Xiaomi Xring D100: Το 3nm chip που αντικαθιστά την Nvidia στην αυτόνομη οδήγηση

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε το Xring D100, τον πρώτο in-house chip 3 νανομέτρων (κατασκευής TSMC) για εφαρμογές έξυπνης οδήγησης, το οποίο θα αντικαταστήσει το hardware της Nvidia στα αυτοκίνητα της από το 2027.

Το νέο SoC ενσωματώνει 20 πυρήνες CPU, 16 πυρήνες NPU και υποστηρίζει έως 160GB ενοποιημένης μνήμης, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης 200 δισεκατομμυρίων παραμέτρων απευθείας στο όχημα.

Η ανάπτυξη των νέων chip κόστισε περισσότερα από 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με το τμήμα σχεδιασμού της κινεζικής εταιρείας να απασχολεί πλέον 3.000 εργαζόμενους.

Ενώ η Xiaomi μεταβαίνει στην κορυφαία αρχιτεκτονική των 3nm, το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο ESMC στη Δρέσδη περιορίζεται στην παραγωγή παλαιότερων τεχνολογιών (από 12nm έως 28nm), αναδεικνύοντας την υστέρηση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Xring D100 είναι το πρώτο in-house σύστημα ημιαγωγών (SoC) της Xiaomi, κατασκευασμένο στην κλίμακα των 3 νανομέτρων από την TSMC. Θα εξοπλίσει τα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας από το 2027, αντικαθιστώντας πλήρως το hardware της Nvidia. Προσφέρει έως και 160GB ενοποιημένης μνήμης, επιτρέποντας την εκτέλεση AI μοντέλων 200 δισεκατομμυρίων παραμέτρων απευθείας στο όχημα, χωρίς να απαιτείται διαρκής επικοινωνία με υποδομές cloud.

Η απόφαση της Xiaomi να σχεδιάσει και να ενσωματώσει τα δικά της συστήματα ημιαγωγών για την επεξεργασία δεδομένων αυτόνομης και έξυπνης οδήγησης σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετάβαση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κατασκευαστές επιχειρούν να αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο τόσο του hardware όσο και του software.

Μέχρι σήμερα, τα εξαιρετικά δημοφιλή μοντέλα SU7 και YU7 της εταιρείας βασίζονταν αποκλειστικά στις αρχιτεκτονικές Drive Orin και, πιο πρόσφατα, Drive Thor της Nvidia. Αυτή η εξάρτηση δημιουργούσε στρατηγικούς κινδύνους, δεδομένης της διαρκούς πίεσης για επιβολή αυστηρών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ, αλλά και λόγω του διαρκώς αυξανόμενου κόστους που συνεπάγεται η χρήση υπολογιστικών συστημάτων από κυρίαρχους τρίτους προμηθευτές.

Το Xring D100 αποτελεί τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής αυτονομίας, εξασφαλίζοντας πρακτικά ότι η επεξεργαστική ισχύς θα παραμένει πάντοτε απόλυτα εναρμονισμένη με τα ακριβή τεχνικά πρότυπα των αισθητήρων, των καμερών και του λογισμικού που αναπτύσσει αυτόνομα η κινεζική φίρμα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Xring D100 και η σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Αναλύοντας τις προδιαγραφές του νέου συστήματος, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η Xiaomi δεν στοχεύει απλώς στην εφοδιαστική της αυτονομία, αλλά επιδιώκει την ξεκάθαρη τεχνολογική υπεροχή έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της. Το Xring D100 εξοπλίζεται με έναν πανίσχυρο επεξεργαστή 20 πυρήνων (CPU) και μια Μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας (NPU) 16 πυρήνων, τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να διαχειρίζονται ακαριαία τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν τα ραντάρ και τα συστήματα LiDAR ενός σύγχρονου έξυπνου οχήματος.

Η επιλογή της διαδικασίας παραγωγής των 3 nm της ταϊβανέζικης TSMC προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πυκνότητα των τρανζίστορ, καθιστώντας το chip ικανό να λειτουργεί αδιάλειπτα κάτω από εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες και παράγοντας ταυτόχρονα σημαντικά λιγότερη θερμότητα στο εσωτερικό των οχημάτων.

Σύγκριση με την Nvidia: Το τρέχον κορυφαίο σύστημα Thor της αμερικανικής εταιρείας κατασκευάζεται στην κλίμακα των 4 νανομέτρων, διαθέτει επεξεργαστή 14 πυρήνων και υποστηρίζει μνήμη έως 128GB. Το D100 φαίνεται να υπερτερεί στα χαρτιά, προσφέροντας 160GB ενοποιημένης μνήμης.

