω της ανεπιθύμητης περιβαλλοντικής παρεμβολής. Φυσικά, τα πραγματικά βιομηχανικά μηχανήματα δεν λειτουργούν ποτέ με την τελειότητα που περιγράφουν τα μαθηματικά μοντέλα στο χαρτί. Ο αναμενόμενος θόρυβος των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και οι μικροδιακυμάνσεις στο σύστημα των ενσωματωμένων λέιζερ προκαλούσαν μικρές μεν, υπαρκτές δε αποκλίσεις στις τελικές μετρήσεις του συστήματος. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της καταγραφής ήταν συντριπτικά υπέρ της κβαντικής αρχιτεκτονικής σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα δοκιμών.

Σε κάθε επιμέρους επανάληψη του πειράματος, το κβαντικό hardware σημείωσε βαθμολογίες που απείχαν παρασάγγας από το αυστηρά αποδεδειγμένο μέγιστο όριο της παραδοσιακής πληροφορικής. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της μελέτης εντοπίζεται στο γεγονός πως η καταγεγραμμένη διαφορά απόδοσης αυξανόταν εκθετικά με κάθε προσθήκη νέων δεδομένων ελέγχου. Όταν το σύστημα κλήθηκε να διαχειριστεί τις μακροσκελείς συμβολοσειρές μήκους 37 ψηφίων, σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ απόκλισης, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά την καθολική υπεροχή των κβαντικών δυνατοτήτων ανεξάρτητα από την έλλειψη εξωτικών εννοιών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κβαντικής διεμπλοκής.

Υπάρχει, βεβαίως, τεράστιο περιθώριο περαιτέρω αυστηροποίησης της δοκιμαστικής διαδικασίας. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, η επικοινωνία μεταξύ του τμήματος που δημιουργούσε τις αρχικές ερωτήσεις και του τμήματος που έδινε τις απαντήσεις εξομοιώθηκε αποκλειστικά με τεχνικές κβαντικής τηλεμεταφοράς μέσα στο περιβάλλον του ίδιου ακριβώς κβαντικού επεξεργαστή. Οι μελλοντικές δοκιμές των μηχανικών προγραμματίζονται να διεξαχθούν χρησιμοποιώντας δύο απολύτως ανεξάρτητους και γεωγραφικά διαχωρισμένους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι θα συνδέονται αδιάλειπτα μέσω ενός αυθεντικού καναλιού κβαντικής επικοινωνίας.