Το τρέχον κορυφαίο σύστημα Thor της αμερικανικής εταιρείας κατασκευάζεται στην κλίμακα των 4 νανομέτρων, διαθέτει επεξεργαστή 14 πυρήνων και υποστηρίζει μνήμη έως 128GB. Το D100 φαίνεται να υπερτερεί στα χαρτιά, προσφέροντας 160GB ενοποιημένης μνήμης. Σύγκριση με την Tesla: Η αυτοκινητοβιομηχανία του Elon Musk, η οποία αναπτύσσει τα δικά της chip εδώ και αρκετά χρόνια για το σύστημα Full Self-Driving (FSD), χρησιμοποιεί στο τρέχον Hardware 4 την κλίμακα των 7 νανομέτρων με 16GB μνήμης. Το επερχόμενο Hardware 5 της Tesla στοχεύει απευθείας στα 2 νανόμετρα με έως 144GB μνήμης, προδιαγράφοντας έναν εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό στην υπολογιστική ισχύ της επόμενης δεκαετίας.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η Xiaomi απέφυγε στρατηγικά να ανακοινώσει τη μέτρηση TOPS (Trillions of Operations Per Second), η οποία συνιστά το βασικότερο ίσως κριτήριο για την αμιγή ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η απόδοση ενός chip δεν εξαρτάται φυσικά μόνο από τη θεωρητική υπολογιστική του ικανότητα, αλλά επηρεάζεται ριζικά από τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική του έχει βελτιστοποιηθεί για να συνεργάζεται με το λογισμικό σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η επένδυση των 3,1 δισεκατομμυρίων και η στρατηγική απεξάρτηση

Για να καταστεί δυνατή αυτή η ριζική μετάβαση, η κατασκευάστρια χρειάστηκε να αναδιαρθρώσει πλήρως το τμήμα σχεδιασμού ημιαγωγών, προχωρώντας σε κεφαλαιουχικές ενέσεις τεράστιου μεγέθους. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι έχει δαπανήσει περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια γιουάν, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, από την ημέρα που αποφάσισε να επανεκκινήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης των δικών της επεξεργαστών και το τμήμα ανάπτυξης απασχολεί σήμερα σχεδόν 3.000 μηχανικούς υψηλότατης εξειδίκευσης. Το κόστος μπορεί να φαντάζει υπέρογκο και ίσως δυσβάσταχτο για μια εταιρεία της οποίας το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων κατέγραψε ζημίες ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων γιουάν κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη έχουν αποφανθεί ότι η μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία της γραμμής παραγωγής υπερτερεί κατά πολύ των βραχυπρόθεσμων οικονομικών κραδασμών.

Αξίζει να επισημανθεί πως δεν είναι η μόνη κατασκευάστρια οχημάτων που ακολουθεί με συνέπεια αυτήν την πορεία. Εταιρείες όπως η BYD, η Nio, η Xpeng, η Alibaba και η αμερικανική Rivian (με τα επερχόμενα μοντέλα R2) αναπτύσσουν παράλληλα το δικό τους hardware, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης. Εκτός από το Xring D100, η Xiaomi παρουσίασε ταυτόχρονα το O100 AI acceleration chip καθώς και τον ολοκληρωμένο επεξεργαστή O3, ο οποίος προορίζεται ειδικά για mobile συσκευές και πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στο πολυαναμενόμενο Xiaomi 18 Fold. Αυτή η ευρύτητα στην παραγωγή ημιαγωγών αποδεικνύει περίτρανα ότι το οικοσύστημα της εταιρείας αποκτά πλέον έναν ενοποιημένο, κοινό τεχνολογικό πυρήνα που θα γεφυρώσει τις έξυπνες συσκευές με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το χάσμα με την Ευρώπη και η παραγωγή που μένει απελπιστικά πίσω

Η επίσημη ανακοίνωση της Xiaomi αναδεικνύει το τρομακτικό τεχνολογικό χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στον κρίσιμο τομέα των ημιαγωγών, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στις σύγχρονες εφαρμογές της αυτοκίνησης. Τη στιγμή που η Xiaomi επιτυγχάνει συμφωνία με την TSMC για την κατασκευή επεξεργαστών στην κορυφαία αιχμή των 3 νανομέτρων, η Ευρώπη θεωρεί τεράστια επιτυχία την έναρξη κατασκευής του εργοστασίου ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) στην πόλη της Δρέσδης. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο αποτελεί μια στρατηγική κοινοπραξία της ταϊβανέζικης TSMC με κολοσσούς όπως η Bosch, η Infineon και η NXP, απαιτεί επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 5 δισεκατομμύρια αποτελούν άμεση κρατική ενίσχυση που έχει εγκριθεί από τη γερμανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, παρά τον γιγαντιαίο προϋπολογισμό, οι εγκαταστάσεις της Δρέσδης θα περιοριστούν αυστηρά στην παραγωγή τεχνολογιών 28nm, 22nm, 16nm και 12nm. Οι παλαιότερες αυτές τεχνολογίες θεωρούνται απολύτως επαρκείς για τους συμβατικούς μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται για να ανοιγοκλείνουν τα ηλεκτρικά παράθυρα, να διαχειρίζονται τον κλιματισμό ή να ελέγχουν τα συστήματα πέδησης, αλλά κρίνονται παντελώς ακατάλληλες για τη λειτουργία εξαιρετικά πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων και προηγμένων συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.

Η Ευρώπη βρίσκεται κυριολεκτικά γενιές μακριά από την τεχνική ικανότητα κατασκευής ενός chip με τα χαρακτηριστικά και την πυκνότητα του Xring D100, γεγονός που καταδικάζει τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων να παραμένουν εγκλωβισμένοι στις διαθέσεις των ασιατικών εργοστασίων και των αμερικανικών εταιρειών σχεδιασμού.